Du lịch kéo theo bất động sản nghỉ dưỡng phát triển

Theo Tổng cục Du lịch, năm 2018, Việt Nam dự kiến đón hơn 16 triệu lượt khách quốc tế, tăng gấp hai lần chỉ sau 3 năm. Không chỉ khách quốc tế mà khách nội địa cũng có sự tăng trưởng rất mạnh mẽ. Riêng 6 tháng đầu năm 2018, du lịch tỉnh Quảng Ninh đón tới 7,5 triệu lượt khách, tăng 26%, trong đó đáng kể có 2,4 triệu lượt khách quốc tế, tăng 14% so với cùng kỳ. Các khu vui chơi, nghỉ dưỡng, các phòng khách sạn cao cấp luôn trong tình trạng kín phòng. Những kết quả ấn tượng của du lịch Quảng Ninh là sự cộng hưởng của nhiều yếu tố, đáng kể là sự nỗ lực đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ du lịch để hút khách quanh năm. Du khách đến với Quảng Ninh ngoài tắm biển, ra vịnh ngắm cảnh trong những ngày hè có thể hòa mình vào không gian văn hóa lễ hội đặc sắc trong suốt 4 mùa xuân, hạ, thu, đông.

Vịnh Hạ Long giúp Quảng Ninh trở thành trung tâm du lịch của miền Bắc. Ảnh: Tulbach.

Theo Hiệp hội bất động sản, số lượng hàng nghìn căn hộ khách sạn đã được chào bán trong năm 2017 vẫn chưa phải nhiều so với nhu cầu của khách hàng. Trong khi đó, hệ số sử dụng phòng khách sạn tại Hà Nội, TP HCM, Quảng Ninh và các khu du lịch nghỉ dưỡng đều đạt công suốt tối đa lúc cao điểm, cho nên việc đặt phòng tại các khu nghỉ dưỡng vào các dịp nghỉ lễ vẫn rất khó khăn.

Những năm gần đây, cùng với sự phát triển tích cực của nền kinh tế, và tăng trưởng nhanh của ngành du lịch,bất động sản nghỉ dưỡng không chỉ xuất hiện ở các trung tâm du lịch như Nha Trang, Đà Nẵng, Phú Quốc, Quy Nhơn mà còn lan rộng ra nhiều thị trường mới nổi khác như Bình Thuận, Vân Đồn, Quảng Ninh.

Tại thời điểm đầu 2018, một số chuyên gia kinh tế từng nhận định với sự tăng cung nhiều như hiện nay, nhiều khả năng giá bất động sản nghỉ dưỡng trong thời gian tới sẽ sụt giảm. Tuy nhiên, thực tế cho thấy thị trường căn hộ dạng đặc biệt này vẫn thu hút được nhà đầu tư trong suốt hai quý đầu của 2018.

Nhiều cơ hội đầu tư vào bất động sản nghỉ dưỡng

Theo các nhà đầu tư, một trong những yếu tố khiến bất động sản nghỉ dưỡng vẫn được xem là sản phẩm được chú ý trên thị trường hiện nay là nhờ tính thanh khoản khá cao, cùng với đó là tiện ích kết hợp căn hộ và khách sạn. Bên cạnh đó, loại hình nghỉ dưỡng có mức lợi nhuận hấp dẫn được các chủ đầu tư cam kết với khách hàng khi dự án chính thức đi vào vận hành, khai thác.

Nắm bắt được điều này, Công ty CP Đầu tư Lạc Hồng đã xúc tiến dự án Ramada by Wyndham Hạ Long Bay View. Dự án được tọa lạc tại trung tâm thành phố, thuộc phường Trần Hưng Đạo, TP Hạ Long, Quảng Ninh. Từ đây, khách hàng có thể kết nối đế nhiều điểm vui chơi, giải trí, khu trung tâm của TP Hạ Long như hồ Yết Kiêu, công viên mặt trời, các bệnh viện, trung tâm thương mại lớn.

Mô hình căn hộ - khách sạn đa chức năng trở nên hấp dẫn nhà đầu tư.

Lý giải tại sao chọn Hạ Long là nơi đầu tư trong giai đoạn này, chủ đầu tư cho biết, Hạ Long là thành phố du lịch lớn nhất phía Bắc. Với hàng loạt dự án đầu tư mới, các chương trình sự kiện, lễ hội màu sắc, du lịch Hạ Long lấp đầy du khách cả 4 mùa trong năm. Những thuận lợi kể trên là lý do Công ty Cổ phần Đầu tư Lạc Hồng đã quyết đầu tư hệ thống tiện ích đẳng cấp vào dự án Ramada by Wyndham Hạ Long Bay View.

Ngay sau khi ký kết thỏa thuận hợp tác vận hành khai thác Dự án Ramada by Wyndham Hạ Long Bay View, chủ đầu tư mong muốn khi hoàn thành, với những ưu thế và tiện ích vốn có, đây không chỉ tạo cơ hội đầu tư, mà còn được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của thành phố.

Theo đại diện chủ đầu tư, những tiện ích hấp dẫn tại Ramada by Wyndham Hạ Long Bay View có thể kể đến Skybar tầng 34, nhà hàng VIP ký gửi xì gà và rượu vang, khu massage xông hơi rộng tới 1.000 m2, vườn thượng uyển trên cao, bể bơi tràn bờ, 8 thang máy tốc độ cao. Skybar nơi giải trí hiện đại đẳng cấp và sẽ trở thành điểm đến lý tưởng để tận hưởng một cuộc sống khác biệt. Vườn thượng uyển với rất nhiều loại cây hoa nhiệt đới sẽ là nơi thư giãn ngập sắc xanh đem đến cảm giác an nhiên, thư thái.

"Mặc dù chỉ vừa xuất hiện trên thị trường bất động sản nghỉ dưỡng tại Hạ Long, nhưng Ramada by Wyndham Hạ Long Bay View đã khiến rất nhiều khách hàng cảm thấy yên tâm và phấn khích. Bởi so với các dự án khác, không chỉ có mức lợi nhuận vô cùng hấp dẫn, Ramada by Wyndham Hạ Long Bay View còn bảo đảm tính pháp lý sở hữu căn hộ" đại diện chủ đầu tư nói.

Theo thông báo từ chủ đầu tư, các căn hộ tại đây có mức giá từ 24 triệu đồng mỗi mét vuông tương đương khoảng 1,5 tỷ đồng mỗi căn hộ. Khách hàng chỉ cần đóng 25% giá trị căn hộ, khoảng 400 triệu đồng là nhận nhà ở ngay. Ngân hàng SHB hỗ trợ cho vay đến 75% giá trị căn hộ, chủ đầu tư hỗ trợ lãi suất 0% đối với 65% khoản vay trong vòng tối đa 18 tháng, hạn trả nợ gốc lên đến 18 tháng. Chủ đầu tư cam kết cấp sổ đỏ đến tay khách hàng khi nhận nhà.

Tầm nhìn bao trọn cả thành phố từ Ramada by Wyndham Hạ Long Bay View.

Công ty Cổ phần Đầu tư Lạc Hồng nhận định lượng du khách đến Hạ Long ngày càng tăng nhưng hiện nay các loại hình lưu trú tiêu chuẩn 3-5 sao cung không đáp ứng đủ cầu. Trong khi đó, giá cho thuê căn hộ du lich tại đây ở mùa cao điểm khá cao và luôn trong tình trạng không còn phòng. Do vậy, loại hình căn hộ vừa để ở vừa có thể đầu tư sinh lời là xu thế của giới đầu tư địa ốc nghỉ dưỡng cũng như khách hàng tại đây. Ramada by Wyndham Ha Long Bay view là một căn hộ, ba chức năng để ở, nghỉ dưỡng và đầu tư cho thuê với tầm nhìn bao trọn thành phố.

Theo chủ đầu tư, khách hàng mua căn hộ có thể lựa chọn hình thức tự đứng ra kinh doanh và thu về lợi nhuận hoặc ủy thác kinh doanh cho đơn vị quản lý cho thuê. Ramada by Wyndham Ha Long Bay view còn đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng vào dịp cuối tuần cho các gia đình sinh sống ở các tỉnh, thành phía Bắc. Nhất là trong điều kiện du lịch Hạ Long ngày càng phát triển, tình trạng hết phòng khách sạn hoặc tăng giá vào những dịp cuối tuần hay lễ tết diễn ra thường xuyên.

Thành Dương