Với dự án Midtown, bắt đầu ngay từ The Grande, The Symphony, The Signature cho đến cuối cùng là The Peak, tất cả đều đi theo định hướng kiến trúc xanh. Tất cả phòng ngủ đều có cửa sổ và tầm nhìn thoáng đãng; nhà tắm, nhà bếp, sân vườn đều có ánh sáng tự nhiên và đối lưu không khí. Việc tối đa hóa sử dụng năng lượng tự nhiên trong căn hộ vừa mang lại sức khỏe cho người sử dụng, vừa giúp tiết kiệm chi phí từ việc sử dụng các năng lượng nhân tạo.