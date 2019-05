Không bán xăng dầu cho tài xế đã uống rượu, bia theo các doanh nghiệp sẽ góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông.

Có nên bán xăng dầu cho tài xế đã sử dụng rượu bia?

Trong văn bản gửi Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia, Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam (PVOil) kiến nghị không bán xăng dầu cho người tham gia giao thông đã uống rượu, bia. Theo doanh nghiệp này, nếu quy định này được áp dụng, theo PVOil sẽ góp phần hạn chế người lái xe trong tình trạng say xỉn.

Đề xuất không bán xăng dầu cho người tham gia giao thông uống rượu bia của doanh nghiệp xuất phát từ thực tế liên tiếp vụ lái xe say xỉn gây tai nạn thương tâm thời gian qua.

Lý giải về đề xuất này, đại diện PVOil cho hay, mong muốn của doanh nghiệp là bán cho càng nhiều khách hàng càng tốt, nhưng xét tới những hệ luỵ khủng khiếp với xã hội mà những tài xế say xỉn gây ra, doanh nghiệp sẵn sàng chia sẻ lợi ích với cộng đồng, xã hội. Theo ông, để kiến nghị này trở thành hiện thực sẽ còn nhiều việc phải làm, song cũng là một giải pháp nhà chức trách có thể tính tới nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông thảm khốc do các lái xe say rượu gây ra. Ngoài đề xuất trên, doanh nghiệp này cũng đặt các biển cảnh báo khách hàng không lái xe khi đã dùng rượu bia tại hơn 600 cửa hàng đại lý thuộc hệ thống.

Khách hàng mua xăng tại một cây xăng của PVOil.

Cùng việc tham gia hỗ trợ các gia đình có người thân gặp nạn gần đây do tài xế say xỉn gây ra, không ít doanh nghiệp bảo hiểm, siêu thị, ngân hàng, dịch vụ sửa chữa ô tô, xe máy... đã hưởng ứng bằng cách tham gia các chiến dịch tuyên truyền không sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông.

Mới đây, ngày 10/5 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có văn bản đến Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị tăng cường kiểm soát, xử lý vi phạm nồng độ cồn với lái xe.

Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia được yêu cầu phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động người dân chấp hành quy định pháp luật về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện giao thông.

Anh Minh