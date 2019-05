Nhà máy nằm trên tổng diện tích xây dựng 12.880 m2 tại huyện Củ Chi, TP HCM, có khả năng sản xuất 12.000 tấn KCT mỗi năm.

Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng Thương mại Nghĩa Phát Steel vừa ra mắt nhà máy mới với dây chuyền sản xuất công nghệ cao tại khu công nghiệp Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, TP HCM. Sự kiện có đại diện sở ban ngành, các doanh nhân và thành viên hội cơ khí TP HCM (HAMEE) tham dự.

Đây là công trình nhà máy sản xuất thép thứ 2 của Nghĩa Phát Steel được đầu tư quy mô lớn nằm trên tổng diện tích xây dựng 12.880 m2 gồm nhiều hạng mục hiện đại. Trong đó, xưởng sản xuất 8.500 m2 được bố trí hệ thống thiết bị và quy trình công nghệ có khả năng sản xuất 1.000 tấn KCT mỗi tháng tương đương 12.000 tấn KCT mỗi năm.

Nhờ trang bị đồng bộ dây chuyền sản xuất với các thiết bị tự động, công suất liên tục gia tăng, đảm bảo chất lượng sản phẩm tốt, đa dạng về chủng loại, mẫu mã và tính năng sử dụng, khẳng định vị trí dẫn đầu trong lĩnh vực thi công, chế tạo các sản phẩm kết cấu thép trong lĩnh vực xây dựng.

Ngoài ra, dây chuyền công nghệ tự động hóa hiện đại cho phép giảm thiểu tối đa tác động ảnh hưởng đến môi trường. Hệ thống bồn chứa khí hóa lỏng 20 tấn và đường ống công nghệ khép kín trong toàn nhà xưởng cũng giúp tạo nên giải pháp môi trường tích cực hơn cho ngành công nghiệp gang thép hiện nay.

Được thành lập vào năm 2014 đến nay, Nghĩa Phát Steel không ngừng cải tiến và nâng cao năng lực cạnh tranh để đem đến cho khách hàng phương án và giải pháp tối ưu cho các công trình kết cấu thép, đáp ứng công năng sử dụng với chi phí và giá thành thấp.

Nhờ đó, doanh thu hàng năm của doanh nghiệp tăng trưởng liên tục, từ 20 tỷ đồng vào năm 2010 lên 250 tỷ đồng năm 2018. Năm 2019, công ty đặt mục tiêu đạt 400 tỷ đồng.

Với năng lực quản lý chuyên nghiệp, đội ngũ công nhân có tay nghề và dây chuyền sản xuất công nghệ cao, Nghĩa Phát Steel đang tiếp tục mở rộng thị trường nội địa và vươn xa đến thị trường xuất khẩu với mục tiêu trở thành thương hiệu uy tín trong lĩnh vực sản xuất kết cấu thép.

Nhiều nhà đầu tư nước ngoài chọn sản phẩm của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng Thương mại Nghĩa Phát Steel. Sản phẩm của công ty hiện có mặt tại nhiều tỉnh thành có công nghiệp phát triển, các khu chế xuất, khu công nghiệp lớn như TP HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Quảng Ngãi, Hà Nam hay cả Campuchia...

Với phương châm "Your dream, we build, we care", Nghĩa Phát Steel đang cùng đội ngũ những kỹ sư được đào tạo từ các trường đại học danh tiếng, đội ngũ công nhân có tay nghề cao vận hành những hệ thống sản xuất tự động hóa hiện đại nhất để khẳng định cam kết gắn bó với mọi khách hàng, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao và khắt khe của chủ đầu tư.

