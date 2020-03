Theo VASEP, đến gần cuối tháng 3, nhiều doanh nghiệp thủy sản Việt Nam bị giảm 35-50% đơn hàng do bị hủy hay thiếu nguyên liệu.

Đây là số liệu từ cuộc khảo sát các hội viên doanh nghiệp của Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP). Hầu hết doanh nghiệp thủy sản cho biết, các đơn hàng xuất khẩu đang bị hủy ở mức nghiêm trọng.

Doanh nghiệp cá tra là những đơn vị thiệt hại nặng nhất. Trong tháng 1, gần như toàn bộ hoạt động xuất khẩu cá tra sang thị trường lớn nhất là Trung Quốc bị gián đoạn hoặc ngưng trệ. Đến đầu tháng 3, khu vực ảnh hưởng lan rộng sang châu Âu và một số nước. Khách hàng đã dừng mọi giao dịch khi nhà hàng, khách sạn đều đóng cửa để ngăn chặn nguy cơ đại dịch bùng phát.

Đơn hàng mới chưa được ký lại, hàng tồn kho lớn. Giữa tháng 3, nhiều đơn hàng tại Trung Đông, châu Á hay Nam Mỹ cũng bắt đầu ách tắc, hủy hoặc thông báo ngừng và chưa có thời gian quay trở lại.

Thống kê của Tổng cục Hải Quan cho thấy, cá tra là nhóm hàng có mức tăng trưởng âm lớn nhất trong cơ cấu thủy sản xuất khẩu 2 tháng qua, giảm hơn 32% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân do ảnh hưởng từ sự giảm sút về giá trị xuất cá tra sang thị trường lớn Trung Quốc và Hong Kong. Trong hai tháng đầu năm, giá trị xuất khẩu cá tra sang thị trường này chỉ đạt 28,4 triệu USD, giảm 52,4% so với cùng kỳ 2019.

Xuất khẩu tôm cũng bị ảnh hưởng. Hiện có 35-50% đơn hàng xuất tôm đi Mỹ và EU bị tạm hoãn giao hàng hoặc hủy do khách không bán được. Lượng tôm tồn kho tại doanh nghiệp xuất và nhập khẩu lớn không còn đủ sức chứa. Nhiều nhà nhập khẩu, nhà cung cấp đã linh hoạt giảm giá bán từ 25-30% nhưng cũng không thể kích cầu.

VASEP cho hay, tình hình tương tự này cũng đang diễn ra đối với các doanh nghiệp xuất khẩu hải sản. Nhiều doanh nghiệp cho biết, từ khi dịch bệnh lan rộng, hoạt động kinh doanh của họ ảnh hưởng nghiêm trọng hơn. Tuy nhiên, VASEP đề nghị các doanh nghiệp bình tĩnh, trước mắt nên phòng chống dịch bệnh theo khuyến cáo và cùng Chính phủ chung tay vượt khó.

Hồng Châu