Tham gia sớm và tạo ấn tượng lớn ở phân khúc nhà giá rẻ thời gian qua là Becamex với chuỗi nhà giá 100-200 triệu đồng cho hàng nghìn công nhân đang làm việc tại Bình Dương. Cũng tại tỉnh này, một đại gia khác là Kim Oanh cũng nhanh chóng tung ra dòng sản phẩm nhà giá rẻ với giá dao động khoảng 400 triệu đồng.

Ở Long An, Công ty bất động sản Trần Anh mới đây đã triển khai dự án căn hộ giá rẻ tại khu đô thị Phúc An City, hay như Công ty hạ tầng đầu tư hạ tầng khu công nghiệp và đô thị Long An (Lainco) phát triển dòng sản phẩm nhà phố giá rẻ một trệt, một lầu dành cho các hộ gia đình trẻ. “Hiện nay, loại hình nhà ở xã hội giá rẻ đang được cho là xu hướng mới của bất động sản Long An vì nhu cầu rất cao và được lãnh đạo tỉnh ủng hộ”, đại diện Lainco cho hay.

Và mới đây nhất, xu thế phát triển nhà ở xã hội còn có dấu hiệu khởi phát tại tỉnh Bình Thuận khi Công ty CP Đầu tư Bình Tân (Bita’s) khởi động dự án Hàm Kiệm City.

Dự án nhà ở giá rẻ của Bita's tại Bình Thuận đang trong giai đoạn hoàn thiện.

Dự án có tổng quy mô 31,2 ha, liền kề với khu công nghiệp Hàm Kiệm 2, cách thành phố Phan Thiết khoảng 10 km thông qua quốc lộ 1A. Khi hoàn thành xây dựng vào cuối 2019, Hàm Kiệm City sẽ cung cấp 18.000 chỗ ở cho công nhân và giới chuyên gia. Đây được xem là một dự án trọng điểm của địa phương ven biển này trong chính sách tạo lập một môi trường ổn định cho người lao động, giúp họ có động cơ gắn bó lâu dài với tỉnh ven biển miền Trung này.

Theo bà Lai Kim, Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư Bình Tân, công ty nhận thấy nhu cầu lớn từ giới công nhân, gia đình trẻ mong muốn sở hữu một ngôi nhà riêng để định cư lâu dài nên quyết định mạo hiểm với dự án này.

“Mỗi căn hộ tại Hàm Kiệm City được thiết kế từ 2 phòng ngủ trở lên, phù hợp với quy mô của một gia đình trẻ. Mật độ xây dựng dự án chỉ khoảng 24% và phần còn lại được chủ đầu tư phát triển các tiện ích như công viên, quảng trường, phố đi bộ, trường học, khu nhà hàng, siêu thị, của hàng tiện lợi... đáp ứng đầy đủ các nhu cầu sinh sống của cư dân" bà Lai Kim nói và cho biết giá bán mỗi căn hộ từ 400 triệu đồng, trả góp trong vòng 15 năm, được ngân hàng Vietcombank chi nhánh Bình Thuận hỗ trợ đến 70% giá trị căn hộ và chỉ phải bắt đầu thanh toán tiền lãi khi nhận bàn giao nhà.

Có một điểm tương quan là phần lớn tỉnh thành có chính sách hướng đến nhà ở cho người lao động cũng là những địa phương năng động, xếp hạng cao trong bảng Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI). Theo đó, PCI 2017, Bình Dương xếp vị trí thứ 14, Long An xếp hạng 4 trong khi Bình Thuận cũng xếp vị trí thứ 24 trên tổng số 63 tỉnh thành phố được xếp hạng.

Nhưng, thách thức cho các nhà phát triển dòng sản phẩm nhà ở giá rẻ còn khá nhiêu khê, bởi đây là phân khúc có biên lợi nhuận không cao. Các ngân hàng vì mục tiêu lợi nhuận nên cũng chưa mấy mặn mà trong việc cung cấp các gói tín dụng giá rẻ cho thị trường này.

Theo ông Đoàn Chí Thanh, Chủ tịch HĐQT Công ty bất động sản Hoàng Anh Sài Gòn, nhu cầu về nhà ở xã hội dành cho công nhân và người thu nhập thấp rất lớn. Mặc dù chúng có diện tích nhỏ nhưng vẫn tiện nghi và hiện đại hơn so với nhà trọ thông thường. Thực tế thì thời gian qua vẫn có những doanh nghiệp chú tâm tới các dự án nhà ở xã hội, nhà giá rẻ như Đất Lành, Lê Thành, Hoàng Quân.

“Họ hiểu được nhu cầu của phân khúc thị trường này mặc dù biên lợi nhuận rất mỏng. Nếu Nhà nước hỗ trợ, giảm các thủ tục hành chính, và ban hành các chính sách hỗ trợ vốn sẽ tạo động cơ cho các doanh nghiệp tham gia tích cực”, ông Thanh chia sẻ

Còn ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP HCM cho rằng: “Chính phủ nên khuyến khích phát triển các dự án Nhà ở xã hội, nhà ở thương mại cho thuê giá rẻ bởi có một số doanh nghiệp làm dự án nhà ở thương mại nhỏ, vừa nhưng vẫn phải nộp tiền sử dụng đất, nộp tiền thuê đất và không có ưu đãi về thuế GTGT, về tín dụng, thuế thu nhập doanh nghiệp như dự án nhà ở xã hội.

Hiệp hội bất động sản TP HCM mới đây đã kiến nghị nhà nước cần có chính sách thí điểm để khuyến khích doanh nghiệp thực hiện loại dự án nhà ở thương mại cho thuê giá rẻ khoảng 1,5 - 3 triệu đồng một tháng, được tạm hoãn nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trong vòng đời của dự án, được giảm thuế giá trị gia tăng còn 5%, thuế thu nhập doanh nghiệp còn 10%, có chính sách tín dụng ưu đãi... thì còn có thể giảm thêm giá cho thuê nhà và thu hút thêm nhiều doanh nghiệp đầu tư, tạo điều kiện cho người thu nhập thấp thuê được nhà giá rẻ.

Bộ Xây dựng cho biết, từ nay đến năm 2020 cả nước cần một triệu căn hộ nhà ở thu nhập thấp tại đô thị lớn và nhà ở cho công nhân các khu công nghiệp tại các thành phố như Hà Nội, TP HCM, Đồng Nai, Bình Dương, Bắc Ninh…

Nam Minh