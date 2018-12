An toàn luôn là tiêu chí hàng đầu

Với hành khách, an toàn là điều quan tâm lớn nhất trước mỗi cuộc hành trình. Hiểu được sứ mạng quan trọng này, Eva Air luôn xem an toàn là ưu tiên số một trong mọi hoạt động. Eva Air đưa ra một luật bất thành văn: nếu bất kỳ dịch vụ nào có nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn của hành khách hoặc chuyến bay, hãng sẽ kiên quyết từ chối phục vụ. Vì vậy, danh mục bay của hãng luôn bao gồm những dịch vụ rất an toàn và đem đến sự yên tâm cho hành khách.

Eva Air là hãng hàng không 5 sao được nhiều doanh nhân và Việt Kiều yêu mến, tin tưởng cho những chuyến du hành xa.

Hiện tại, hãng đã trang bị trên mọi phi cơ những thiết bị kiểm soát hành trình tối tân như: hệ thống điều khiển động thái máy bay - ACMS; hệ thống liên lạc mặt đất và trên không - ACARS... Đồng thời, trước mỗi chuyến bay, phi hành đoàn đều phải họp để nghiêm túc kiểm tra chuyên môn an toàn của từng nhân viên. Đặc biệt, từ năm 2004 đến nay, hãng liên tục được bình chọn trong top các hãng hàng không an toàn nhất thế giới. Từ năm 2015 đến nay, EVA Air luôn nằm trong danh sách “Top 10 hãng hàng không tốt nhất toàn cầu” do Skytrax - hãng đánh giá chất lượng vận tải hàng không của Anh công bố.

Tiện ích bay năm sao

Một cuộc hành trình êm ái mang lại nhiều trải nghiệm khó quên cho hành khách. Eva Air tận tâm chăm sóc khách hàng trong từng chi tiết nhỏ, từ cách bố trí mỹ phẩm dưỡng ẩm da tay và mặt cho hành khách ngay trong nhà vệ sinh, đến cách sắp xếp thực đơn tự chọn luôn bao gồm món Âu và Á, nhằm đem đến trải nghiệm thú vị cho hành khách… Đặc biệt, hãng còn phục vụ các suất ăn dành cho hành khách có yêu cầu về chế độ ăn riêng vì lý do tôn giáo hoặc sức khỏe.

Thưc đơn trên các chuyến bay Eva Air luôn phong phú và được chế biến từ các nguyên liệu tuyển chọn kỹ lưỡng.

Giải trí trên máy bay cũng là một điểm cộng không thể không nhắc đến khi nói về dịch vụ của Eva Air. Với hệ thống thông tin toàn cầu GCS (Global Communication Suite), trong suốt cuộc hành trình, hành khách sẽ có thể sử dụng Wi-Fi, tin nhắn điện thoại ngoài vùng phủ sóng. Thậm chí dịch vụ điện thoại vệ tinh còn cho phép hành khách gọi điện thoại đến khắp nơi trên thế giới và nắm bắt bất kỳ tin tức nào ở đất liền. Giờ đây, việc ngồi trên máy bay không có nghĩa bạn đang bị tách biệt với thế giới bên ngoài.

Một ưu thế được nhiều khách hàng Việt Nam đánh giá cao trong chất lượng dịch vụ của hãng chính là lượng tiếp viên người Việt đông đảo trên các chuyến bay. Điều này giúp xóa bỏ rào cản ngôn ngữ thường thấy trên các chuyến bay quốc tế và đáp ứng chính xác nhất những yêu cầu từ hành khách người Việt.

Kết nối toàn cầu với giá vé hợp lý

Eva vừa gia nhập Liên minh Ngôi Sao (Star Alliance) từ năm 2013. Thông qua mạng lưới của liên minh này, hành khách Việt Nam có thể dễ dàng kết nối cùng 1.400 tuyến bay đến 195 quốc gia tại 4 châu lục, với hơn 21.900 chuyến bay phục vụ hành khách mỗi ngày. Riêng tại Việt Nam, hãng có tần suất phục vụ 4 chuyến trong ngày từ 2 thành phố lớn là Hà Nội và TP HCM.

Hãng liên tục tổ chức các chương trình khuyến mãi cho hành trình Việt Nam - Mỹ, Canada, Nhật, Hàn Quốc… Đây là cơ hội để hành khách Việt Nam dễ dàng tận hưởng dịch vụ bay đẳng cấp quốc tế với giá vé hấp dẫn.

Eva Air là hãng hàng không nổi tiếng trên thế giới với chuẩn mực phục vụ và cơ sở vật chất đạt chuẩn 5 sao do Skytrax chứng nhận. Với đường bay và giờ bay thuận tiện, linh hoạt cùng giá vé hợp lý, hãng luôn mang đến trải nghiệm thoải mái, an tâm cho mọi đối tượng hành khách ngay từ khâu đặt vé đến lúc khởi hành và đáp chuyến bay.

Truy cập tại đây hoặc liên hệ hotline: 028 3822 4488 để biết thêm chi tiết và đặt vé.

(Nguồn: Eva Air)