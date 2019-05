Công nghệ, độ phủ sóng cho phép ứng dụng giao thức ăn tương tác với đối tác liên tục, đưa ra giải pháp nâng cao nhận thức của người bán.

Theo Bộ Y tế, năm 2018, cả nước có hơn 116.000 cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm, xử lý 41.229 cơ sở, phạt tiền hơn 82 tỷ đồng.

Với đặc thù nền ẩm thực đường phố phát triển, vấn đề an toàn thực phẩm trở nên phức tạp, nhất là tại các hàng quán quy mô vừa, nhỏ và siêu nhỏ. Sản xuất, kinh doanh thực phẩm manh mún với công nghệ chế biến lạc hậu không kiểm soát, thiếu đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Các chuyên gia cho rằng một trong những nguyên nhân là do nhận thức của người bán chưa lường trước các mối nguy hiểm nếu sử dụng nguyên vật liệu không đảm bảo vệ sinh, an toàn, làm ảnh hưởng đến sức khỏe của người tiêu dùng.

Bên cạnh việc xử lý cơ sở vi phạm, với các hàng quán nhỏ hay khu ăn uống lề đường cần có biện pháp nâng cao ý thức của người bán đối với sức khỏe khách hàng và xã hội. Song song đó, người dùng cũng nên trang bị kiến thức cần thiết để cẩn trọng hơn khi lựa chọn thực phẩm trong bữa ăn hàng ngày.

Muốn đẩy lùi thực trạng vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm cần có giải pháp lâu dài và đồng loạt từ các bên, nhất là trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0, sự trỗi dậy của loại hình ứng dụng giao nhận đồ ăn giúp người mua - người bán kết nối dễ dàng hơn.

Ứng dụng giao nhận đồ ăn mở ra một thị trường mới và tạo kênh kết nối mới giữa người mua và người bán.

Các ứng dụng giao nhận trực tuyến dễ dàng tiếp cận với giới trẻ - "dân số vàng" trong cơ cấu dân số Việt Nam. Thống kê của Appota công bố tháng 6/2018 chỉ ra 72% dân số Việt Nam dùng điện thoại thông minh, con số này càng thúc đẩy ứng dụng giao nhận phát triển và được nhiều người biết đến.

Lợi thế về công nghệ và độ phủ sóng cho phép ứng dụng giao nhận thức ăn có thể tương tác và trao đổi trực tiếp với các đối tác nhà hàng hàng ngày, liên tục. Đồng thời, đưa ra những giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của những người kinh doanh về an toàn thực phẩm.

Nhận thức vai trò của doanh nghiệp trong công cuộc góp phần nâng cao an toàn vệ sinh thực phẩm, mới đây Grab đã bắt tay cùng Cục An toàn thực phẩm thuộc Bộ Y tế ký thỏa thuận hợp tác chiến lược trong ba năm nhằm nâng cao nhận thức của đơn vị bán hàng.

Ông Jerry Lim - Tổng giám đốc Grab Việt Nam ký hợp tác cùng đại diện Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế.

Cụ thể, GrabFood sẽ tổ chức 4 buổi tập huấn đặc biệt cho các đơn vị nhà hàng, cung cấp kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm. Với nội dung gần gũi và thực tế, chương trình giúp Grab dễ dàng tiếp cận và tuyên truyền. Ở phạm vi rộng hơn, Grab hỗ trợ Cục An toàn thực phẩm phân bố 6.000 tài liệu hướng dẫn an toàn thực phẩm tới 6 tỉnh thành.

Tiên phong mang lại giải pháp cho vấn nạn an toàn thực phẩm, Grab gửi đi một thông điệp với mong muốn toàn xã hội dành nhiều sự quan tâm hơn đến vấn đề an toàn thực phẩm này.

"Khi mỗi cá nhân ý thức sâu sắc hơn về tầm quan trọng của vấn đề vệ sinh trong việc ăn uống đối với sức khỏe, chất lượng đời sống chắc chắn sẽ được nâng cao đáng kể", đại diện Grab nói.

Nam Anh