- Trần Anh vừa công bố chuẩn bị khai trương đồng loạt 5 siêu thị trải dài từ Bắc đến Trung. Ông có chia sẻ gì về kế hoạch này?

- Như thông tin đã công bố, trong quý III, công ty sẽ liên tiếp đưa vào hoạt động 5 siêu thị mới tại thị trường miền Bắc và miền Trung, nâng tổng số trung tâm điện máy trong hệ thống lên con số 28.

Vẫn đi theo mô hình "đại siêu thị" nhằm đem đến cho khách hàng những trải nghiệm mua sắm thú vị cùng tiện ích đi kèm như khu vui chơi dành cho trẻ em, khu trải nghiệm sản phẩm, bãi đỗ xe rộng rãi…, 5 siêu thị mới của công ty đều có quy mô lớn. Trong đó, Trần Anh Đà Nẵng 1 nổi bật với diện tích 3.900m2, Trần Anh Đà Nẵng 2 là 3.800m2, Trần Anh Hải Phòng 2 là 3.800m2, Trần Anh Yên Bái có diện tích lên tới hơn 4.200m2 và Trần Anh Bắc Ninh 2 có quy mô ấn tượng 5.200m2. Đây là những siêu thị điện máy có quy mô lớn trong khu vực.

Với việc chuẩn bị khai trương 5 siêu thị cùng 3 trung tâm mới mở ở Lạng Sơn, Đông Anh, Thái Bình, công ty đã hoàn thành gần 80% kế hoạch mở rộng quy mô. Với tốc độ này, ban lãnh đạo công ty dự kiến sẽ trình hội đồng quản trị cho phép tăng thêm số lượng siêu thị mở mới trong năm nay và không dừng lại ở con số 10-12 như đã công bố.

Siêu thị Trần Anh có diện tích kinh doanh nổi bật.

- Nhiều người cho rằng, vụ việc người mẫu mặc bikini gây xôn xao dư luận vừa qua là chiêu dọn đường để Trần Anh công bố chiến dịch khai trương rầm rộ lần này. Ông suy nghĩ thế nào về vấn đề này?

- Sự kiện chuẩn bị khai trương đồng loạt 5 siêu thị lớn tại miền Bắc và miền Trung có thể là tiếng vang lớn trên thị trường điện máy và "gây sốc" đối với người ngoài. Tuy nhiên, đối với Trần Anh lại không phải là điều quá đặc biệt vì hoạt động này đã nằm trong kế hoạch kinh doanh được công bố từ đầu năm.

Ngoài ra, trước đó, trong quý IV/2015, công ty cũng khai trương thành công đồng loạt 6 siêu thị mới chỉ trong vòng một tháng. Vì vậy, kế hoạch lần này không phải là quá to tát và mới mẻ để công ty phải mất công "bày binh bố trận" như vậy. Trần Anh xin khẳng định lại, tất cả chỉ là sự cố.

- Điểm đặc biệt trong lần khai trương đồng loạt này là gì?

- Với đợt khai trương đồng loạt này, công ty tiếp tục lấn sâu vào thị trường miền Trung và là thương hiệu điện máy miền Bắc đầu tiên có mặt tại TP Đà Nẵng với không chỉ một mà tới hai trung tâm có quy mô lớn.

Tính cả 5 siêu thị chuẩn bị khai trương, Trần Anh đã có mặt tại 17 tỉnh, thành trên cả nước nhưng với Đà Nẵng là một sự khác biệt. Đây được coi là sự chuyển mình ngoạn mục của Trần Anh khi vượt ra khỏi khu vực sân nhà để đặt chân tới môi trường kinh doanh mới lạ và khác biệt cả về văn hóa, địa lý, phong cách kinh doanh…

Khu vui chơi dành cho trẻ em tại Trần Anh luôn thu hút khách hàng nhí.

- Trước đó, một doanh nghiệp điện máy Hà Nội cũng rầm rộ Nam tiến nhưng không thành công. Trần Anh sẽ làm gì để không lặp lại vết xe đổ đó?

- Như đã nói ở trên, việc kinh doanh trong môi trường khác biệt sẽ gặp rất nhiều khó khăn: từ việc đảm bảo logistics hoạt động trơn tru đến nhân sự, hàng hóa và việc hiểu được tâm lý khách hàng địa phương… Chính vì hiểu được những khó khăn đó nên khi mở chi nhánh ở bất cứ đâu, Trần Anh cũng chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Khi hợp tác với đối tác Nojima của Nhật Bản, công ty được tư vấn về chiến lược mở rộng cũng như các vấn đề có thể gặp phải và cách giải quyết vấn đề đó.

Trải qua 60 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bán lẻ và sở hữu 600 siêu thị trải dài trên khắp nước Nhật, người Nojima đã giải được thành công bài toán vùng miền trong vấn đề mở rộng và quản trị doanh nghiệp quy mô lớn. Công ty đã tư vấn cặn kẽ cho Trần Anh cách giải quyết các khó khăn như xây dựng logistics như thế nào, mở rộng chuỗi bán lẻ ra sao, tài chính, hàng hóa, nhân sự… đảm bảo mỗi siêu thị đều phải đồng nhất về nhận diện thương hiệu nhưng vẫn phải được "địa phương hóa" để phù hợp với từng vùng miền. Vì vậy, với sự đồng hành của Nojima cùng sự quyết tâm và chuẩn bị kỹ càng của ban lãnh đạo công ty, Trần Anh tin tưởng vào kế hoạch "vượt sóng" lần này của mình.

- Trong khi các doanh nghiệp khác đều lựa chọn theo hướng thu hẹp diện tích nhằm tối ưu chi phí kinh doanh thì Trần Anh lại đi theo hướng "đại siêu thị". Ông có thể cho biết chiến lược của công ty là gì?

- Chiến lược của công ty là mở rộng theo kiểu "lan dần" đảm bảo mở đến đâu là phải phủ kín đến đấy theo tư vấn của đối tác Nojima. Ngoài ra, mô hình "đại siêu thị" cũng là hướng đi khác biệt của Trần Anh so với các đơn vị khác. Thứ nhất, ở thời điểm hiện tại, việc chọn địa điểm to, đẹp tại vị trí đắc địa dễ dàng hơn nhiều mà chi phí lại không phải là đắt.

Thứ hai, trong kinh doanh, tối ưu chi phí điểm bán là một yếu tố quan trọng, mở siêu thị lớn chi phí sẽ tốn kém hơn. Tuy nhiên, với mục tiêu tạo sự khác biệt trong chất lượng dịch vụ khách hàng, Trần Anh sẵn sàng bỏ chi phí để cung cấp các dịch vụ cũng như tiện ích mà siêu thị diện tích nhỏ không thể đáp ứng được như khu vui chơi dành cho trẻ em, khu trải nghiệm sản phẩm, khu đậu đỗ xe rộng rãi… nhằm giúp khách hàng thoải mái tận hưởng không gian mua sắm tiện ích.

Ngoài ra, với quy mô "đại siêu thị", Trần Anh sẽ có nhiều diện tích để các hãng trưng bày Line up và biểu diễn tất cả công nghệ mới giúp khách hàng được trải nghiệm sản phẩm, tiếp cận với đa dạng hàng hóa hơn. Ở các siêu thị điện máy khác, do hạn chế về diện tích nên nhiều hãng sẽ không có cơ hội để làm điều đó. Vì vậy, công ty luôn nhận được nhiều ưu đãi lớn từ các hãng như giá cả, dịch vụ, công tác hỗ trợ trước, trong và sau bán hàng… Đó cũng là lý do tại sao Trần Anh mở rộng, mở nhiều nhưng giá cả hàng hóa luôn cạnh tranh.

Hội thảo Nhật Bản - một nét riêng đặc biệt của Trần Anh.

- Với việc mở rộng dồn dập và liên tục như vậy, Trần Anh làm thế nào để có đủ nguồn lực, đảm bảo chất lượng dịch vụ khách hàng?

- Song song với việc mở rộng quy mô, Trần Anh luôn ưu tiên mọi nguồn lực nhằm tạo sự khác biệt trong chất lượng dịch vụ với tiêu chí: uy tín, trung thực và tôn trọng khách hàng. Hiện tại, công ty đang triển khai đồng thời 3 chính sách dịch vụ là bao giá sản phẩm trong vòng 15 ngày, đổi sản phẩm lỗi trong vòng 30 ngày và ưu đãi thẻ khách hàng thân thiết. Đây là bộ 3 chính sách dịch vụ trước, trong và sau bán hàng đảm bảo người tiêu dùng luôn được hưởng lợi nhiều nhất.

Ngoài ra, công ty thường xuyên gửi tới khách hàng những dịch vụ mang giá trị tinh thần như hội thảo "Nuôi con theo phương pháp Nhật Bản" được tổ chức hàng quý; chương trình dạy nấu ăn, tư vấn sản phẩm trên kênh truyền hình Trần Anh Channel cùng các tiện ích như khu vui chơi cho trẻ em, khu đỗ xe rộng rãi, khu trải nghiệm sản phẩm…

(Nguồn: Trần Anh)