Amazon Prime Day có những deal giảm giá lên từ 50% dành cho nhiều mặt hàng.

Những điều cần biết về Amazon Prime

Amazon là một trong những trang thương mại điện tử hàng đầu thế giới được thành lập vào năm 1995 bởi Jeff Bezos. Trụ sở chính tại thành phố Seattle, bang Washington, đây là một trong các Big4 của công nghệ cùng với các hãng như Google, Apple và Facebook.

Amazon Prime là dịch vụ đăng ký trả phí do Amazon cung cấp, giúp người dùng có quyền truy cập vào các dịch vụ không có sẵn hoặc phải trả thêm phí cho khách hàng điển hình của Amazon. Những dịch vụ này bao gồm giao hàng miễn phí trong 2 ngày, giao hàng trong 2 giờ có trả phí thông qua Prime Now, xem phim miễn phí, cùng nhiều lợi ích khác.

Lý do tổ chức Amazon Prime Day

Amazon Prime Day là một sự kiện khuyến mãi lớn hàng năm do chính Amazon tổ chức, với mục đích kích cầu mua sắm vào thời điểm sức mua trong năm đang bị suy giảm. Sự kiện này được xem là lễ hội thường niên của Amazon thường được tổ chức vào tháng 7 mỗi năm (từ ngày 15/7 đến 16/7).

Amazon Prime Day từng là sự kiện chỉ diễn ra trong một ngày, nhưng Amazon đã quyết định kéo dài thời gian sự kiện lên tới 48 giờ, đồng nghĩa với việc người tiêu dùng sẽ có thêm nhiều thời gian và cơ hội để "săn" những deal ngon giá hời mà rất khó mua được trong ngày thường.

Amazon tuyên bố đợt giảm giá mùa hè sẽ mang đến nhiều mặt hàng hấp dẫn và Prime Day là sự kiện lớn trong năm nay.

Tuy nhiên, chương trình chỉ dành riêng cho các thành viên Prime, vì vậy để tham gia sự kiện, người mua cần phải đăng ký thành viên trước. Phí đăng ký trở thành thành viên Amazon Prime hiện khoảng 119 USD một năm, nhưng bạn sẽ có 30 ngày trải nghiệm miễn phí trước khi chính thức thanh toán khoản phí dịch vụ này.

Điều này có nghĩa bạn có thể mua sắm thoải mái trong ngày Amazon Prime Day và hưởng tất cả lợi ích khi là thành viên Prime, mà không phải trả phí dịch vụ. Sau 30 ngày trải nghiệm miễn phí, Amazon sẽ tự động gia hạn và tính phí theo quy định. Vì vậy, nếu bạn không muốn duy trì dịch vụ này, có thể đặt lịch nhắc nhở hủy tính năng tự động mua tài khoản Prime trước khi hết thời hạn dùng thử.

Sự kiện Amazon Prime Day 2019

Thay vì 36 giờ như năm 2018, năm nay, Amazon Prime Day 2019 kéo dài tới 48 giờ, bắt đầu vào 12h (giờ Mỹ ngày 15/7) đến 23h59 (giờ Mỹ, ngày 16/7).

Các chương trình khuyến mại

Amazon sẽ có một vài loại deal khác nhau chạy vào ngày Prime Day, bao gồm Gold Box deals, Lightning deals, Coupon deals và giảm giá trực tiếp. Mỗi chương trình khuyến mãi lại có một chút khác biệt. Dưới đây là thông tin chung giúp bạn hiểu rõ hơn về các loại khuyến mãi của Amazon.

Gold Box Deals of the Day: Đây là các deal ưu đãi hàng ngày của Amazon, và thường thì công ty có rất nhiều hàng hóa được cất trong kho để hoàn thành yêu cầu từ những đơn đặt hàng trong ngày. Gold Box deals được bán hết trong những năm trước, nhưng deal này thường bán được ít hơn so với các chương trình khuyến mãi khác.

Lightning Deals: Đây là loại khuyến mãi mà bạn cần phải theo dõi trước 24h và nó chỉ hiện ra trong thời gian ngắn, số lượng có hạn. Vào ngày thường, Lightning deals có xu hướng kéo dài trong khoảng sáu giờ, nhưng vào ngày Prime Day, phần lớn các deal chỉ xuất hiện trong chớp mắt. Cứ mỗi 5 phút loại khuyến mãi này sẽ xuất hiện ra một cách chớp nhoáng, thời lượng và số lượng của mỗi món hàng đều có quy định riêng. Thông thường đây là những món hàng hấp dẫn. Nếu bạn có thời gian và kiên nhẫn có thể chờ đợi các loại khuyến mãi này.

Coupon Deals: Nhiều nhà bán hàng sẽ cung cấp mã giảm giá như một cách để giúp người mua tiết kiệm hơn vào ngày Prime Day, và việc này cần thêm chút công đoạn. Một số sẽ cung cấp các trang landing pages tự động hiện mã giảm giá cho bạn và số khác lại yêu cầu bạn tự nhập mã giảm giá khi thanh toán. Tốn thêm mấy giây và bỏ ra chút công sức có thể giúp bạn tiết kiệm được kha khá tiền.

Giảm giá trực tiếp: Dành cho phần lớn các deal vào ngày Prime Day, bạn chỉ cần truy cập vào trang Amazon và giá đã được giảm sẵn.

Săn đồ Amazon Prime Day tại Việt Nam

Amazon hiện chưa hỗ trợ giao hàng trực tiếp về Việt Nam nên nếu không thành thạo tiếng Anh, không có địa chỉ nhận hàng tại Mỹ, thẻ thanh toán quốc tế Visa hoặc Master Card và am hiểu những chính sách thuế quan vận chuyển rườm rà, bạn rất khó sở hữu sản phẩm yêu thích từ Amazon.

Tuy nhiên, bạn có thể săn những món đồ giá hời tại sàn thương mại điện tử xuyên biên giới Fado.vn.

Thay vì phải chật vật tìm mọi thứ và bên thứ ba uy tín vận chuyển về Việt Nam, các tín đồ hàng hiệu thời nay có thể lướt web mua sắm bằng tiếng mẹ đẻ ngay trên Fado.vn. Sàn thương mại điện tử xuyên biên giới này đang quản lý 30 triệu nhà bán lẻ và danh mục 4 tỷ sản phẩm chính hãng từ Amazon Mỹ, Đức, Nhật.

Truy cập Fado.vn, bạn sẽ tiếp cận hàng triệu deal giảm giá mỗi ngày kết nối trực tiếp từ Amazon. Để chắc chắn không bỏ lỡ deal hời nào, các tín đồ hàng hiệu có thể đăng ký nhận thông báo những chương trình khuyến mãi mới nhất qua email.

Mua sắm trên Fado.vn, bạn cũng không cần làm thẻ thanh toán quốc tế (Visa, Paypal...), hay phải lo nghĩ chuyện vận chuyển. Bạn có thể ngồi ở nhà lướt phím, chọn sản phẩm trên giao diện website tiếng Việt thân thuộc, thanh toán nhanh chóng bằng chiếc thẻ ATM mà 74% dân số đang sở hữu. Người bán đảm bảo tất cả thủ tục nhập khẩu và giao hàng đến tận tay người mua. Ngay cả khi hàng lỗi do vận chuyển hoặc nhà sản xuất, đổi trả qua Fado.vn cũng khá dễ dàng.

Ý kiến đánh giá sản phẩm của hàng triệu khách hàng ngoại quốc trên Amazon cũng được bảo lưu trên Fado.vn. Mở link sản phẩm định mua ra, bạn sẽ thấy góc bên trái màn hình là xếp hạng mức độ uy tín của nhà bán lẻ, còn kéo xuống bên dưới là hàng trăm nhận xét của khách hàng đã mua. Thậm chí, trang web còn có hệ thống so sánh giá cả giữa 3 nước Mỹ, Nhật, Đức và thống kê lịch sử giá 365 ngày qua, từ đó gợi ý nơi bán hời nhất cho người dùng.

Thư Kỳ