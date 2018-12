Mới đây, Ủy ban chứng khoán Nhà nước đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Dầu thực vật Sài Gòn với tổng số tiền 330 triệu đồng.

Doanh nghiệp này bị phạt hành chính 60 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật và 85 triệu đồng do vi phạm quy định pháp luật quản trị công ty về triệu tập, tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông.

Bên cạnh đó, Dầu thực vật Sài Gòn cũng bị xử phạt 185 triệu đồng và bắt buộc phải cải chính thông tin do nội dung công bố thông tin không chính xác. Theo đó, doanh nghiệp này đã sử dụng các thông tin, hình ảnh của Công ty TNHH Phúc Quang - Hồng Anh (công ty liên kết với Dầu thực vật Sài Gòn với tỷ lệ đầu tư là 47,5%) làm thông tin công bố trên trang thông tin điện tử.

Ngoài ra, thông tin công bố trong bản cáo bạch niêm yết cổ phiếu của Dầu thực vật Sài Gòn về tiến độ đầu tư xây dựng nhà máy dầu thực vật tại Vĩnh Long cũng có nội dung không chính xác.

Dầu thực vật Sài Gòn cũng là trường hợp bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán cao nhất trong tuần qua, bên cạnh 4 trường hợp xử phạt khác. Trong đó, 3 công ty là Đường sắt Hà Ninh, Xe lửa Dĩ An và Xe lửa Gia Lâm cùng bị xử phạt với số tiền 7,5 triệu đồng do nộp hồ sơ công ty đại chúng quá thời hạn quy định. Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng và Thương mại Việt Nam bị xử phạt 100 triệu đồng do không báo cáo Ủy ban chứng khoán các tài liệu theo quy định.

Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán kể từ đầu tháng 12 đến nay là 722,5 triệu đồng. Trước đó, trong tháng 11, tổng số tiền xử phạm vi phạm của Ủy ban chứng khoán Nhà nước trong lĩnh vực chứng khoán đạt hơn 900 triệu đồng.

Minh Sơn