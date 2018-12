Ông Trần Đình Quân, Tổng giám đốc Dai-ichi Life Việt Nam cho biết, kết quả này bằng 196% so với kế hoạch đề ra, nhờ đầu tư nguồn lực, sản phẩm ưu việt, dịch vụ đáp ứng đúng nhu cầu khách hàng, chiến lược tiếp cận khách hàng chuyên nghiệp và tận tâm của đội ngũ chuyên viên Sacombank.

"Chúng tôi hy vọng rằng, với những tiềm lực và thế mạnh của mỗi bên thì thành quả này sẽ là nguồn động lực to lớn, tự tin thúc đẩy hợp tác bancassurance giữa Dai-ichi Life Việt Nam và Sacombank vươn đến những tầm cao mới, mang lại những giá trị tốt nhất cho khách hàng", ông Quân chia sẻ.

Lễ ký hợp đồng đại lý bảo hiểm độc quyền giữa Sacombank và Dai-ichi Life Việt Nam cách đây gần một năm.

Sau gần một năm ký kết thỏa thuận hợp tác, hai doanh nghiệp đã phối hợp tổ chức các khóa đào tạo chuyên sâu về sản phẩm và kỹ năng tư vấn, chăm sóc khách hàng cho đội ngũ cán bộ nhân viên Sacombank. Hai bên cũng đẩy mạnh công tác truyền thông, giới thiệu các gói sản phẩm bảo vệ tài chính chất lượng cao đến khách hàng của Sacombank.

Sacombank và Dai-ichi Life Việt Nam còn phối hợp thiết kế các gói bảo hiểm dành riêng cho khách hàng Sacombank như: An tâm hạnh phúc, Nâng bước tương lai, An tâm tín dụng, Vẹn toàn ước mơ, An tâm đầu tư, Đại gia an phúc.

Theo hợp đồng hợp tác kinh doanh bảo hiểm hai bên đã ký hồi tháng 9/2017, Dai-ichi Life Việt Nam là đối tác duy nhất, độc quyền thiết kế và cung cấp các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ cho khách hàng của Sacombank trong thời gian 20 năm. Đây cũng là thời gian hợp tác độc quyền dài nhất trên thị trường hiện nay.

"Chúng tôi kỳ vọng sẽ đạt được những mục tiêu cao hơn nữa và phấn đấu trở thành ngân hàng bán lẻ có quy trình phân phối bảo hiểm thông qua ngân hàng chuyên nghiệp nhất tại Việt Nam", ông Nguyễn Minh Tâm, Phó tổng giám đốc Sacombank cho biết.

Trong thời gian qua, kênh bancassurance tại Việt Nam đã có những bước phát triển nhanh chóng, trở thành kênh phân phối quan trọng đóng góp tích cực, bền vững về doanh thu phí cho các doanh nghiệp bảo hiểm. Tuy nhiên, tỷ lệ doanh thu phí qua bancassurance mới chiếm hơn 10% tổng phí bảo hiểm của toàn ngành, so với mức gần 70% trên thế giới.

Theo các chuyên gia, tỷ lệ này tại Việt Nam sẽ gia tăng nhanh chóng, vì thị trường mới có khoảng 7% dân số tham gia bảo hiểm nhân thọ, trong khi thu nhập, mức sống và sự hiểu biết của người dân về bảo hiểm ngày càng cao

"Mô hình phân phối bảo hiểm qua ngân hàng sẽ tiếp tục phát triển mạnh và bền vững, trở thành địa chỉ đáng tin cậy cho khách hàng khi có nhu cầu tham gia bảo hiểm", đại diện Dai-ichi Life Việt Nam chia sẻ.

Lộc An