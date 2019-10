Doanh thu giảm 15,2% nhưng hết 9 tháng Tường An vẫn thu lãi trên trăm tỷ đồng.

Báo cáo quý III của Công ty cổ phần dầu thực vật Tường An cho thấy, 9 tháng doanh thu thuần đạt 2.724 tỷ đồng, giảm 15,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, lợi nhuận trước thuế đạt 101,48 tỷ đồng, tăng 47,4% so với cùng kỳ 2018. Đặc biệt, lợi nhuận trước thuế quý III đạt 41,3 tỷ đồng, tăng 73,8% và biên lợi nhuận tăng từ 2,1% lên 4,1%.

Theo Tường An, lợi nhuận tăng do công ty cơ cấu sản phẩm hợp lý, giảm tiêu thụ các sản phẩm không có hiệu quả, cải thiện hoạt động bán hàng. Chi phí hoạt động trong quý III giảm 11,3%, do công ty kiểm soát chi phí tốt hơn và cải thiện hiệu quả hoạt động.

Định hướng cho mùa cao điểm sắp tới, doanh nghiệp sẽ tập trung đẩy mạnh bán hàng vào dịp Tết, gia tăng bán các sản phẩm ngành thực phẩm đóng gói, sản phẩm thiết yếu, đa dạng sản phẩm trên kênh.

Hồng Châu