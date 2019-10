Trên cương vị là một trong những lãnh đạo chủ chốt của TTC Sugar, bà Huỳnh Bích Ngọc đã có những đóng góp tích cực cho ngành đường Việt Nam.

Bà Huỳnh Bích Ngọc được biết đến là người tâm huyết và hoài bão với ngành nông nghiệp. Sau khi có những thành tựu ngưỡng mộ ở mảng nông nghiệp của TTC, bà vẫn tiếp tục nghiên cứu nông nghiệp công nghệ cao theo "công thức vàng": lắng nghe, học hỏi, chọn lọc, áp dụng, chia sẻ.

Doanh nhân Huỳnh Bích Ngọc (bên phải) và con gái Đặng Huỳnh Ức My (bên trái). Ảnh: Phạm Dũng.

Người giữ lửa của TTC Sugar

Nông nghiệp là một trong những ngành kinh tế trọng điểm của Việt Nam. Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê năm 2018, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản có mức tăng trưởng cao nhất trong giai đoạn 2012-2018, đạt 3,76%. Trong đó, ngành nông nghiệp tiếp tục khẳng định xu hướng phục hồi rõ nét khi đạt mức tăng 2,89% trong giai đoạn này.

Tuy nhiên, ngành đường nói riêng lại đang đứng trước một số khó khăn nhất định, từ việc biến đổi khí hậu ảnh hưởng tới năng suất và sản lượng cây trồng, nông sản gặp khó khăn về thị trường tiêu thụ và giá xuất khẩu, kinh tế thế giới có xu hướng tăng trưởng chậm lại với các yếu tố rủi ro, thách thức gia tăng... Nhưng đứng trước thách thức, bà Huỳnh Bích Ngọc thường lấy khó khăn làm động lực để cho ra các giải pháp. Theo bà, việc gia tăng năng suất, chữ đường cây mía chính là chìa khóa để nông dân và nhà máy cùng phát triển.

Theo bà Huỳnh Bích Ngọc, muốn làm được điều trên, việc nghiên cứu về kỹ thuật canh tác mới song song với chú trọng bảo vệ môi trường như sử dụng giống mía phù hợp, chuyển đổi thói quen sử dụng phân hóa học, thuốc trừ sâu sang phân hữu cơ và thiên địch tự nhiên, bẫy đèn để bảo vệ cây trồng... cần được đẩy mạnh. Từ đó, kết quả mang lại không chỉ là lợi nhuận cho người nông dân hay doanh nghiệp, mà còn là chuỗi sản phẩm sạch cho người tiêu dùng cũng như sự phát triển bền vững của toàn ngành.

Không chỉ sát cánh bên cạnh chồng - doanh nhân Đặng Văn Thành trong các cuộc đàm phán thương mại, những buổi ký kết hợp tác, nhiều quyết định mang tính chiến lược, chuyến công tác với cường độ làm việc cao, chuyến đi thiện nguyện..., bà Huỳnh Bích Ngọc còn chu toàn với vai trò làm vợ, làm mẹ khi trở về tổ ấm của mình.

Bà Ngọc chia sẻ, nấu ăn là một trong những sở thích giúp bà cân bằng cuộc sống và công việc. Chính sở thích này đã kết nối các thành viên trong gia đình, dù cuộc sống kinh doanh của mỗi người rất bận rộn. "Đó là khoảng thời gian quý báu để cả nhà quây quần, gần gũi với nhau", bà Ngọc nói.

Chưa bao giờ người ta thấy bà Huỳnh Bích Ngọc đứng một mình dưới ánh hào quang của sự thành công và viên mãn. Bà luôn chọn cho mình vai trò là hậu phương vững chắc cho chồng và các con. Tại TTC Group, bà Ngọc thường được biết đến với vai trò điều hành, thực thi những chiến lược mà ông Đặng Văn Thành xây dựng.

Truyền lửa cho thế hệ kế thừa

Với triết lý tận tâm trong kinh doanh cũng như tinh thần liên tục học hỏi, một trong những vị lãnh đạo hàng đầu của TTC đã truyền lại tư duy chủ đạo cho các con để duy trì, phát triển một nền văn hóa doanh nghiệp nhân văn và luôn đổi mới. Đó là tận tâm để phát triển các sản phẩm, dịch vụ phù hợp với đối tác, khách hàng. Đổi mới để liên tục cải tiến, tạo ra các giá trị mới cho cộng đồng, xã hội.

Nói riêng về nông nghiệp, ngành kinh tế mà bà Huỳnh Bích Ngọc đặt nhiều tâm huyết, Đặng Huỳnh Ức My là cái tên thường được bà nhắc đến với niềm tự hào.

Bằng tầm nhìn và tư duy hiện đại cùng nền tảng kiến thức chuyên sâu được đào tạo bài bản từ môi trường quốc tế, bà Đặng Huỳnh Ức My thể hiện suất xắc vai trò lãnh đạo khi sát cánh cùng mẹ mình phát triển mảng nông nghiệp của tập đoàn. Công ty thương mại TSU của TTC do bà My điều hành 5 năm nay ở Singapore, được xem là một trong những kênh chiến lược quan trọng của hoạt động thương mại, giúp TTC chủ động hơn trong việc nắm bắt tình hình thị trường mía đường toàn cầu.

Hòa nhập nhanh với xu thế quản trị và điều hành hiện đại, bà My đã xây dựng thành công mô hình tập đoàn từ các công ty riêng lẻ sau quá trình sáp nhập. Song song đó, công nghệ thông tin được triển khai toàn diện trên mọi hoạt động của tập đoàn, từ phần mềm eOffice để quản lý công việc cho khối văn phòng đến phần mềm Farmer Relationship Management, để hướng dẫn việc tưới tiêu, bón phân, chăm sóc mía theo quy trình canh tác chuẩn cho người nông dân.

Sau gần 10 năm trong ngành mía đường, bà Đặng Huỳnh Ức My đã đưa thương hiệu TTC Sugar chinh phục hơn 50% thị phần ngành đường tại Việt Nam, đưa sản phẩm vươn ra 21 quốc gia và vùng lãnh thổ như Mỹ, Anh, Singapore... vốn là những nơi đòi hỏi khắt khe về tiêu chuẩn chất lượng.

Bà Đặng Huỳnh Ức My đã đăng ký mua 30 triệu cổ phiếu SBT, dự kiến thực hiện theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận, từ 27/9 đến 25/10. Đến hết tháng 8 năm nay, bà My nắm giữ hơn 68 triệu cổ phiếu SBT, tương đương 11,66% vốn cổ phần. Nếu thực hiện mua thành công toàn bộ 30 triệu cổ phiếu đã đăng ký, bà My sẽ tăng sở hữu tại SBT lên hơn 98 triệu cổ phiếu, tương ứng 16,77%.

Những giá trị bền vững được người giữ lửa Huỳnh Bích Ngọc cùng với con gái Đặng Huỳnh Ức My xây dựng và gìn giữ trong hơn 50 năm qua, đã giúp TTC Sugar khẳng định vị thế của một trong những công ty mía đường đầu ngành niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Cả hai đã tạo nền tảng vững chãi cho những phát triển đột phá trong tương lai vì sự phát triển của ngành mía đường TTC nói riêng và Việt Nam nói chung.

Trải qua 50 năm hình thành và phát triển, TTC Sugar luôn khẳng định được vai trò là một trong những công ty đầu ngành chuyển mình để hòa nhập nhanh với xu hướng phát triển của thời đại, dựa trên nền tảng kiên định với mục tiêu "Phát triển bền vững cùng cây mía Việt Nam".

TTC Sugar hiện sở hữu 9 nhà máy sản xuất đường tại các khu vực trọng điểm, sở hữu các thị trường xuất khẩu lớn trên thế giới từ khu vực Bắc Mỹ, châu Âu, châu Á, châu Phi cho đến các đảo quốc thuộc khu vực Thái Bình Dương. SBT là cổ phiếu thuộc ngành mía đường tại Việt Nam đã được đưa vào Rổ chỉ số VN30 của HOSE. SBT nằm trong danh mục của các Quỹ đầu tư có uy tín và thương hiệu trên thị trường như V.N.M ETF, DB XTRACKER FTSE VIETNAM SWAP UCITS ETF, iShares MSCI Frontier 100 ETF, Quỹ VFMVN30 ETF Fund... với tổng sở hữu trên 20 triệu cổ phiếu...

Thư Kỳ