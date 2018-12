3 lý do nên đầu tư vào vàng năm 2017

Chốt phiên Mỹ hôm qua, mỗi ounce vàng đóng cửa ở 1.150,9 USD, giảm 0,59%. Trong phiên, giá vàng đã có lúc chạm 1.163,14 - mức cao nhất của kim loại quý này từ ngày 14/12. Vàng kỳ hạn cũng không có nhiều thay đổi trong phiên cuối cùng của năm hôm qua khi đóng cửa ở 1.158,6 USD.

Trong khi đó, tại Việt Nam, giá vàng miếng SJC sáng nay được các doanh nghiệp mua bán quanh 36,08 - 36,28 triệu đồng một lượng.

Giá vàng khép lại năm 2016 với mức tăng gần 9%.

Như vậy, sau một năm, giá vàng đã khép lại với mức tăng trên dưới 9%, ở cả hai thị trường trong nước và quốc tế. Dù chênh lệch giữa vàng nội và ngoại vẫn ở mức cao 5 triệu đồng nhưng tính chung cả năm, mỗi lượng vàng miếng SJC cũng đắt hơn đầu năm khoảng 9%.

Trong nửa đầu năm, các nhà đầu tư cũng liên tục lo lắng về những lo ngại Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất do kinh tế toàn cầu cải thiện. Trong khi đó, khi sự kiện Brexit nổ ra vào cuối tháng 6, giá vàng lại được đẩy lên mức cao nhất 2 năm khi bước sang tháng 7.

Tuy nhiên, đến tháng 11, khi cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ diễn ra thì giá vàng lại rơi một mạch 8% do lợi tức trái phiếu Chính phủ Mỹ tăng nhờ chiến thắng của ông Donald Trump. Vàng miếng từ đó liên tục đi xuống và chạm đáy của 10 tháng hôm 15/12. Không chỉ vậy, cũng thời điểm này, Fed chính thức thông báo nâng lãi suất đồng đôla Mỹ và thậm chí còn tuyên bố sẽ còn 3 đợt tăng lãi nữa trong năm 2017. Điều này tiếp tục khiến giá vàng cuối năm khó phục hồi mạnh.

"Năm 2017, chúng ta có thể sẽ thấy giá vàng còn tăng yếu hơn bởi 3 lần nâng lãi suất đã được Fed dự kiến và tuyên bố trước. Điều này chắc chắn sẽ khiến đồng đôla mạnh lên", Peter Fertig - chủ sở hữu Quantitative Commodity Research nói. "Tuy nhiên, mặt khác, những bất ổn khó dự báo trước trong mối quan hệ chính trị giữa Nga và Mỹ dưới thời tân Tổng thống Donald Trump có thể là một ẩn số và biết đâu sẽ tích cực với giá vàng". Trước những rủi ro về địa chính trị, quý kim vàng thường tăng giá.

Trong khi đó, Henry To, chuyên gia đầu tư từng dự báo chính xác 3 cổ phiếu đảo chiều tăng trưởng tốt nhất 2016, cho rằng vàng là khoản đầu tư đáng giá của năm 2017.

Henry To chỉ ra 3 lý do vàng là khoản đầu tư có giá trị nhất trong năm tới. Một là các chính sách đẩy lạm phát của Mỹ, Trung Quốc sẽ kích thích các quỹ đổ nhiều tiền vào vàng. Hai là nhu cầu vàng nữ trang ở Trung Quốc và Ấn Độ phục hồi. Theo Hiệp hội Vàng thế giới, nhu cầu vàng nữ trang toàn cầu đã giảm 21% trong quý III/2016 do nhu cầu tại Trung Quốc và Ấn Độ suy giảm chưa từng có. Đây cũng là hai thị trường chiếm 60% nhu cầu toàn cầu với vàng nữ trang. Tuy nhiên, theo Henry To, sự sụt giảm "chưa từng có" này sẽ không thể lặp lại trong năm 2017. Và cuối cùng, theo Henry To, nên nhìn vào động thái của Quỹ Tín thác vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold trong năm 2016 và có thể tin rằng mức giá quanh 1.150-1.160 USD mỗi ounce hiện là phù hợp để đầu tư.

Thanh Thanh Lan