Đèn Led từ lâu đã được dùng cho các công trình hiện đại, bởi sản phẩm này mang lại nhiều lợi ích vượt trội. So với bóng đèn huỳnh quang và bóng đèn compact, đèn Led có ánh sáng ổn định, hoạt động tốt trong các môi trường đặc thù như nhiều bụi bẩn, dưới nước, môi trường có độ ẩm cao... Sản phẩm có độ bền cao, tiết kiệm năng lượng, mẫu mã đa dạng, tăng tính thẩm mỹ cho từng công trình cũng như quy trình lắp đặt, bảo dưỡng và thay thế được tinh gọn hơn.

Thẩm mỹ cao với các tính năng vượt trội, đèn Led đã trở thành lựa chọn cho những công trình kiến trúc hiện đại.

Trên thị trường hiện nay, đèn Led rất đa dạng về chủng loại như Led dowlight âm trần, Led tube, Led downlight gắn nổi, Led thanh, đèn đường Led, Led highbay... với nhiệt độ màu nằm trong khoảng từ 3.000K đến 6.500K giúp chủ đầu tư, nhà thầu hay các đơn vị thi công, thiết kế dễ dàng lựa chọn.

Một ưu điểm của đèn Led là quang thông cao. Đây là một trong các thông số quan trọng được chủ đầu tư quan tâm hàng đầu. Quang thông được đo bằng tổng lượng ánh sáng do một nguồn sáng phát ra và có đơn vị là Lumen (LM). Quang thông cao sẽ mang lại khả năng chiếu sáng cao, chất lượng ánh sáng chân thật cho từng không gian trong công trình.

Đèn Led AC - giải pháp chiếu sáng tối ưu

Xuất xứ từ Vương quốc Anh, đèn Led thương hiệu AC cung cấp cho thị trường các sản phẩm chiếu sáng đa dạng chủng loại. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN), tiêu chuẩn quốc tế IEC, GB, RoHs... phù hợp cho từng không gian trong công trình, với quang thông cao, hệ số công suất lớn, tuổi thọ cao từ 30.000 giờ đến 50.000 giờ mang lại khả năng chiếu sáng ổn định, tiết kiệm thời gian bảo trì và sửa chữa, cũng như lắp đặt dễ dàng hơn.

Tại trung tâm thương mại, công trình trọng điểm hay khu vực nhà xưởng cần độ sáng lớn, khả năng chiếu sáng rộng và liên tục thì đèn Led highbay, Led panel, máng đèn tán xạ, tán quang, V-Shape... là lựa chọn hàng đầu. Đối với không gian văn phòng, trường học, bệnh viện, căn hộ, resort, khu nghỉ dưỡng... hay những khu vực cần ánh sáng ổn định, bảo vệ mắt, bạn có thể lựa chọn Led downlight siêu mỏng lắp âm, Led downlight gắn nổi, âm trần... không chỉ tô thêm vẻ đẹp cho công trình mà còn giúp người sử dụng có thể tập trung hơn với chất lượng ánh sáng chân thật. Ở các lối ra vào, hành lang của các công trình cần được đảm bảo độ sáng thì Led cosmo ceiling hoặc Led downlight gắn âm, gắn nổi là lựa chọn thích hợp.

Đèn Led downlight âm trần - giải pháp chiếu sáng cho không gian làm việc hiệu quả.

Trong các công trình lớn như căn hộ cao cấp, tòa nhà, trung tâm thương mại, bệnh viện... thì việc lắp đặt đèn khẩn cấp (Emergency) và đèn báo lối thoát hiểm (Exit) là khâu quan trọng không thể thiếu. Hai loại đèn này hữu dụng trong công tác cứu nạn, cứu hộ trong công trình khi gặp sự cố. Được Bộ Công An cấp chứng nhận PCCC qua mỗi thời kỳ kiểm định, đèn Emergency và đèn Exit thương hiệu AC được thiết kế đa dạng, thời gian duy trì ánh sáng cao, dễ dàng lắp đặt trên tường hay treo trần, tiêu hao ít điện năng... và được kiểm chứng qua nhiều công trình lớn như Vinhomes Central Park, Masteri Thảo Điền, Sky Center...

Bên cạnh Cocobay Đà Nẵng, AC còn cung cấp các thiết bị điện và đèn chiếu sáng cho hơn 700 công trình trên toàn quốc.

Với kinh nghiệm hơn 24 năm hoạt động trên thị trường đèn chiếu sáng và thiết bị điện, AC đang trên đà phát triển sản phẩm theo công nghệ hiện đại nhằm đáp ứng nhu cầu riêng biệt của từng loại công trình, mang đến cho khách hàng những sản phẩm chất lượng, an toàn. Điều này được minh chứng qua hàng loạt các công trình hiện đại, có yêu cầu cao về tính an toàn và thẩm mỹ như Vinhomes Central Park, Bitexco Financial, Marriott Phú Quốc, nhà máy Coca Cola, hệ thống chuỗi bán lẻ Vinmart+, Chuỗi nhà hàng KFC...

Sản phẩm mang thương hiệu AC được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại, tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn khắt khe trong ngành điện của châu Âu.

Hiện nay, AC đang được Tập đoàn KTG sở hữu, độc quyền phân phối sản phẩm tại Việt Nam, dưới sự nhượng quyền và chuyển giao công nghệ của AC Singapore Accessories International Private Limited. AC cam kết đem lại cho khách hàng những sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế, thiết kế hiện đại, sang trọng xứng đáng với định hướng thương hiệu "AC Led - chuẩn ánh sáng, chuẩn đẳng cấp". Thông tin chi tiết, truy cập http://ktg.com.vn/ac/ hoặc liên hệ hotline: 1800 1739 (phím 2).

(Nguồn: Tập đoàn KTG)