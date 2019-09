Tùy từng giai đoạn mà công ty triển khai những loại bảo hiểm phù hợp cho khách hàng.

Tôi đang quan tâm về bảo hiểm như và không biết độ tuổi nào có thể bắt đầu tham gia, lợi ích của từng loại như thế nào?

Trần Nguyễn Trúc Thanh

Đại diện Chubb Life Việt Nam tư vấn độc giả VnExpress:

Chào bạn Trúc Thanh. Cảm ơn bạn đã quan tâm và gửi câu hỏi về chương trình. Dưới đây là những biện pháp bảo vệ tài chính phù hợp với từng giai đoạn cuộc đời. Chúc bạn có những lựa chọn phù hợp với kế hoạch tài chính của mình.

Cuộc đời mỗi con người trải qua nhiều giai đoạn khác nhau và ở mỗi giai đoạn chúng ta có thể tham gia các loại bảo hiểm khác nhau.

Giai đoạn 1:

Khi còn trẻ, độc thân và hoàn toàn tự lập. Ở giai đoạn vừa ra trường và mới đi làm, nên cân nhắc tham gia các loại bảo hiểm sau:

- Y tế: nếu công việc của bạn không bao gồm phúc lợi y tế hoặc có nhưng giá trị chi trả không đủ để bạn yên tâm, nên cân nhắc tham gia thêm một gói bảo hiểm y tế khác. Trong những tình huống ngặt nghèo với chi phí điều trị đắt đỏ, bạn sẽ thấy gói bảo hiểm này rất hữu ích.

- Tai nạn và thương tật: thu nhập từ công việc có thể là nguồn tài chính quý giá nhất của bạn ở giai đoạn này. Tuy nhiên, theo nhiều nguồn nghiên cứu khác nhau, tỷ lệ người trẻ tuổi mất khả năng làm việc do chấn thương hoặc bệnh tật trước khi bước vào tuổi 65 cao hơn rất nhiều so với tỷ lệ tử vong. Vì vậy, trích một phần thu nhập để tham gia bảo hiểm tai nạn và thương tật là điều không thừa. Các hợp đồng bảo hiểm này sẽ giúp trang trải chi phí điều trị và sinh hoạt trong trường hợp không thể tiếp tục công việc hiện tại do tai nạn hay bệnh tật. Đây sẽ là nguồn tài chính đáng kể trong những tình huống ngoài ý muốn.

- Nhân thọ: được thiết kế để cung cấp cho những người có thu nhập muốn đảm bảo tài chính cho người thân như vợ chồng, con, cha mẹ hoặc người phụ thuộc khác. Một số chuyên gia tài chính khuyên tham gia bảo hiểm nhân thọ khi còn trẻ, vì khi còn trẻ và sức khỏe tốt, phí bảo hiểm sẽ ở mức thấp nhất. Hãy cân nhắc loại hình bảo hiểm này, nếu bạn là người có trách nhiệm nuôi dưỡng cha mẹ hoặc người phụ thuộc, cho dù bạn chưa lập gia đình.

Giai đoạn 2:

Khi mới lập gia đình. Ở giai đoạn này, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn và thương tật có thể giữ mức độ tham gia như khi còn độc thân. Riêng với bảo hiểm nhân thọ có thể điều chỉnh vì lúc này tài chính phải hoạch định rõ ràng. Đầu tiên, hãy tính toán số tiền bảo hiểm cần có để thay thế thu nhập có rủi ro bị mất đi trong những tình huống xấu. Sau đó, quyết định loại bảo hiểm mình cần tham gia.

Giai đoạn 3:

Khi có con. Đứa con vừa chào đời sẽ đem lại nhiều thay đổi với gia đình bạn, bao gồm cả việc tham gia bảo hiểm. Bảo hiểm y tế và thương tật vẫn rất cần thiết và nên cho đứa trẻ một hợp đồng bảo hiểm y tế riêng.

Với bảo hiểm nhân thọ, cân nhắc lựa chọn sản phẩm phù hợp nhất để bảo vệ tương lai cho con. Theo các chuyên gia tài chính, với điều kiện hiện tại của Việt Nam các bậc cha mẹ nên tham gia các sản phẩm bảo hiểm thuộc dòng liên kết chung. Bên cạnh yếu tố bảo vệ tài chính và quản lý rủi ro thuần túy, các sản phẩm liên kết chung còn rất đa năng, phục vụ cho nhiều kế hoạch tài chính khác nhau như tiết kiệm, mua nhà, mua xe, đầu tư, giáo dục, trả nợ ngân hàng, hưu trí, nhân thọ...

Hợp đồng bảo hiểm nên là một hợp đồng bảo vệ trọn đời để bảo đảm tương lai lâu dài cho chính bản thân và con trẻ, ngay cả trong trường hợp xấu nhất. Các sản phẩm bảo hiểm được chọn lựa thường bao gồm một quyền lợi bảo hiểm cơ bản và nhiều quyền lợi bảo hiểm gia tăng đi kèm để bảo vệ toàn diện cho người tham gia bảo hiểm và các thành viên trong gia đình họ. Vì vậy, bạn có thể linh hoạt trong việc lựa chọn các quyền lợi bảo hiểm gia tăng sao cho phù hợp nhất với điều kiện và nhu cầu bảo vệ của mình. Đừng tiếc tiền mà hãy xem đó là điểm tựa cho bản thân và con trẻ nếu vợ chồng bạn gặp chuyện không may.

Giai đoạn 4:

Khi về hưu

- Y tế: Nhiều thống kê cho thấy nếu các cặp vợ chồng về hưu không tham gia bảo hiểm y tế, họ sẽ phải sử dụng phần lớn khoản tiền tiết kiệm để chi trả cho việc chăm sóc sức khỏe trong 15 năm tiếp theo hoặc lâu hơn. Vì vậy, ngay cả ở giai đoạn này, bảo hiểm y tế vẫn không thừa. Hãy chắc chắn phúc lợi hưu trí của bạn có bao gồm bảo hiểm y tế hoặc bạn nên tự nguyện tham gia nếu không có.

- Tai nạn và thương tật: ở giai đoạn này, bạn không cần thiết phải tham gia bảo hiểm tai nạn và thương tật. Hơn nữa, hầu hết các sản phẩm bảo hiểm tai nạn và thương tật đều không bảo hiểm cho độ tuổi sau 65.

- Nhân thọ: tham gia với mệnh giá vừa phải để bảo đảm đủ trang trải các khoản nợ và tài chính cho bạn đời của bạn. Ngoài ra, nếu muốn nhường quyền thụ hưởng cùng các phúc lợi cho con cái, bạn có thể tham gia với mệnh giá cao hơn. Thậm chí, trong độ tuổi 71 - 80, bạn vẫn có thể mua những sản phẩm đặc thù cho tuổi cao niên để nhẹ gánh lo cho gia đình trong trường hợp xảy ra chuyện không mong muốn.