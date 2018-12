Lúc 14h30 chiều nay 18/6, nhiều điểm thu đổi ngoại tệ tự do tại TP HCM báo giá bán 23.060 đồng, có nơi lên 23.080 đồng. Giá thu gom cũng chạm 22.950 đồng, tăng vài chục đồng so với thứ sáu tuần rồi. Còn nếu so với mức cao nhất của 3 tuần trước, giá USD tự do đã tăng 200 đồng.

Một số điểm thu đổi cho biết giá USD tự do bắt đầu biến động mạnh trong hai ngày cuối tuần, đặc biệt ở thời điểm sáng chủ nhật vừa rồi, có lúc mỗi USD lên sát 23.100 đồng, sau đó hạ nhiệt.

Giao dịch USD tại một ngân hàng thương mại ở TP HCM. Ảnh: PV.

Cùng với sự đi lên của thị trường tự do, USD ngân hàng cũng tăng cao. Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam so với đôla Mỹ là 22.602 đồng (tăng 7 đồng so với cuối tuần qua). Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước là 22.700 đồng (mua) và 23.253 đồng (bán).

Theo đó, các ngân hàng thương mại cũng tăng giá mua bán. Đến 14h30 chiều nay, mỗi USD tại Vietcombank tăng 10 đồng so với cuối tuần, lên 22.795 - 22.865 đồng. Mức giá này tăng 25 đồng so với đầu tuần trước.

Tương tự, Sacombank cũng nâng giá bán USD lên 22.870 đồng, còn mua vào là 22.805 đồng, tăng vài chục đồng so với cuối tuần. Còn Eximbank đưa mua lên 22.815 đồng và bán USD ở mức 22.870 đồng.

Theo các chủ cửa hàng thu đổi ngoại tệ, tỷ giá tăng do nhu cầu mua USD có nhích lên. "Lượng người đi mua USD có tăng từ cuối tuần trước và đến sáng nay đông hơn, tuy nhiên nguồn cung vẫn khá dồi dào", chủ điểm thu đổi ngoại tệ trên đường Nguyễn Huệ, quận 1, TP HCM cho biết.

Biến động của giá USD tại thị trường Việt Nam diễn ra ngay sau khi Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) nâng lãi suất đồng đôla và phát tín hiệu sẽ nâng hai lần nữa trong năm 2018. Fed cũng dự kiến tăng lãi suất 3 lần trong năm 2019.

Việc Fed đẩy nhanh lộ trình nâng lãi suất trước đó đã được giới chuyên gia dự báo sẽ khiến đồng USD trên thế giới tăng giá mạnh và điều này phần nào tạo áp lực cho tỷ giá USD trong nước.

Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia cũng lưu ý từ nay đến cuối năm 2018, đồng USD xu hướng tăng trở lại. Do vậy, chính sách tỷ giá cần tiếp tục bám sát và có những động thái điều hành linh hoạt.

Thanh Lê