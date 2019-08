Khánh bình an DOJI thiết kế những vật phẩm phong thủy có thiết kế nhỏ gọn, dễ mang theo người, treo xe ôtô như khánh bình an, lá bồ đề, thẻ bình an. Với giá khoảng vài trăm nghìn đồng đến hơn vài triệu đồng, khách hàng có thể sở hữu sản phẩm mang may mắn, bình an bên người. Khánh treo xe có thiết kế nhỏ gọn nhưng được chế tác cầu kỳ, tinh tế với những hình tượng phong thuỷ như quả hồ lô, kim thiềm, liên ngư, phật bà quan âm... biểu tượng cho sức khoẻ, trường thọ, may mắn, muôn sự hanh thông.