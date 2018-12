Dữ liệu chỉ số giá tiêu dùng tháng 1/2018 vừa được Tổng cục Thống kê (GSO) công bố cho biết, CPI tháng 1 đã tăng 0,51% so với tháng 12/2017 và tăng 2,65% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhu cầu tiêu dùng người dân tăng trong tháng cận Tết đã giúp 10/11 nhóm hàng hóa, dịch vụ chính tăng giá. Mức tăng của nhóm giao thông là 1,17%; nhà ở và vật liệu xây dựng 0,55%; thiết bị, đồ dùng gia đình 0,16%; đồ uống và thuốc lá 0,35%...

Giá bán lẻ điện bình quân tăng lên mức 1.720,65 đồng một kWh (chưa gồm thuế VAT), tương đương tăng 6,08% từ 1/12/2017 đã tác động vào nhóm mặt hàng này trong tháng 1, khi đạt mức tăng 2,64%, góp phần làm CPI tăng chung 0,06%. Ngoài ra, việc xăng, dầu tăng giá trong đợt điều chỉnh tháng 1 cũng góp phần làm tăng CPI 0,11%...

Xăng dầu tăng giá góp phần giúp CPI tháng 1/2018 tăng 0,11%.

Cũng theo cơ quan thống kê, lạm phát cơ bản (CPI sau khi loại trừ lương thực, thực phẩm tươi sống; năng lượng và mặt hàng do Nhà nước quản lý bao gồm dịch vụ y tế và dịch vụ giáo dục) tháng 1/2018 tăng 0,18% so với tháng trước và 1,18% so với cùng kỳ.

"Lạm phát chung có mức tăng cao hơn cơ bản đang phản ánh biến động giá do yếu tố thị trường tăng cao thông qua điều chỉnh giá loạt mặt hàng thiết yếu như điện, xăng dầu, dịch vụ y tế...", Tổng cục Thống kê đánh giá.

Năm 2018 Chính phủ đặt mục tiêu tăng trưởng 6,7%, lạm phát dưới 3%. Tại hội nghị tổng kết Ngày thống kê mới đây Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị GSO chủ động đưa ra kịch bản tăng trưởng từng quý dựa trên những số liệu thống kê chính xác, giúp Chính phủ có giải pháp điều hành kinh tế vĩ mô chủ động trong năm nay.

Anh Minh