Đầu tư bất động sản châu Á Thái Bình Dương có thể vượt 610 tỷ USD / Văn phòng cho thuê châu Á Thái Bình Dương nóng lên vì tăng trưởng việc làm

Theo báo cáo Dòng vốn toàn cầu do Jones Lang LaSalle (JLL) công bố, lượng giao dịch bất động sản châu Á Thái Bình Dương đạt 42 tỷ USD trong quý II/2018, tăng 26% so với cùng kỳ năm 2017. Nếu tính trong 6 tháng đầu năm, lượng giao dịch đạt mốc 81 tỷ USD, tăng 29% so với cùng kỳ năm ngoái và là mức cao nhất đã ghi nhận từ trước đến nay.

Đơn vị này cho biết, châu Á Thái Bình Dương đang trong giai đoạn phục hồi kể từ chu kỳ suy thoái trước. Tốc độ thực hiện các giao dịch tăng lên đáng kể so với các khu vực khác trên thế giới. Sự tăng trưởng của châu Á Thái Bình Dương thúc đẩy lượng giao dịch bất động sản toàn cầu, đạt 341 tỷ USD trong nửa đầu năm 2018, tăng 13% so với năm 2017 và là đây là chu kỳ sáu tháng có diễn biến tốt nhất kể từ năm 2007.

Theo ông Pranav Sethuraman, Bộ phận Nghiên cứu Vốn toàn cầu của JLL, châu Á Thái Bình Dương được thúc đẩy bởi sự phục hồi liên tục tại các thị trường phát triển như Australia và Nhật Bản cùng với sự tăng trưởng dài hạn ở các thị trường đang phát triển như Ấn Độ, Indonesia và Việt Nam.

Lượng đầu tư ở hầu hết các thị trường lớn nhất châu Á Thái Bình Dương đều ghi nhận mức tăng trưởng tích cực trong nửa đầu năm. Những thị trường phát triển hàng đầu hiện nay như Hong Kong, Hàn Quốc và Australia nổi lên với tốc độ tăng trưởng trung bình là 110% so với năm 2017. Mặc dù có sự suy giảm trong quý II, tổng thể các hoạt động vẫn tăng 3% ở Trung Quốc và 7% ở Nhật Bản.

Australia thuộc châu Á Thái Bình Dương, đang có thị trường đầu tư bất động sản hồi phục mạnh mẽ. Ảnh: Australia.com

Tuy nhiên, những thị trường đang phát triển mới là nơi có tiềm năng tăng trưởng nhiều nhất với nhiều yếu tố tác động. Trong đó, sự thiếu hụt về minh bạch là động lực thúc đẩy phát triển lớn nhất. Ông Sethuraman đánh giá, những thị trường có sự đa dạng về nhân khẩu học như Việt Nam, Indonesia, Ấn Độ và Trung Quốc là nền tảng cho sự phát triển bền vững của khu vực trong tương lai.

Điểm sáng hội tụ đầy đủ các yếu tố tích cực cho sự tăng trưởng ổn định của bất động sản khu vực năng động này phải kể đến các thị trường trẻ trung như Việt Nam, Indonesia và Ấn Độ. 3 quốc gia này có tổng dân số lần lượt là 93 triệu - 261 triệu người và 1,3 tỷ người. 3 nước đều có tầng lớp trung lưu gia tăng mạnh mẽ, tốc độ đô thị hóa nhanh chóng, dân số trẻ và đều có sự cải thiện đáng kể tính minh bạch của thị trường bất động sản.

Tổng giám đốc JLL Việt Nam, Stephen Wyatt cho biết, Việt Nam đang tiếp tục thể hiện mức tăng trưởng tốt nhằm thu hút lượng đầu từ từ nước ngoài ở tất cả các danh mục bất động sản. Thị trường rất triển vọng do sự gia tăng sức mua, tăng trưởng chi tiêu bán lẻ của người tiêu dùng và dân số đô thị được mở rộng, nhân khẩu học trẻ.

Đơn vị này cũng vừa công bố báo cáo chỉ số minh bạch bất động sản toàn cầu tại Đông Nam Á, trong đó, Việt Nam là một trong những thị trường có mức tăng trưởng ấn tượng, đã quá độ lên nhóm "bán minh bạch" và hội đủ điều kiện tiềm năng cho sự phát triền bền vững trong tương lai.

Đơn vị này dự báo thêm, với các tín hiệu tích cực tại châu Á Thái Bình Dương, khu vực này đang có triển vọng tăng trưởng tốt nhất toàn cầu và thu hút lượng đầu tư nhiều hơn.

Hà Thanh