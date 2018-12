Nhiều nhà vườn trồng địa lan ở Đà Lạt cho biết, năm nay hoa nở sớm do nhuận hai tháng 6. Với kinh nghiệm hàng chục năm trồng địa lan, ông Anh Quỳnh cho biết, với những năm có tháng nhuận như năm nay, ông vẫn có cách kéo giãn thời gian cho địa lan trổ hoa đúng vào dịp Tết như che thêm lưới đen lên giàn và hãm chế độ dinh dưỡng cho cây. Nhưng năm nay các biện pháp can thiệp trên không hiệu quả, nguyên nhân chính là ban đêm thời tiết Đà Lạt rất lạnh, ban ngày nắng to và kéo dài, về trưa lại khá nóng, đã kích thích địa lan nở hoa.

Hiện, nhiều nhà vườn trồng địa lan ở Đà Lạt buộc phải cắt cành bán với giá chỉ bằng một phần mười so với ngày Tết. Giá hoa lan cắt cành bán ra tại vườn hiện từ 40.000 đến 70.000 đồng mỗi cành, tuỳ loại. Do lượng địa lan nở đúng Tết còn lại rất ít nên các nhà vườn đều đã được bạn hàng từ Hà Nội, Đà Nẵng, TP HCM đặt mua sớm hơn những năm trước và giá cũng có phần cao hơn.

Cụ thể, lan vàng New Zealand bán chậu là 800.000 đồng một cành; nếu chậu hoa có 5 hay 7 cành thì giá cứ thế nhân lên; lan SJC hay vàng 207 có giá 600.000 đồng mỗi cành...

Quốc Dũng