Doanh nghiệp đáp ứng loạt tiêu chí khắt khe, đề cao sự sáng tạo, hiệu quả, sự vượt trội trong cung cấp dịch vụ... tại Dot Property Southeast Asia Awards.

Lễ trao giải thưởng Dot Property Đông Nam Á (Dot Property Southeast Asia Awards) 2019 vừa diễn ra tại khách sạn Park Hyatt, Bangkok (Thái Lan) ngày 12/12. Bên cạnh các hạng mục giải thưởng dành cho các dự án và nhà phát triển dự án, đây là lần thứ hai Dot Property Southeast Asia dành riêng giải thưởng vinh danh các đơn vị cung cấp dịch vụ bất động sản tốt nhất tại Đông Nam Á.

DKRA Vietnam là một trong hai thương hiệu Việt đoạt giải "Nhà phân phối bất động sản tốt nhất Đông Nam Á 2019" (Southeast Asia’s best real estate agencies 2019). Cùng đoạt giải thưởng này trong khu vực còn có Hutton Real Estate (Singapore), Savills Thailand, VR Global Property, Bridge Estate (Thái Lan), Cushman & Wakefield (Indonesia), Santos Knight Frank (Philippines) và Reapfield (Malaysia).

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Lâm - CEO DKRA Vietnam chia sẻ, doanh nghiệp rất vinh dự đón nhận danh hiệu "Nhà phân phối bất động sản tốt nhất Đông Nam Á 2019" do Dot Property Southeast Asia trao tặng. Danh hiệu là cột mốc ý nghĩa, ghi dấu ấn doanh nghiệp trên thị trường quốc tế.

"Giải thưởng là động lực thúc đẩy DKRA Vietnam nỗ lực trở thành thương hiệu dịch vụ bất động sản được tin tưởng lựa chọn đầu tiên tại Việt Nam, góp phần vào sự phát triển bền vững của thị trường Bất động sản Việt Nam và ghi dấu ấn thương hiệu Việt vươn tầm quốc tế", ông Lâm khẳng định.

Ông Phạm Lâm - CEO DKRA Vietnam (đứng giữa) đón nhận giải thưởng "Nhà phân phối Bất động sản tốt nhất Đông Nam Á" tại lễ trao giải Dot Property Southeast Asia Awards 2019.

Trước đó, nhà phân phối này cũng đã đón nhận hàng loạt danh hiệu như: giải thưởng quốc gia "Sàn giao dịch xuất sắc nhất Việt Nam năm 2018" do Bộ Xây dựng và Hội Bất động sản Việt Nam (VNREA) bình chọn; danh hiệu "Nhà phân phối bất động sản tốt nhất Việt Nam" (Vietnam’s best real estate agencies) do Dot Property Vietnam Awards trao tặng; top 10 "Sàn giao dịch Bất động sản tiêu biểu" do Hiệp hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS) trao tặng hai năm liên tiếp (2018 và 2019); "Nhà phân phối bất động sản tiêu biểu" do tạp chí Nhịp cầu đầu tư và hội đồng các chuyên gia đầu ngành trao tặng hai năm liên tiếp (2018 và 2019).

Thành lập từ năm 2010, DKRA Vietnam là nhà cung cấp giải pháp trong lĩnh vực dịch vụ bất động sản với chuỗi giá trị toàn diện và đồng bộ gồm: tư vấn phát triển dự án, báo cáo nghiên cứu thị trường, tiếp thị - phân phối bất động sản - quản lý, vận hành bất động sản. Hệ thống DKRA Vietnam hiện có 4 công ty thành viên, gồm DKRA Luxury, DKRA Vega, DKRA Property Management, DKRA Da Nang và 7 sàn giao dịch với hơn 500 nhân sự hoạt động khắp các tỉnh thành khu vực miền Nam và miền Trung.

Các đơn vị chiến thắng tại giải thưởng.

Lễ trao giải Dot Property Southeast Asia Awards 2019 thu hút hàng trăm quan khách, lãnh đạo cấp cao đến từ các đơn vị lớn trong lĩnh vực bất động sản Đông Nam Á gồm Singapore, Thái Lan, Indonesia, Philippines, Việt Nam... tham dự. Thuộc hệ thống giải thưởng bất động sản châu Á - Thái Bình Dương, Dot Property Southeast Asia Awards có tiêu chí đặc biệt khắt khe, đề cao sự sáng tạo, hiệu quả, sự vượt trội trong cung cấp dịch vụ, tiện ích và bảo vệ môi trường.

Ông Adam Sutcliffe - Giám đốc Dot Property cho biết, đơn vị có cách tiếp cận khác nhau để lựa chọn ra kết quả cuối cùng. Chủ đầu tư, dự án và các đơn vị cung cấp dịch vụ như phân phối bất động sản không cạnh tranh trực tiếp với nhau mà được đánh giá trên các tiêu chí xác định.

"Các đơn vị thắng giải được vinh danh nhờ năng lực không chỉ thỏa mãn mà còn vượt lên trên cả những yêu cầu của từng tiêu chí", ông Adam Sutcliffe chia sẻ.

Lộc An