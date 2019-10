TP HCM Khách sạn 3-4 sao bị giảm công suất khi các homestay phát triển trên nền tảng trực tuyến tăng trưởng quá nhanh.

Savills Việt Nam vừa công bố báo cáo chuyên đề "Công nghệ làm gián đoạn phân khúc khách sạn bình dân" và chỉ ra những ảnh hưởng mạnh mẽ của các nền tảng đặt phòng trực tuyến đến thị trường kinh doanh khu lưu trú tại TP HCM.

Tính đến quý III/2019, sự chững lại ở phân khúc khách sạn 3-4 sao tại TP HCM đang có xu hướng mạnh dần. Công suất cho thuê của khách sạn 3-4 sao giảm 2 điểm % theo quý và 5 sao giảm điểm % theo năm. Phân khúc thị trường này ngày càng bị cạnh tranh khốc liệt trong bối cảnh TP HCM là nơi tập trung lượng phòng trực tuyến cao nhất nước.

Tuy nhiên, phân khúc khách sạn 5 sao tại TP HCM ít bị ảnh hưởng bởi sự bùng nổ của các nền tảng đặt phòng trực tuyến do khách sạn cao cấp phục vụ những đối tượng khách hàng đặc thù có thu nhập cao và cần dịch vụ đẳng cấp.

Theo đánh giá của đơn vị khảo sát này, kinh doanh khách sạn bình dân hoặc trung cấp đang chịu áp lực của các đối thủ công nghệ non trẻ do vẫn còn vận hành các mô hình kinh doanh lỗi thời và cũ kỹ so với các loại hình bất động sản khác. Ngoài ra, khách sạn bình dân cũng chịu áp lực cạnh tranh lớn bởi chi phí vốn thấp, nhiều nhà đầu tư có thể dễ dàng tiếp cận nên tính cạnh tranh cao.

Thị trường khách sạn TP HCM. Ảnh: Vũ Lê

Biên lợi nhuận vận hành đối với các khách sạn bình dân rất nhỏ nên hiệu quả hoạt động phải được đặt lên hàng đầu. Các nền tảng đặt phòng trực tuyến có thể giúp cải thiện công suất cho thuê phòng thông qua quy mô và mạng lưới dày đặc và hỗ trợ ngành kinh doanh này bằng cách đem đến nhiều khách hàng thân thiết hoặc trung thành.

Tuy nhiên, mặt trái của việc này là ngày nay sự trung thành của khách hàng với thương hiệu khách sạn bình dân cũng giảm đi đáng kể, thậm chí không còn nhiều ý nghĩa. Bởi lẽ người dùng luôn có quá nhiều lựa chọn cạnh tranh thông qua một cú nhấp chuột đặt phòng trực tuyến.

Savills cho biết thêm, TP HCM không phải là thị trường ngoại lệ đang chịu những tác động này. Trên thực tế, ngành khách sạn và nghỉ dưỡng toàn cầu đã và đang bị gián đoạn trên mọi cấp độ kinh doanh bởi các nền tảng đặt phòng trực tuyến.

Các nhân tố làm gián đoạn bao gồm AirBnB, các trang đặt phòng khác, nhà hàng sang trọng hay các gói tour... Những dịch vụ này trước đây từng được bao gồm trọn gói trong mô hình kinh doanh khách sạn, thì nay bị chia nhỏ thị phần, phải tách ra vận hành độc lập.

Thậm chí các ứng dụng di động được đầu tư nhằm cải thiện chất lượng thông tin và trải nghiệm du lịch cũng đã ra đời, ví dụ như hướng dẫn viên ảo hay ứng dụng phiên dịch. Theo báo cáo của Travelport Digital – một nền tảng tương tác di động dành cho các thương hiệu du lịch, 35% tổng số người dùng đã tải ứng dụng về máy điện thoại để tìm kiếm các chuyến bay, khách sạn, 27% tải ứng dụng về máy để đặt các chuyến bay, khách sạn, và 19% bật thông báo từ các ứng dụng du lịch để nhận tin tức.

Vũ Lê