Cuộc chơi trăm triệu USD quanh các trường đua ngựa

UBND tỉnh Phú Yên vừa có văn bản xin ý kiến một số bộ, ngành để trình Thủ tướng chấp thuận chủ trương bổ sung chức năng "tổ chức các cuộc đua chó, đua ngựa có cá cược" cho dự án Trường đua ngựa Phú Yên.

Liên quan đến dự án này, Bộ Xây dựng cũng vừa có văn bản gửi UBND tỉnh Phú Yên thẩm định hồ sơ trình Thủ tướng quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư. Theo Bộ này, nội dung đề xuất điều chỉnh tổ chức đua ngựa, đua chó có cá cược của tỉnh Phú Yên là phù hợp với nội dung Quyết định của Thủ tướng về Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Phú Yên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Tuy nhiên, cơ quan này cũng cho rằng, để có đủ cơ sở báo cáo Thủ tướng phê duyệt chủ trương đầu tư của dự án, UBND tỉnh Phú Yên cần hướng dẫn nhà đầu tư hoàn thiện một số nội dung gồm Báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án và các tài liệu liên quan. Đồng thời, tỉnh cũng cần làm rõ quy mô sử dụng đất của các hạng mục xây dựng thuộc dự án đảm bảo phù hợp với quy hoạch chung đã được phê duyệt.

Dự án Trường đua ngựa Phú Yên do Công ty TNHH Một thành viên Trường đua ngựa Phú Yên làm chủ đầu tư đã được UBND tỉnh Phú Yên phê duyệt chủ trương đầu tư năm 2016. Tổng mức đầu tư dự kiến dự án khoảng 100 triệu USD thuộc xã An Mỹ, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên.

Tổng diện tích sử dụng dự án khoảng hơn 82 ha mặt đất và 13 ha mặt biển, với quy mô gồm sân vận động, khán đài, đường đua ngựa và đua chó (50 ha); khu nuôi, huấn luyện ngựa và đua chó, khu chăn nuôi, đường chạy để tập luyện, phòng thú y và chăm sóc cho ngựa, chó khoảng (10 ha), khu dịch vụ, nhà điều hành, câu lạc bộ khoảng (10 ha); hạ tầng cảnh quan (12 ha).

Nguyễn Hà