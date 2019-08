Hội thảo mang đến các doanh nghiệp vừa và nhỏ những cách thức nhằm tối ưu hóa lợi nhuận và vốn đầu tư cho hệ thống máy chủ.

Ngày 8/8, chuỗi hội thảo công nghệ và giải pháp máy chủ "Data center in a Rack - Digital transformation for enterprises" do ADG phối hợp cùng Dell Technologies tổ chức tại TP HCM đã thu hút được sự quan tâm của doanh nghiệp Việt. Hội thảo giới thiệu công nghệ, giải pháp máy chủ mới từ Dell EMC và vai trò của ADG - nhà phân phối các giải pháp máy chủ hữu hiệu cho doanh nghiệp tại Việt Nam.

Diễn giả, khách mời cùng tham gia thảo luận, chia sẻ những thông tin bổ ích.

Theo đại diện Dell, các doanh nghiệp mong muốn hoạt động kinh doanh của mình tạo ra lợi nhuận tối ưu và vốn đầu tư cho hệ thống vận hành phải tiết kiệm vật chất, nhân sự. Giữa doanh nghiệp truyền thống và doanh nghiệp được vận hành bằng giải pháp máy chủ hiện đại sẽ có những khác biệt về doanh thu. "Đây chính là lợi ích có được nhờ ứng dụng các giải pháp công nghệ toàn diện", đại diện này nói.

Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp truyền thống hoặc doanh nghiệp nhỏ sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc tối ưu hóa công nghệ của họ, bắt đầu từ lựa chọn nền tảng server. Doanh nghiệp cần nhận thức tầm quan trọng của nền tảng máy chủ và xây dựng được hệ thống vận hành thông minh.

Tại hội thảo "Data center in a Rack - Digital transformation for enterprises", Dell Technologies cung cấp cho doanh nghiệp vừa và nhỏ những thông tin xoay quanh hệ thống máy chủ rack - tower của Dell EMC, công nghệ hiện đại đến từ Dell EMC ứng dụng trong quản lý, lưu trữ và bảo mật.

Dell Technologies là một trong những công ty cung cấp những giải pháp toàn diện cho doanh nghiệp. Bao gồm giải pháp máy chủ, giải pháp lưu trữ, giải pháp bảo mật, giải pháp mạng, điện toán đám mây... phù hợp với bối cảnh các doanh nghiệp Việt hiện nay. Nhờ những giải pháp này, đi cùng hệ thống bảo hành tận nơi trải rộng khắp 64 tỉnh thành được đánh giá với chất lượng và độ tin cậy cao, Dell Technologies đã trở thành một trong những nhà tư vấn chính thức các giải pháp dành cho chính phủ điện tử, thành phố thông minh, thành phố an toàn.

Đến với hội thảo, khách hàng được trải nghiệm thực tế tại khu vực demo sản phẩm cùng với các kỹ sư của công ty ADG Distribution.

Ông Nguyễn Sỹ Nguyên - chuyên gia thiết kế giải pháp Dell Technologies chia sẻ, thế giới đang trở nên thông minh hơn nhờ sự phát triển của công nghệ hiện đại. "Đồng hành cùng doanh nghiệp Việt trên đà phát triển, không ngừng hoàn thiện và cải tiến, Dell Technologies hiện tại và tương lai sẽ tiếp tục cung cấp cho thị trường máy chủ những giải pháp tối ưu, tiết kiệm chi phí và hiệu quả", ông Sỹ Nguyên cho biết.

Vừa đóng vai trò đồng hành cùng Dell Technologies, ADG còn là cầu nối giữa Dell Technologies và khách hàng - phân phối những giải pháp công nghệ toàn diện của Dell.

Tại hội thảo, ADG cũng giới thiệu đến khách hàng những giải pháp máy chủ hữu hiệu, mong muốn hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thiện hệ thống quản lý, kinh doanh của mình. Như dòng sản phẩm server, phân phối dự án tất cả các sản phẩm thương mại của Dell Technologies tại Việt Nam bao gồm: máy chủ (server), thiết bị lưu trữ (storage), các giải pháp dành cho doanh nghiệp, và PC và Laptop (Vostro, Optiplex, Latitude, Precision).

ADG Distribution có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh phân phối các thiết bị phần cứng, phần mềm tin học, viễn thông.

Phân phối các sản phẩm Dell từ năm 2012, với doanh số ban đầu khá khiêm tốn, tới năm 2019, ADG đạt hơn 40 triệu USD doanh thu. ADG còn liên tục đạt được các giải thưởng uy tín của hãng như "Nhà phân phối xuất sắc", Real partnership.

Ông Nguyễn Sỹ Nguyên - chuyên gia tư vấn giải pháp đến từ Dell technologies với phần chia sẻ về công nghệ của Dell EMC cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Cũng trong năm 2019, ADG còn được bổ nhiệm phân phối mở rộng mảng sản phẩm máy chủ PowerEdge T30, T140, R240, R340... mang tính sẵn sàng cao, có chức năng linh hoạt, mạnh mẽ và dễ kiểm soát cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa; máy chủ, thiết bị lưu trữ có khả năng mở rộng hệ thống sao lưu dữ liệu, vận hành hệ thống ảo; giải pháp trọn gói, cung cấp cho thị trường công nghệ Việt Nam nhiều giải pháp.

"Data center in a Rack" là trung tâm dữ liệu thu nhỏ, có chức năng lưu trữ, xử lý toàn bộ dữ liệu hệ thống với khả năng sẵn sàng và ổn định cao. Trung tâm dữ liệu này bao gồm giải pháp siêu hội tụ (Hyper Converged) với máy chủ, thiết bị mạng, thiết bị bảo mật, hệ thống nguồn (Power và UPS) và thiết bị làm mát (cooling). Cung cấp cho thị trường giải pháp máy chủ đảm bảo được không gian lưu trữ, tốc độ các ứng dụng và khả năng linh hoạt, Dell có các dòng máy chủ thế hệ thứ 14 tiêu biểu (R440, R740, R640). Với số lõi nhiều hơn, băng thông bộ nhớ hơn tới 50%, có khả năng hỗ trợ GPU cao hơn 50% khi dành cho ứng dụng phân tích dữ liệu lớn - đây được xem là dòng sản phẩm tiên tiến của Dell tủ rack và Tower tính đến thời điểm hiện tại.

Hội thảo cũng cung cấp thông tin về việc triển khai Siêu hội tụ VSAN trên máy chủ FX2. VSAN – Virtual Storage Area Network, là một giải pháp lưu trữ từ VMWare, dành cho mảng lưu trữ data, cho phép doanh nghiệp sử dụng mạng lưu trữ ảo được xây dựng từ mạng lưới SAN. Và FX2 là máy chủ Dell PowerEdge FX2 Rack với kiến trúc module hóa linh hoạt và mạnh mẽ, FX2 được đánh giá là sản phẩm phù hợp với các nhu cầu trang bị hạ tầng máy chủ từ dạng phòng máy chủ cỡ nhỏ cho đến trung tâm dữ liệu cỡ lớn.

