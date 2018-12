Là công ty du học hoạt động lâu năm, được xây dựng và phát triển bởi đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, có kiến thức nghiệp vụ vững vàng, mạng lưới cộng tác viên nhiệt tình cùng sự hỗ trợ của các cơ quan, tổ chức trong và ngoài nước, Creative là địa chỉ được nhiều phụ huynh, học sinh lựa chọn.

Về du học, công ty có nhiều chương trình ở các cấp độ khác nhau để bạn trẻ lựa chọn như Anh văn thông thường, Anh văn hè kết hợp du lịch Mỹ, Australia, Canada và Singapore; khoá du học bóng đá hè tại Học viện Tottenham Hotspur - Anh; các lớp trung học phổ thông; các chứng chỉ nghề có giá trị quốc tế; các khoá học cao đẳng, dự bị đại học đến thạc sĩ và tiến sĩ chuyên ngành quản trị, kinh tế, kỹ thuật và y tế.

Creative là đối tác của một số tổ chức giáo dục quốc tế và là đại lý của nhiều trường đại học, cao đẳng, trung học, tiểu học, trung tâm Anh ngữ tại Mỹ, Australia, Canada, Singapore như Kaplan International School, Sprachcaffe Language Plus, FLS, Arizona State University, San Diego State University, California State University - Fullerton, Southern Cross University, South Australian Government Schools, St. George International College, University of Ontario Institute of Technology, Carleton University… Ngoài tư vấn chọn trường, ngành học, công ty còn hỗ trợ các thủ tục làm hồ sơ du học, xin visa, hướng dẫn phỏng vấn và kết hợp dịch vụ đưa đón tại sân bay, sắp xếp chỗ ở cho du học sinh. Với uy tín và kinh nghiệm, Creative cam kết tỷ lệ visa thành công cao cho du học sinh.

Creative cũng phối hợp với các cơ sở giáo dục được kiểm định chất lượng tại Australia, đào tạo đa ngành nghề để chuẩn hoá các kỹ năng nghề theo tiêu chuẩn Australia tại Việt Nam, đủ điều kiện để lao động và định cư. Từ năm 2007, công ty giúp đông đảo người đủ điều kiện xin visa lao động kết hợp định cư cùng gia đình tại Mỹ, Australia và Canada. Hiện, công ty cũng nhận được nhiều đề nghị của các tập đoàn, doanh nghiệp uy tín tại 3 nước này nhằm hỗ trợ giáo dục, tạo điều kiện cho sinh viên thực tập, lao động nâng tay nghề với mức thu nhập cao, môi trường làm việc ổn định, chuyên nghiệp và lâu dài.

Công ty đa dạng các dịch vụ, từ du học, lao động, định cư, kinh doanh hàng nhập khẩu đến tổ chức tour du lịch kết hợp tìm hiểu thị trường kinh doanh, đầu tư tại Canada, Mỹ và Australia. Bên cạnh đó, Creative cũng là đối tác của nhiều công ty bất động sản uy tín tại Australia. Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, thân thiện, nhiệt tình, luôn hỗ trợ tối đa cho khách hàng trong đầu tư và kinh doanh bất động sản ở xứ sở chuột túi với chi phí phù hợp, lợi nhuận cao. Ngoài ra, công ty còn hỗ trợ các nhà đầu tư trong việc mua cửa hiệu, thành lập doanh nghiệp, điều hành hoạt động kinh doanh và khai báo thuế khi đầu tư ra nước ngoài.

Với các văn phòng tại Việt Nam cùng 2 chi nhánh tại Mỹ và Australia, Creative tiếp tục chú trọng tới việc nâng cao chất lượng dịch vụ để hỗ trợ tốt hơn cho du học sinh, thực tập sinh, các nhà đầu tư ở các thị trường Mỹ, Australia, Canada.

Liên hệ: Công ty TNHH Tư vấn và Giáo dục Creative

Trụ sở: 282B Nguyễn Trọng Tuyển, phường 10, quận Phú Nhuận, TP HCM.

Chi nhánh Quảng Ngãi: 276 Nguyễn Nghiêm, TP Quảng Ngãi.

Văn phòng tại Mỹ: 3802 Rosecrans St #169, San Diego, United States.

Văn phòng tại Australia: 2/23 Reaburn Ave, St Albans Vic 3021, Australia.

Hotline: 08.3997.5859 - 091.411.7122.

Website: www.sangtao.us hoặc www.sangtao.info .

Fanpage:

Email: sangtao@sangtao.us hoặc sangtao@sangtao.info Fanpage: www.facebook.com/Creative.Consulting.and.Education

(Nguồn: Công ty TNHH Tư vấn & Giáo dục Creative)