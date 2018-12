Công viên nghĩa trang Hoa Viên Bình An (Đồng Nai) vừa có thêm mộ phần mới. Tổng giám đốc Công ty TNHH Hoa Viên Bình An - anh Trần Mạnh Hoàn thấy cuộc đời mình lại gắn bó với một người nữa, dù không thân thích. Kể từ khi có người an táng đầu tiên đến nay, cảm giác ấy vẫn nguyên vẹn.

Ý tưởng xây công viên nghĩa trang chưa xuất hiện trong tâm trí của nhà đầu tư căn hộ, đất nền nhiều kinh nghiệm như anh Hoàn. Cho đến năm 2015, trong một chuyến công tác Hong Kong, anh nhận thấy mô hình này rất phát triển ở nước ngoài. Con cháu chuẩn bị sẵn mộ phần cho ông bà, cha mẹ, thậm chí mua trước cho cả gia đình. Người Việt tuy chú trọng văn hóa ma chay và thờ tự nhưng chưa có nhiều công viên nghĩa trang, nhất là dạng hoa viên.

Nhận thấy tiềm năng lớn, anh Hoàn nảy ra ý định tham gia vào thị trường này. Càng dấn thân càng hăng say, anh đặt hết tâm huyết vào dự án. Giữa lúc thị trường bất động sản phục hồi mạnh mẽ nhất kể từ khủng hoảng kinh tế 2008, anh từ bỏ sự nghiệp đầu tư căn hộ, đất nền đang lên để dồn lực cho kế hoạch mới.

"Bôn ba với thị trường bất động sản hơn 10 năm, nay tôi muốn làm một dự án có ý nghĩa cho xã hội và để lại dấu ấn cho cuộc đời", doanh nhân sinh năm 1982 chia sẻ.

Anh Trần Mạnh Hoàn muốn thực hiện dự án để đời với công viên nghĩa trang.

Nhiều bạn bè ngăn cản với lý do "thiếu gì nghề mà lại chọn ngành này?”. Anh trả lời, đây là lĩnh vực rất phát triển ở Hàn Quốc, Đài Loan, Hong Kong, Malaysia, một số nước châu Âu. "Tôi muốn tạo thói quen, nét văn hóa mới, thay đổi định kiến của người Việt khi nói về nghĩa trang, sinh, lão, bệnh, tử...", anh Hoàn trải lòng.

Năm 2016, anh mang số vốn tự có và huy động thêm từ nhiều nguồn để đấu giá mua mảnh đất 100 hecta tại xã Bình An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, cạnh sân bay Long Thành.

Sau một năm chuẩn bị thủ tục, công tác xây dựng cơ sở hạ tầng, cảnh quan, công trình tâm linh... được triển khai. Tổng vốn đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng.

Dự án mang tên Hoa Viên Bình An. Chữ Bình An thể hiện ước vọng dành cho mọi người khi đến đây. Doanh nhân gốc Nam Định đưa triết lý ngũ phúc vào quy hoạch, gồm năm phân khu: Trường Thọ, Khang Ninh, Phú Quý, Hiếu Đức, Thiện Chung. Tỷ lệ xây dựng đất chôn 52%, còn lại là không gian xanh và nhiều tiện ích như công trình tâm linh, hồ điều tiết, đài phun nước, nhà nghỉ chân...

Tượng Phật Thích Ca Mâu Ni cao 18m nằm ở trung tâm công viên nghĩa trang.

Giai đoạn một hoàn công vào giữa năm ngoái, ghi dấu bằng lễ an vị tượng Phật Thích Ca Mâu Ni cao 18m đặt ở trung tâm công viên vào ngày 24/6/2017, không có lễ bán hàng tập trung cũng chẳng quảng bá tiếp thị rầm rộ. Đặc thù của thị trường "ngách" này là không thể có những đợt sóng như căn hộ hay đất nền, khó bán hàng nhanh.

Đó là một trong những thách thức mà giới kinh doanh đối mặt. Người Việt chưa quen mua trước mộ phần. Nhắc đến nghĩa trang, nhiều người cho là xui rủi.

Việc tuyển chọn cộng sự cũng không dễ, khi chẳng mấy người muốn làm nhân viên kinh doanh mộ phần. Đào tạo đội ngũ này cũng là vấn đề lớn, bởi khách hàng rất đặc thù - đa phần là người lớn tuổi. Do đó, sự lễ phép của nhân viên phải đặt lên hàng đầu. Ngoài ra, nhân viên còn phải có sự tinh tế, lòng trắc ẩn và đồng cảm với khách, giúp họ hiểu tầm quan trọng của việc chuẩn bị trước mộ phần. "Khi hữu sự, tang gia bối rối, mình phải đến nhà hỗ trợ ma chay, đưa đón trong lễ động quan, đỡ đần cho gia đình được việc nào hay việc nấy", anh chia sẻ.

Anh nhớ mãi cảm giác nghĩa trang có người chôn đầu tiên vào cuối tháng 6/2017. Đó là cụ ông ở Biên Hòa, hưởng thọ 85 tuổi. Kể từ khi cụ an táng, anh tự nhắc mình nghĩa trang nay đã có người, mọi sự mình làm phải vì những "cư dân đặc biệt".

"Mỗi khi đến đây, việc đầu tiên tôi làm là đi thắp hương. Trước là thắp hương bái Phật, sau là thắp hương cho những người đã khuất. Tôi thấy mình như sống chậm lại và sâu hơn", anh Hoàn nói.

Ngoài đội ngũ kinh doanh, anh Hoàn trực tiếp làm việc với khách hàng. Anh tìm đến các chuyên gia kiến trúc, phong thủy và tham khảo ý kiến của mọi người xung quanh để biết cách chăm sóc "người âm" thật tốt. Khách hàng đều được tư vấn kỹ lưỡng về cách chọn hướng mộ sao cho hợp mạng, hợp tuổi. Anh tìm hiểu tâm lý khách hàng thuộc nhiều vùng miền, tôn giáo. Công tác xây dựng cũng do anh trực tiếp điều hành và giám sát. Các kiến trúc sư luôn túc trực để tư vấn cho khách hàng về kết cấu, vật liệu, thiết kế...

Khi hoàn thành thủ tục an táng, anh cắt cử bộ phận chăm sóc mộ phần thắp hương đều đặn mỗi ngày trong suốt 49 ngày. Những năm sau, khi gia đình đến viếng, nghĩa trang hỗ trợ xe đưa đón và tổ chức giỗ chạp hàng năm.

Yêu cầu quan trọng của việc kinh doanh bất động sản cõi âm là phải cực kỳ cẩn thận. Các thông tin cần thiết của khách như họ tên, tuổi tác, quê quán... phải chính xác, không có bất kỳ sai sót nào. "Phục vụ người sống còn có thể sửa sai, còn phục vụ người âm thì sai không thể sửa", anh Hoàn khẳng định.

Phối cảnh dự án Hoa Viên Bình An với năm phân khu: Trường Thọ, Khang Ninh, Phú Quý, Hiếu Đức, Thiện Chung.

Bất động sản nghĩa trang là thị trường nhỏ. Cả nước chỉ có vài chục dự án, riêng số nghĩa trang tư nhân xung quanh TP HCM chỉ đếm trên đầu ngón tay. Doanh nhân 8X cho biết, dù còn nhiều thách thức, anh vẫn tin người Việt sẽ ý thức rõ hơn về tầm quan trọng của việc chuẩn bị cho hậu sự bản thân và gia đình. "Đó cũng là cách để làm tròn chữ hiếu", anh chia sẻ.

Anh muốn xây Hoa Viên Bình An theo kiểu công viên, không chỉ là ngôi nhà cuối cùng của người mất mà còn là nơi để người sống đến tham quan, tìm sự bình an. Hiện đã có nhiều người biết đến mô hình này nhưng lượng tiêu thụ hạn chế, vì đa phần đều chưa sẵn sàng mua trước. "Tôi không đặt nặng chuyện lãi lỗ, bởi đã xác định ngay từ đầu đây là dự án có tính chất lâu dài. Một lô mộ đơn tại đây có giá 47 triệu đồng, mộ gia tộc 3,9 triệu đồng mỗi m2, thấp hơn giá trung bình trên thị trường 20-50%", anh cho biết.

Dự án đã xây xong 70% cơ sở hạ tầng. Dự kiến giữa năm nay hoàn thiện toàn bộ cảnh quan và công trình tâm linh, gồm chánh điện Hoa Viên Bình An - Vĩnh Nghiêm, nhà tang lễ, cổng tam quan, đền, tượng Phật, tượng Chúa, tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát...

Khánh Anh