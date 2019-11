Lấy thiên nhiên làm gốc rễ, The Legend là công trình đậm chất nghệ thuật mang phong cách "rừng xanh trên cao" đã ghi dấu ấn của Tập đoàn Flamingo. "Dự án là một lựa chọn thông minh dành cho các nhà đầu tư bất động sản nghỉ dưỡng ưa chuộng kiến trúc xanh", đại diện chủ đầu tư giới thiệu.

The Legend có địa thế độc đáo tại bán đảo đẹp nhất hồ Đại Lải.

Ở địa thế "linh sơn - vượng thủy" trong lòng thiên đường nghỉ dưỡng Flamingo Đại Lải Resort, The Legend phát triển như tòa lâu đài xanh. Trong ánh sáng buổi hoàng hôn trên mặt hồ, mỗi căn biệt thự giữa không trung sẽ là nơi những chủ nhân đắm chìm vào phút giây khoáng đạt.

Nằm trên bán đảo trung tâm hồ Đại Lải, quần thể The Legend sở hữu hai khối tháp Sunshine và Moonlight, là điểm ngắm bình minh và hoàng hôn đẹp nhất hồ Đại Lải, bao quanh bởi lõi thông xanh tự nhiên độc đáo. 100% biệt thự sinh thái hướng hồ. Công trình xây dựng theo kiến trúc xanh, tiết kiệm và tái tạo năng lượng. Công nghệ phát triển riêng bởi Tập đoàn Flamingo, đã nhận được nhiều giải thưởng danh giá quốc tế.

Kế thừa triết lý kiến trúc lấy thiên nhiên làm gốc, hai khối tháp tiếp tục tối ưu những yếu tố hiện hữu gồm cây xanh, trời, nước, rừng, núi, mặt trời, mặt trăng. Thiết kế mang lại một cuộc sống tiện nghi nhưng không xa rời những giá trị nguyên bản của tự nhiên.

"The Legend là nơi giao thoa của đất trời, âm dương hòa hợp, ngũ hành tương sinh, là mảnh đất lành cho vượng khí sinh sôi cùng sức khỏe trường thọ. Kiến trúc xanh của công trình mang vẻ đẹp tinh khiết và tròn trịa, tựa mắt ngọc trong veo giữa làn nước hồ Đại Lải thơ mộng trữ tình, chất chứa bao đam mê và mang lại dấu ấn đầy tự hào cho các chủ nhân", đại diện chủ đầu tư nói.

Biệt thự tại The Legend như những khu vườn treo, 100% hướng ra hồ Đại Lải.

Là một dự án được xây dựng và quản lý bởi Tập đoàn Flamingo, The Legend mang về cho chủ nhân các biệt thự hàng loạt quyền lợi. Trong đó nổi bật là đặc quyền hưởng thụ với thẻ vạn năng All In Passport Diamond.

Thẻ cho phép chủ biệt thự thoải mái sử dụng miễn phí và nhận ưu đãi đặc biệt hàng trăm dịch vụ đẳng cấp 5 sao cùng với 15 đêm nghỉ hàng năm tại tất cả các khu nghỉ dưỡng thuộc hệ thống Flamingo Group. Cùng với đó, chủ biệt thự tại The Legend được tự quản lý việc kinh doanh cho thuê với nhiều lợi thế từ dự án.

Flamingo Đại Lải Resort đã từ lâu khẳng định vị thế của một tổ hợp nghỉ dưỡng sinh thái 5 sao với hệ thống tiện ích đẳng cấp: Seva Spa & Destination, VR Game Park, rạp chiếu phim, phòng karaoke, các bể bơi ngoài trời, bể bơi bốn mùa, khu vui chơi trẻ em, khu vui chơi dưới nước, các nhà hàng, phòng tiệc lớn

"Những năm qua, khu nghỉ dưỡng thường xuyên cháy phòng vào mùa cao điểm du lịch. Trong khi đó, các đoàn khách MICE (du lịch kết hợp hội thảo) tìm đến vẫn ngày càng nhiều, với quy mô ngày càng gia tăng cả về số lượng khách và khối lượng chi tiêu", đại diện chủ đầu tư cho biết.

Kiến trúc nổi bật với lõi thông xanh.

The Legend cách từ trung tâm Hà Nội tới đây khoảng 45 phút lái xe. The Legend được khai thác chuyên nghiệp bởi bộ máy quản lý của Flamingo Đại Lải Resort đã có hàng chục năm kinh nghiệm vận hành khu nghỉ dưỡng.

Quần thể Flamingo The Legend, nằm tại bán đảo trung tâm đẹp nhất Flamingo Đại Lải, liền kề với 5 căn Tổng thống đặc biệt Legend Mansion, chuỗi biệt thự cao cấp The Legend Villas và 2 đảo Hoa Hồng và Phượng Hoàng cùng hệ thống tiện ích đồ sộ. Dự án gồm: căn khách sạn, căn studio, biệt thự một đến hai phòng ngủ, căn duplex, căn penthouse; 100% biệt thự sinh thái hướng hồ.

Thành Dương