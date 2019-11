Kết quả doanh thu quý 3 của Habeco tăng 9% so với cùng kỳ năm ngoái, hướng tới mục tiêu cả năm đạt 8.271 tỷ đồng.

Theo báo cáo tài chính quý 3 của Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (Habeco, mã CK: BHN) vừa công bố, doanh thu quý 3 của doanh nghiệp này đạt 2.695 tỷ đồng, tăng trưởng hơn 9% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh thu lũy kế từ đầu năm đạt 6.721 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 2.695 tỷ đồng, tăng 9% so với quý 3 năm 2018.

Cùng với doanh thu tăng trưởng, biên lợi nhuận gộp cũng tiếp tục được cải thiện, đạt mức 29,4% trong quý 3, tăng 4,4% so với cùng kỳ 2018 và tăng so với mức 25% nửa đầu năm. Qua đó giúp lãi gộp quý 3 đạt 788,8 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ 2018. Như vậy biên lãi gộp của Habeco đã có quý cải thiện thứ 3 liên tiếp, từ 21,3% trong quý 1 lên 27,3% trong quý 2 và tăng lên 29,4% trong quý vừa qua.

Kết quả kinh doanh quý 3 ghi nhận tăng trưởng trái chiều khi doanh thu tăng nhưng lợi nhuận giảm. Theo đó, lợi nhuận sau thuế và lũy kế từ đầu năm của Habeco lần lượt đạt 169 tỷ đồng và 472 tỷ đồng. Lãi quý 3 giảm 15 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2018, một trong các nguyên nhân chính đến từ các khoản chi phí quý 3.

Lũy kế 9 tháng, doanh nghiệp thu về 6.670 tỷ đồng doanh thu và 472,3 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Mặc dù doanh thu, lợi nhuận 9 tháng có giảm nhẹ so với cùng kỳ do nhưng việc doanh thu tăng trưởng, biên lợi nhuận đang tăng là những tín hiệu tích cực trước khi bước vào mùa tiêu dùng quý 4, cao điểm ghi nhận doanh thu, lợi nhuận hàng năm với những doanh nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng nhanh như Habeco.

Tại Đại hội cổ đông diễn ra cuối tháng 4, Habeco đặt mục tiêu doanh thu năm 2019 đạt 8.271 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế 310 tỷ đồng.

Phong Vân