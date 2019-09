Quyền khai thác khoáng sản vào gần 1.200 tỷ đồng của Vicem chưa được tính vào giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa, theo kiểm toán.

Kiểm toán Nhà nước vừa gửi đến Bộ Xây dựng một báo cáo kiểm toán về kết quả tư vấn định giá và xử lý các vấn đề tài chính trước khi công bố giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa của công ty mẹ - Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam (Vicem).

Vicem là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, trực thuộc Bộ Xây dựng và nằm trong số 93 tập đoàn, tổng công ty phải cổ phần hóa xong trước năm 2021, theo chỉ đạo cách đây nửa tháng của Thủ tướng.

Một nhà máy của Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam. Ảnh: Báo Đấu thầu

Trong báo cáo, cơ quan kiểm toán đưa ra 2 phương pháp tính vốn nhà nước tại tổng công ty này và đều cho thấy giá trị tăng so với kết quả định giá của hãng kiểm toán. Cụ thể, nếu theo phương pháp tài sản của Kiểm toán Nhà nước, giá trị vốn nhà nước của Vicem tại tháng 10/2018 vào khoảng hơn 27.800 tỷ đồng - tăng khoảng 1.169 tỷ đồng so với kết quả của đơn vị tư vấn định giá.

Còn nếu xác định theo phương pháp chiết khấu dòng cổ tức, cơ quan kiểm toán cho rằng tổng giá trị vốn nhà nước tại Vicem đạt 25.127 tỷ đồng, tăng khoảng 1.747 tỷ đồng so với kết quả của hãng kiểm toán.

Kiểm toán Nhà nước cũng chỉ ra trong phương pháp xác định giá trị vốn Nhà nước tại Vicem tính toán thiếu giá trị quyền khai thác khoáng sản của một số công ty con trực thuộc tổng công ty này. Tính đến tháng 10/2018, các công ty con thuộc Vicem được cấp tổng cộng 9 giấy phép khai thác khoáng sản là đá vôi và đá sét để khai thác sản xuất xi măng.

Theo lý giải của Bộ Xây dựng, việc đơn vị tư vấn chưa tính đến lợi thế giá trị quyền khai thác mỏ nói trên là do chưa có hướng dẫn. Tuy nhiên, trong báo cáo, cơ quan kiểm toán cũng nêu rõ cách tính với loại tài sản này, đồng thời tạm xác định giá trị quyền khai thác các mỏ khoảng sản nói trên của các doanh nghiệp trực thuộc Vicem vào khoảng 1.193 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, việc xác định giá trị tài sản phi hoạt động là các khoản đầu tư tài chính dài hạn vào các công ty chưa niêm yết gồm Công ty Xi măng Chinfon, Công ty TNHH Siam City Cement Việt Nam và Công ty Xi măng Nghi Sơn. Đơn vị tư vấn mới chỉ căn cứ giá trị sổ sách, chưa đảm bảo theo giá trị thị trường. Kiểm toán nêu ví dụ khoản đầu tư vào Siam City Việt Nam do đơn vị này ước tính khoảng 3.660 tỷ đồng, trong khi đó, đơn vị tư vấn định giá chỉ khoảng 1.238 tỷ đồng, thấp hơn hai phần ba kết quả của kiểm toán. Việc tính toán giá trị đất đai của Vicem tại Hà Nội, Hải Phòng, Nghệ An, theo cơ quan kiểm toán cũng chưa đầy đủ.

Với những thiếu sót trên, Kiểm toán Nhà nước kiến nghị Vicem phối hợp với đơn vị kiểm toán điều chỉnh kết quả xác định giá trị doanh nghiệp. Hội đồng thành viên Vicem cần chỉ đạo các đơn vị thực hiện các kiến nghị và báo cáo kết quả cho Kiểm toán Nhà nước trước ngày 30/9 tới.

Về việc con số định giá của đơn vị tư vấn ở một số hạng mục còn thiếu so với kết quả của Kiểm toán Nhà nước, ông Bùi Hồng Minh, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Vicem cho biết giá trị được xác định là do đơn vị tư vấn thực hiện, không phải cho tổng công ty. Do đó, sự chênh lệch này chỉ là do sự khác nhau về phương pháp tính. Riêng phần liên quan đến giấy phép khai thác khoáng sản hiện pháp luật chưa quy định.

Cũng theo ông Minh, về vấn đề phương pháp định giá, doanh nghiệp đã có ý kiến gửi Kiểm toán Nhà nước và gần đây cũng trình Chính phủ để cơ quan này quyết định việc chọn phương pháp nào.

Nguyễn Hà