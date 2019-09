Đồng Nai đang đề xuất xây 8 dự án điện mặt trời trên lòng hồ Trị An, chủ yếu có công suất trên 1.000 MW.

Ngày 18/9, ông Phương Hoàng Kim - Cục trưởng Cục Điện lực & Năng lượng tái tạo (Bộ Công Thương) cho biết đã nhận được đề xuất của UBND tỉnh Đồng Nai về việc xây 8 nhà máy điện mặt trời, tổng công suất hơn 5.000 MW.

Ba dự án trong số này có công suất lắp đặt trên 1.000 MW gồm dự án Nhà máy điện mặt trời nổi Trị An Đồng Nai; dự án Nhà máy điện mặt trời nổi hồ Trị An. Dự án điện mặt trời Hồ Trị An và dự án Nhà máy điện mặt trời VNT trên hồ Trị An công suất dự kiến 600 MW. Các dự án còn lại công suất 50 MW.

Phần lớn các dự án tỉnh Đồng Nai đề xuất xây dựng nổi trên hồ Trị An và ở vùng bán ngập hồ có công suất lớn, trên 1.000 MW, nên thẩm quyền quyết định thuộc Chính phủ. Vì thế, với các dự án này, Bộ Công Thương sẽ lấy ý kiến các bộ, ngành và đề xuất lên Chính phủ xem xét, phê duyệt, bổ sung vào quy hoạch phát triển điện lực quốc gia.

Hai dự án điện mặt trời của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) là dự án điện mặt trời Trị An 1 và 2. Tuy nhiên, đại diện EVN xác nhận với VnExpress, hiện tập đoàn này đã dừng triển khai tại khu vực này.

Theo dữ liệu của Bộ Công Thương, tổng công suất điện mặt trời theo đề xuất của các nhà đầu tư đã lên đến khoảng 25.000 MW, còn điện gió là 16.500 MW. Đến hết tháng 6, đã có 89 nhà máy điện mặt trời đưa vào vận hành với tổng công suất gần 4.500 MW. Gần 400 dự án điện mặt trời đang chờ được bổ sung vào quy hoạch, nhưng đang vướng quy định Luật Quy hoạch mới (hiệu lực từ 1/1/2019).

Hồ Trị An là hồ nước nhân tạo nằm trên sông Đồng Nai, diện tích mặt hồ 323 km2. Hồ được thiết kế để cung cấp nước cho Nhà máy thủy điện Trị An, có công suất 400MW với sản lượng điện hàng năm 1,7 tỷ kWh.

Theo số liệu của Sở Công thương tỉnh Đồng Nai, số giờ nắng trung bình năm ở khu vực này khoảng trên 1.900 giờ và tổng xạ trung bình theo phương ngang tại khu vực dự án là 5,11 kWh/m²/ngày. Vì vậy khu vực này được đánh giá là có tiềm năng tốt để phát triển các nhà máy điện mặt trời.

Anh Minh