Theo dữ liệu của mảng tuyển dụng Japan Desk thuộc Navigos Search, quý vừa qua, các doanh nghiệp Nhật liên tục có nhu cầu tuyển dụng các nhân sự cấp trung, cấp cao trải dài trong nhiều lĩnh vực, từ sản xuất, hàng tiêu dùng/bán lẻ, IT...Trong đó, lĩnh vực sản xuất chiếm gần 60% nhu cầu.

Japan Desk nhận định, dưới tác động của cuộc đàm phán thương mại Mỹ - Trung, các doanh nghiệp Nhật Bản có nhà máy sản xuất tại Trung Quốc đang tìm kiếm biện pháp để kiểm soát các rủi ro về thuế quan.

Đã có những doanh nghiệp tiến hành đầu tư vào mở nhà máy mới, hoặc mở rộng quy mô sản xuất hiện tại Việt Nam. Đây là những doanh nghiệp sản xuất công nghệ cao hoặc sản xuất công nghiệp. Sự đầu tư tiếp tục được mở rộng tại các khu công nghiệp phía Nam như Amata (Đồng Nai), VSIP2 (Bình Dương) hay KCN Phú Mỹ (Vũng Tàu).

Mảng sản xuất công nghệ cao và sản xuất công nghiệp của doanh nghiệp Nhật tại Việt Nam đang liên tục tuyển thêm nhân sự trung và cao cấp.

Tuy nhiên, cuộc đàm phán thương mại Mỹ - Trung không phải là lý do duy nhất. Với điều kiện kinh tế thuận lợi, Việt Nam vẫn là điểm đến tiềm năng với các doanh nghiệp sản xuất Nhật. Japan Desk dự đoán nhu cầu tuyển dụng cấp trung và cấp cao sẽ tiếp tục tăng. Các doanh nghiệp sẽ phải cạnh tranh mạnh mẽ hơn vì nhu cầu tăng cao và nguồn cung ứng viên đạt chất lượng còn giới hạn.

Cũng trong quý III/2019, một số doanh nghiệp IT Nhật bắt đầu đầu tư vào thị trường Việt Nam và tuyển dụng những vị trí chủ chốt. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp IT hiện tại vẫn tiếp tục giữ vững nhu cầu tuyển dụng ứng viên người Việt. Đáng chú ý, các doanh nghiệp IT có thêm nhu cầu tuyển các vị trí liên quan đến AI (Trí thông minh nhân tạo) hay Data Science (Khoa học dữ liệu).

Về yêu cầu dành cho ứng viên, biết tiếng Nhật vẫn là một điểm cộng lớn để đầu quân vào các doanh nghiệp sản xuất của Nhật Bản. Ngoài ra, các ứng viên có kinh nghiệm 3 – 5 năm, trình độ tiếng Nhật trung cấp trở lên còn có cơ hội được các doanh nghiệp IT Nhật "săn đón" cho những vị trí làm việc tại Nhật Bản.

Tuy nhiên với mức lương cho những vị trí này chưa cạnh tranh như các doanh nghiệp châu Âu, châu Mỹ. Japan Desk cho rằng, doanh nghiệp công nghệ thông tin Nhật Bản phù hợp với những ứng viên ưa thích sự ổn định.

