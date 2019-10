4 triệu lượt khách du lịch ghé thăm trong năm 2018 giúp thành phố biển miền Trung hút dòng vốn đầu tư bất động sản vào các dự án ven biển.

Vài năm trở lại đây, chuyên gia đánh giá, bất động ven biển tại các trung tâm du lịch có xu hướng hấp dẫn khách hàng nhiều hơn. Những thị trường truyền thống như Đà Nẵng, Nha Trang dần hạ nhiệt, nhường chỗ cho những điểm đến mới giàu tiềm năng khai thác như Phan Thiết, Quy Nhơn, Phú Yên, Cửa Lò,...

Quy Nhơn trở thành điểm đến của nhiều dự án bất động sản quy mô lớn.

Động lực chính cho sự nổi lên của những thị trường này được xác định là du lịch. Tại Quy Nhơn, Bình Định, thống kê của Sở Du lịch tỉnh cho thấy, lượng khách tới Bình Định, đặc biệt là Quy Nhơn tăng mạnh năm 2018 với hơn 4 triệu lượt. Tổng doanh thu từ du lịch đạt 3.301 tỷ đồng, tăng 54,7% so với năm 2017.

Năm 2019, Bình Định đặt mục tiêu thu hút khoảng 5 triệu lượt khách. Trong đó, nhiệm vụ hàng đầu là tăng khách quốc tế và tăng tổng doanh thu lên 6.500 tỷ đồng, cao hơn nhiều với tỷ lệ trung bình của cả nước. Sự tăng trưởng bứt phá trong lĩnh vực du lịch và kinh tế, Quy Nhơn đón dòng vốn đầu tư bất động sản với hàng loạt các dự án quy mô lớn.

Một số khu vực có trọng điểm tại thành phố Quy Nhơn như Nhơn Hội, Nhơn Lý của Quy Nhơn được các nhà đầu tư TP HCM và Hà Nội đầu tư quỹ đất, phát triển các dự án. Sở hữu vị trí chiến lược trong hành lang di sản miền Trung, Quy Nhơn thuận lợi để xây dựng các bất động sản phục vụ du lịch, nghỉ dưỡng ven biển.

Khu phố mua sắm bên trong dự án Nhơn Hội New City.

Bên cạnh sự phát triển của du lịch và hạ tầng giao thông, khu vực Nhơn Hội còn hưởng lợi từ sự phát triển kinh tế với các khu công nghiệp mới. Tháng 7 vừa qua, Viện đào tạo Hàng không quy mô 10ha vừa công bố xây dựng tại khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội góp phần thúc đẩy sự phát triển chung của Quy Nhơn.

Gần đây nhất, dự án Nhơn Hội New City do Công ty Cổ phần bất động sản Danh Khôi (DKR) phát triển thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư. Với lợi thế vị trí liền kề các khu công nghiệp lớn, khu dân cư, hạ tầng đồng bộ, Nhơn Hội New City được giới đầu tư đánh giá là một trong các dự án hấp dẫn trên thị trường bất động sản ven biển Quy Nhơn.

Phối cảnh Nhơn Hội New City nhìn từ trên cao.

Hiện nay, phân khu 4 dự án Nhơn Hội New City đã hoàn thiện cơ sở hạ tầng và bàn giao sản phẩm cho khách hàng. Chủ đầu tư cho biết các giấy tờ pháp lý như giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từng sản phẩm sẽ có trong thời gian sớm nhất.

"Nhơn Hội New City liên tục ghi nhận thanh khoản tốt. Dự án giàu tiềm năng tăng giá trong tương lai, đây sẽ là kênh đầu tư mang lại lợi nhuận và ổn định dòng tiền cho khách hàng", đại diện chủ đầu tư nói.

Thành Dương