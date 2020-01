Kỷ niệm 25 năm thành lập, khách sạn New World Sài Gòn vừa nâng tầm chất lượng dịch vụ, cơ sở vật chất, mang đến trải nghiệm mới cho khách hàng.

Kể từ khi chính thức đi vào hoạt động từ năm 1994, trải qua 25 năm, khách sạn quốc tế năm sao New World Sài Gòn vẫn là một trong những địa điểm lưu trú sang trọng tại trung tâm TP HCM.

Từ trái qua phải: người mẫu Khánh Linh The Face, beauty/travel blogger Hà Trúc, Tổng giám đốc khách sạn, Fashionista Thanh Trúc... đến chúc mừng New World Sài Gòn nhân kỷ niệm 25 năm thành lập.

Ngày 6/12 vừa qua là dịp kỷ niệm khách sạn quốc tế 5 sao New World Sài Gòn đạt mốc 25 tuổi. Theo đại diện khách sạn New World Sài Gòn, 25 năm là con số ấn tượng, đặc biệt trong lĩnh vực nhà hàng, khách sạn. 25 năm vật đổi sao dời, có thể khiến những công trình kiến trúc trở nên cũ kỹ, lạc hậu, một dịch vụ thêm nhàm chán, xưa cũ. Thế nhưng, với tinh thần không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, đổi mới trải nghiệm, nâng tầm cơ sở vật chất, New World vẫn nằm trong top những khách sạn 5 sao tiêu chuẩn quốc tế hàng đầu Việt Nam.

Từ trái qua phải: Hoa hậu Phương Khánh, Tổng Giám đốc New World Sài Gòn, Hoa hậu Ngọc Diễm.

Nhân buổi lễ kỷ niệm 25 năm thành lập được tổ chức vào tháng 12 vừa qua, New World Sài Gòn đã đón tiếp rất nhiều nhân vật nổi tiếng như diễn viên - người mẫu Quỳnh Thư; fashionista Thanh Trúc Trương, Hà Trúc, Khánh Linh; nhà thiết kế kiêm travel blogger Awaywewow - Adrian Anh Tuấn... Đặc biệt, buổi lễ còn có sự góp mặt của Hoa hậu Phương Khánh - Hoa hậu Trái Đất 2018 - một trong bốn giải hoa hậu lớn nhất được công nhận bởi quốc tế.

Khách sạn New World Sài Gòn vinh danh các nhân viên đã có thời gian cống hiến cho khách sạn trong suốt quá trình lịch sử.

Là một trong những khách sạn năm sao tiêu chuẩn quốc tế, New World Sài Gòn trở thành là lựa chọn phù hợp của chính khách, doanh nhân, du khách nước ngoài khi đến Việt Nam. Các sự kiện trong nước và quốc tế quan trọng cũng thường xuyên diễn ra tại đây. Từ đó, New World Sài Gòn đã trở thành biểu tượng đặc biệt trong lòng người dân Sài Gòn.

Một trong những tiết mục gợi nhớ về hành trình phát triển của New World Sài Gòn nhân kỷ niệm 25 năm thành lập.

Khách sạn New World Sài Gòn trải qua nhiều lần đổi mới để không ngừng phát triển và duy trì vị thế về dịch vụ lưu trú. Nhân dịp kỷ niệm 25 năm, ban lãnh đạo của New World Sài Gòn dành những khoảnh khắc để ôn lại các cột mốc lịch sử và tri ân cho tập thể người lao động đã đồng hành cùng khách sạn trong suốt hành trình, không ngừng nâng cao chuyên môn, chất lượng dịch vụ.

Bên cạnh nâng cao chất lượng dịch vụ, khách sạn còn làm mới cơ sở vật chất, đảm bảo trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng trong nước và quốc tế. Nhân sự kiện kỷ niệm 25 năm thành lập, khách sạn đã làm mới cho tất cả không gian từ sảnh chính, phòng ở, nhà hàng đến quầy bar...

Điểm mới của New World Sài Gòn sau một phần tư thế kỷ

Tọa lạc ngay vị trí trung tâm quận 1, TP HCM kề cận công viên, gần chợ Bến Thành, New World Sài Gòn là một trong những khách sạn năm sao tiêu chuẩn quốc tế đầu tiên tại TP HCM. Nhân dịp kỷ niệm thành lập 25 năm khách sạn New World Sài Gòn, khách hàng được giảm giá 25% cho các dịch vụ ẩm thực, spa, câu lạc bộ sức khỏe từ ngày 7/12/2019 đến 29/2/2020. Địa chỉ: 76 Lê Lai, Phường Bến Thành, quận 1, TP HCM. Thông tin tư vấn liên hệ: www.saigon.newworldhotels.com.

(Nguồn: New World Sài Gòn)