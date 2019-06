Với một chiếc điện thoại có cài đặt ứng dụng ngân hàng thông minh, người tiêu dùng dễ dàng thanh toán mọi chi phí, quản lý chi tiêu cá nhân.

Đặt vé tàu, vé máy bay hay những dịch vụ khách sạn - du lịch trực tiếp ngay tại nhà; thanh toán hóa đơn tiền điện, tiền nước, viện phí, bảo hiểm, học phí mà không phải ra các điểm giao dịch; mua những món hàng yêu thích từ cách đây nửa vòng trái đất... những nhu cầu từ thiết yếu tới cao cấp sẽ được thỏa mãn ngay lập tức chỉ sau vài cú chạm. Đó là những ưu điểm của dịch vụ ngân hàng thông minh trên điện thoại di động.

Sự phát triển mạnh mẽ của khoa học, công nghệ và Internet giúp hình thức thanh toán không dùng tiền mặt đang ngày càng trở nên phổ biến. Việc thanh toán không dùng tiền mặt tạo ra nhiều cơ hội nhưng cũng có không ít thách thức cho cả người dùng và người cung cấp dịch vụ.

Ở Việt Nam, người tiêu dùng vẫn có thói quen dùng tiền mặt do không muốn trả phí hoặc do những lo ngại về việc mất an toàn của các giao dịch ngân hàng. Tuy nhiên, những lo ngại này đang dần được tháo gỡ với sự phát triển nhanh chóng của các hình thức thanh toán trực tuyến.

Một trong những yếu tố thúc đẩy sự phát triển của hình thức thanh toán không dùng tiền mặt là sự thay đổi về hình thức trả lương. Đa số các công ty, xí nghiệp trả tiền qua tài khoản ngân hàng. Động thái này tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của loại hình dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt phát triển.

Theo Quyết định số 2545/2016/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2016-2020 đặt ra mục tiêu giảm tỷ trọng thanh toán dùng tiền mặt xuống mức dưới 10% vào năm 2020. Đây là một mục tiêu đòi hỏi sự nỗ lực của các cấp các ngành, đặc biệt là các tổ chức tài chính, ngân hàng.

Một trong những xu hướng đang rất phát triển ở Việt Nam hiện nay là các ứng dụng trên thiết bị di động. Ở Việt Nam có tới 48 triệu người sử dụng Internet, khoảng 35 triệu người sử dụng điện thoại thông minh, trong đó 45% số người sử dụng điện thoại tìm kiếm và mua hàng qua mạng Internet. Đây là một con số ấn tượng để phát triển thương mại điện tử.

Tuy nhiên, đó mới chỉ là điều kiện cần để đẩy nhanh sự phát triển của thương mại điện tử. Thương mại điện tử muốn phát triển phải dựa trên các nền tảng thanh toán thông minh, tiện ích. Phát triển nền tảng thanh toán tiện lợi, nhanh chóng và an toàn là điều kiện tiên quyết để đẩy mạnh thương mại điện tử. Những ứng dụng thanh toán trên nền tảng điện thoại thông minh là vô cùng quan trọng đối với sự phát triển của hình thức thanh toán không dùng tiền mặt trong bối cảnh toàn cầu hóa. Để làm được điều đó, các hình thức thanh toán trực tuyến đóng vai trò quan trọng mang tính quyết định.

Ngày nay, với một chiếc điện thoại có cài đặt ứng dụng ngân hàng thông minh, người tiêu dùng ở Việt Nam có thể đặt mua vé máy bay của nhiều hãng hàng không uy tín như Vietnamairlines, Vietjet, hay Bamboo... Việc đặt phòng khách sạn, trả tiền tour du lịch... cũng được thực hiện nhanh chóng và chính xác. Không chỉ vậy, việc thanh toán hóa đơn tiền điện, tiền nước, mua hàng online, nạp tiền điện thoại... cũng trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.

Bên cạnh những tính năng ưu việt, dễ sử dụng, dịch vụ ngân hàng thông minh trên di động còn khắc phục được những lo lắng về tính bảo mật tài khoản của khách hàng. Chỉ cần một vài thao tác đơn giản, hoạt động chuyển khoản sẽ được thực hiện nhanh chóng trong cùng ngân hàng hoặc với ngân hàng khác. Hơn thế nữa, thông qua dịch vụ ngân hàng thông minh trên di động, người tiêu dùng còn có khả năng gửi tiền tiết kiệm hay trả nợ ngân hàng hoặc mua bán hàng online.

Thực tế, tỷ lệ người dùng thẻ ATM ở Việt Nam còn thấp nhưng số người sử dụng điện thoại thông minh là rất lớn. Đây là cơ sở để phát triển các dịch vụ ngân hàng dựa trên nền tảng của các thiết bị di động thông minh.

Chị Dương Thảo (Xuân Đỉnh - Từ Liêm - Hà Nội) chia sẻ: "Trước đây, tôi có mở tài khoản ở nhiều ngân hàng. Nhưng từ khi BIDV có dịch vụ BIDV SmartBanking, hầu hết các hoạt động của tôi đều được giao dich qua ngân hàng này vì tiện dụng quá. Chỉ cần cài ứng dụng BIDV SmartBanking trên điện thoại di động, tôi có thể thực hiện các giao dịch như chuyển khoản, mua bán hàng online, thanh toán hóa đơn tiền điện, tiền nước... rất dễ dàng chỉ với vài thao tác đơn giản".

Một trong những tiện ích mà BIDV SmartBanking mang lại theo chị Thảo là khả năng quản lý chi tiêu. Dịch vụ này cho phép truy vấn sao kê nên người dùng có thể quản lý được việc mua sắm, tránh việc mua bán... quá đà.

Là một người kinh doanh online trên mạng Internet, anh Vũ Huy Hoàng (Khu đô thị An Khánh - Hà Nội) thường xuyên phải thực hiện các giao dịch ngân hàng. Thỉnh thoảng anh lại phải ra ngân hàng để thực hiện các giao dịch. Điều này khiến anh mất khá nhiều thời gian. Tuy nhiên, khi sử dụng dịch vụ SmartBanking của BIDV, anh chỉ mất vài phút để thực hiện các giao dịch thay vì phải chờ cả buổi tại ngân hàng.

Anh Hoàng tâm sự: "Trước đây, ngày nào tôi cũng phải đi ra ngân hàng. Xếp hàng chờ đến lượt, rồi còn khai báo giấy tờ, ký tá. Nhưng từ khi có dịch vụ BIDV SmartBanking trên điện thoại di động thì tôi không còn phải vất vả như vậy nữa. Ngoài ra, tôi còn có thể thanh toán hóa đơn, nạp tiền điện thoại, nạp ví điện tử.... mà không phải bước chân ra khỏi cửa. Dịch vụ này thật sự mang lại rất nhiều tiện ích cho những người thường xuyên phải thực hiện các giao dịch ngân hàng như tôi".

Xu thế thanh toán không dùng tiền mặt sẽ giúp kéo ngắn khoảng cách giữa các vùng miền. Người dân ở vùng sâu, vùng xa cũng có thể giao dịch, mua hàng khi sở hữu một chiếc điện thoại di động có cài đặt BIDV SmartBanking. Dịch vụ thanh toán ngân hàng trên điện thoại thông minh sẽ giúp họ tiếp cận với các dịch vụ y tế, giáo dục, an sinh xã hội nhanh chóng và tiện lợi nhất. Càng thuận tiện hơn nữa, thậm chí cả việc thanh toán viện phí, đóng bảo hiểm, học phí cũng có thể thực hiện qua ứng dụng này.

Có thể nói, thanh toán trực tuyến không dùng tiền mặt là một xu hướng tiện lợi. Tuy nhiên, nó đòi hỏi sự phát triển đồng bộ của các dịch vụ ngân hàng, sự hiểu biết về loại hình thanh toán hiện đại này của cả người mua và người bán.

Phát Đạt