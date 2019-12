Rượu là thức uống quen thuộc từ hàng nghìn năm nay tại nhiều quốc gia. Chén rượu ngon để đãi bạn hiền, góp mặt trong không khí vui tươi, ấm áp của những ngày đầu năm. Mời nhau chén rượu xuân còn là thói quen của nhiều gia đình Việt mỗi khi có khách tới thăm, như một cách thể hiện sự hiếu khách của gia chủ.

Dòng rượu chuột sứ Royal Umesu năm canh tý 2020 do Doha sản xuất.

Rượu chỉ trở thành nét văn hóa, mang ý nghĩa đoàn viên trong không khí tết vui tươi khi người uống văn minh, giữ mình tỉnh táo, trao nhau lời chúc tốt đẹp và may mắn qua những chén rượu nhấp môi. Đó cũng tâm niệm của Doha khi sản xuất dòng rượu chuột sứ Royal Umesu năm canh tý 2020.

Bình rượu có nguồn gốc từ làng nghề gốm Bát Tràng, bên trong là rượu Royal Umesu được làm từ mơ tươi lên men

Doha chăm chút tỉ mỉ vào từng chi tết thiết kế của bình rượu, thông qua sự hợp tác với các nhà sản xuất bình từ Trung Quốc đến Việt Nam. Hãng chọn làng nghề gốm Bát Tràng lâu đời của Việt Nam với mong muốn phát triển và tiếp thêm lửa cho truyền thống dân tộc. Trong suốt 3 tháng, tạo hình của bình, từ mắt, mũi, miệng đến chi tiết cành đào, cành mai đều được thiết kế tỉ mỉ để đưa ra thành phầm hoàn hảo.

Thách thức lớn nhất đến từ khâu pha màu, chọn đất, nhiệt độ nung, tất cả đòi hỏi tay nghề cao và kỹ thuật phức tạp, tất cả phải cẩn thận đến từng chi tiết.

Hộp đựng có màu đỏ sang trọng, đặc trưng ngày Tết, mang ý nghĩa về hạnh phúc, bình an.

Ngoài bình sứ, hộp và túi cũng do Doha duyệt các ý tưởng để hoàn thiện, mang ý nghĩa về sự hạnh phúc, hòa hợp trong mỗi gia đình, bình an ngập tràn thế giới.

"Thông điệp 'Harmony in our home - Joy in the world' - Hòa hợp trong mỗi gia đình - Bình an ngập tràn thế giới mang ý nghĩa, chỉ cần chúng ta bình an trong lời nói và cử chỉ đầy tình thương với những điều xung quanh thì năng lượng tích cực sẽ được lan tỏa khắp mọi nơi", đại diện Doha nói.

Bên trong là rượu Royal Umesu được làm từ mơ tươi lên men, cốt rượu mơ được sản xuất theo quy trình và dây chuyền công nghệ Nhật Bản. Chất rượu vàng nhẹ, hương thơm êm dịu kèm vị ngọt tinh tế từ trái mơ lên men. Thành phần axit citric trong quả mơ tốt cho việc tiêu hóa và giảm mệt mỏi nếu uống liều lượng vừa đủ.

"Thông điệp lớn nhất qua từng bình rượu mà người độ ngũ thiết kế muốn gửi gắm ngày bình thường cũng như dịp Tết là 'nên say tình say nghĩa chứ không nên say rượu'. Bởi chúng ta chỉ cảm nhận được không khí vui tươi đầu năm mới, sự ấm áp của gia đình đoàn viên khi bản thân còn giữ được sự tỉnh táo. Chén rượu xuân sinh ra chỉ để thay lời chào cao hơn mâm cỗ và gửi tới nhau những lời chúc tốt đẹp nhất", đại diện Doha chia sẻ.

