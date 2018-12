The One Residence thuộc khu đô thị Gamuda Gardens vừa được chọn làm điểm diễn tập khu vực phòng thủ năm 2018 tại quận Hoàng Mai, Hà Nội. Toạ lạc trong khuôn viên rộng thoáng, chung cư có không gian phù hợp cho các hoạt động đông người và được quản lý bởi đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp.

Đại diện quản lý chung cư và khu đô thị đã phối hợp với các chiến sĩ phòng cháy chữa cháy phản ứng kịp thời với tình huống mất an ninh, an toàn giả định, tập dợt để giảm thiểu tối đa thiệt hại và chủ động trong các tình huống cứu nạn, cứu hộ.

Việc diễn tập cũng đã phần nào trấn an tâm lý lo sợ và quan ngại về mức độ an toàn của các khu chung cư, sau sự cố Carina Plaza (quận 8, TP HCM) vừa qua.

Diễn tập phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại The One Residence (Hoàng Mai, Hà Nội).

Không chỉ với The One Residence đã đi vào hoạt động, các chung cư The TWO Residence và The ZEN Residence thuộc khu đô thị Gamuda Gardens cũng được trang bị đầy đủ các công cụ phục vụ phòng cháy chữa cháy. Các đầu báo cháy, nút ấn, chuông đèn báo cháy, hệ thống liên lạc, hệ thống chữa cháy bằng nước, bình chữa cháy… đều đáp ứng các tiêu chuẩn về an toàn.

Cùng với việc trang bị thiết bị, chủ đầu tư dự án Gamuda Land cũng chú trọng công tác kiểm soát và theo dõi, đề phòng xảy ra sự cố. Ngoài ra, tòa nhà bố trí 2 phòng thoát hiểm khép kín có diện tích khoảng 60-70m2 và hệ thống thông gió riêng, giúp đảm bảo an toàn tối đa cho cư dân khi có sự cố.

Bên cạnh các trang bị phòng cháy chữa cháy chuẩn, The ZEN Residence còn tích hợp nhiều tiện ích độc đáo. Liên hệ dự án qua hotline 0902178088 hoặc truy cập tại đây.

Là dự án đầu tiên của Gamuda Land tại Việt Nam, Gamuda Gardens hướng đến mục tiêu trở thành khu đô thị an toàn - khép kín, với nhiều tiện ích độc đáo. Một trong những điểm nhấn trong thiết kế của The ZEN Residence là bể bơi vô cực, cho phép người sử dụng chiêm ngưỡng quang cảnh khu đô thị từ trên cao.

Dự án này còn có thêm một bể bơi trẻ em ở tầng 5, khu vực sân chơi ngoài trời rộng thoáng, phòng tập gym cao cấp và khu trung tâm thương mại rộng 3.000 m2.

