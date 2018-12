Trước đây, nhà đầu tư chỉ cần quan tâm đến vị trí dự án, tên tuổi của chủ đầu tư trước khi xuống tiền. Tuy nhiên, hiện nay, những chi tiết như thiết kế dự án, căn hộ hay tiện ích kèm theo được nhiều người ưu tiên.

Chia sẻ về vấn đề này, ông Hoàng Quang Phong, chuyên viên tư vấn bất động sản tại Quảng Ninh cho biết, khi công nghệ và những nền tảng đặt phòng trực tuyến phát triển, ý kiến của khách hàng ngày càng quan trọng.

"Cùng với thói quen check-in, họ cũng chia sẻ ý kiến, cảm nhận về thiết kế, tiện ích, không gian trên các trang du lịch như Tripadvisor, Airbnb, Booking... mọi thông tin liên quan đến địa điểm lưu trú đều được minh bạch và công khai trên internet. Điều này tạo áp lực lớn cho các nhà đầu tư về việc cần tối ưu hoá trải nghiệm khách hàng", ông Phong nói.

Là dự án đầu tiên của thương hiệu 5 sao Best Western Premier tại Quảng Ninh Best Western Premier Sapphire Ha Long hội tụ nhiều ưu điểm cả về vị trí, tên tuổi nhà đầu tư lẫn thiết kế và tiện ích.

Best Western Premier Sapphire Ha Long và sự tinh tế của người Mỹ

Vào thị trường Việt Nam từ năm 2008, Best Western là một trong những cái tên góp phần đưa du lịch Việt Nam lên tầm quốc tế. Triết lý xuyên suốt của Best Western từ khi bắt đầu thành lập đến nay là tối ưu hoá sự hài lòng của khách hàng.

Để thực hiện điều đó, các dự án thuộc hệ thống Best Western phải tuân thủ các yêu cầu khắt khe về thiết kế, xây dựng, trang trí đến chất lượng nội thất. Với các dự án mang thương hiệu 5 sao Best Western Premier, hệ tiêu chí này càng phức tạp và khắt khe hơn.

Căn hộ Best Western Premier Sapphire Ha Long được thiết kế theo các tiêu chuẩn khắt khe của thương hiệu quản lý danh tiếng.

Là dự án đầu tiên của Best Western Premier tại Quảng Ninh, Best Western Premier Sapphire Ha Long mang nguồn cảm hứng thiết kế từ nền văn hoá của địa phương.

Theo đơn vị chủ quản, dự án được thiết kế theo ý tưởng "The sound of the ocean"- Âm thanh đại dương, với không gian mở, hệ thống cửa kính lớn đón ánh sáng, gió và tầm hình trực diện vịnh Hạ Long, mang đến cho du khách những trải nghiệm nghỉ dưỡng sang trọng đích thực.

Cảm hứng từ đại dương và tầm nhìn ấn tượng

Bên cạnh thiết kế độc đáo, Best Western Premier Sapphire Ha Long còn gây ấn tượng với tầm nhìn "4 trong một". Từ dự án, du khách có thể chiêm ngưỡng vịnh Hạ Long, núi Bài Thơ hay vẻ đẹp của thành phố. Những công trình ấn tượng như cầu Bãi Cháy, cáp treo Nữ Hoàng cũng đều ở ngay trong tầm mắt.

Nhằm mang đến cho du khách tầm nhìn đẹp nhất, chủ đầu tư DOJILand đã điều chỉnh quy hoạch, thay thế các tòa căn hộ phía trước dự án bằng dãy biệt thự thấp tầng. Nhờ đó, Best Western Premier Sapphire Ha Long sẽ là một trong những địa điểm đẹp nhất có thể ngắm trọn vẻ đẹp của Hạ Long.

Những căn hộ mang "âm thanh của đại dương" tại Best Western Premier Sapphire Ha Long.

Bên cạnh sự thông minh, tối ưu trong thiết kế, sự sang trọng tinh tế của nội thất cũng là yếu tố giúp các căn hộ nghỉ dưỡng được đánh giá cao. Lấy cảm hứng từ màu xanh của biển cả kết hợp với màu lam ngọc đặc trưng của viên đá quý Sapphire, các căn hộ tại Best Western Premier Sapphire Ha Long được trang bị nội thất theo phong cách đơn giản về màu sắc và cách bố trí nhưng vẫn toát lên vẻ sang trọng, đẳng cấp.

Tối ưu hoá công năng và lợi nhuận

Dựa trên cơ sở phân tích nhu cầu, Best Western Premier Sapphire Ha Long thiết kế nên những sản phẩm diện tích vừa vặn, phù hợp đối tượng gồm các cặp đôi, nhóm bạn và gia đình. các sản phẩm gồm căn hộ Studio (một phòng ngủ, một WC, rộng 35 - 40m2; căn hộ Junior Suite (2 phòng ngủ nhỏ, một WC, rộng 50 - 55m2); căn hộ Suite (2 phòng ngủ lớn, 2 WC, rộng 65 - 70m2).

Đại diện chủ đầu tư cho biết, các thiết kế của căn hộ được tính toán kỹ lưỡng bởi đội ngũ kiến trúc sư hàng đầu, kết hợp với những nội thất cao cấp từ những thương hiệu hàng đầu thế giới. Các căn hộ còn được bố trí cả khu vực bếp, đáp ứng được nhu cầu tự nấu ăn của du khách.

"Hội tụ nhiều ưu điểm, những căn hộ tại Best Western Premier Sapphire Ha Long hứa hẹn sẽ đạt công suất khai thác tối ưu khi luôn là lựa chọn của khách du lịch", đại diện chủ đầu tư kỳ vọng.

Diện tích vừa phải giúp các căn hộ Best Western Premier Sapphire Ha Long có suất đầu tư hợp lý, chỉ từ 450 triệu đồng một căn.

Suất đầu tư hợp lý từ 450 triệu đồng

Nhờ chính sách hỗ trợ vay vốn tới 70% giá trị căn hộ, bảo trợ bởi ngân hàng Vietcombank và TPBank (lãi suất 0% trong vòng 18 tháng và thời hạn vay vốn lên đến 25 năm), khách hàng chỉ cần bỏ ra 450 triệu đồng (tương đương 30%) có thể sở hữu căn hộ.

Chủ đầu tư đưa ra 2 chính sách cam kết lợi nhuận dành cho khách hàng. Chủ sở hữu có thể nhận cam kết 85% lợi nhuận trước thuế không thấp hơn 10% mỗi năm giá trị căn hộ trong 5 năm đầu. Khách hàng được nhận khoản ứng trước tiền thuê cam kết sau khi thanh toán đủ và đúng hạn 95% giá trị căn hộ. Kỳ đầu tiên sau 6 tháng kể từ ngày đủ điều kiện, các kỳ tiếp theo 6 tháng một lần.

Lựa chọn thứ hai, khách được khấu trừ tiền thuê cam kết trong 3 năm đầu tương ứng với 25% giá trị căn hộ với điều kiện thanh toán đủ và đúng hạn 95% giá trị căn hộ. Từ năm thứ 4 và 5, chủ đầu tư cam kết 85% lợi nhuận trước thuế nhưng không thấp hơn 10% giá trị căn hộ mỗi năm.

Huệ Chi