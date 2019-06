Theo chủ đầu tư, hơn 1.000 sản phẩm tại dự án Nhơn Hội New City đã được khách hàng đặt cọc.

Dự án do Công ty Cổ phần Bất động sản Danh Khôi (DKR) phát triển trên diện tích hơn 34ha nằm trong khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội, thành phố Quy Nhơn, Bình Định. Theo nhà phát triển dự án DKR, dự án nhận được sự đón nhận tích cực tại thị trường bất động sản Quy Nhơn.

Thành lập năm 2016, đến nay, DKR đạt được nhiều thành tựu trong lĩnh vực đầu tư phát triển dự án, tư vấn đầu tư bất động sản, dịch vụ môi giới nhà ở và dự án, phân phối độc quyền dự án bất động sản... Công ty cũng là nhà phát triển của nhiều dự án lớn như: khu đô thị Happy Home Cà Mau, SaiGon Metro Mall, Barya Citi, AnGia Riverside, The Gold View...

Vị trí bên biển Quy Nhơn của dự án Nhơn Hội New City.

Theo giới địa ốc, tại thị trường Quy Nhơn, trong khi nhiều nhà đầu tư chọn phát triển các sản phẩm như condotel và biệt thự biển, DKR tập trung phát triển hai dòng sản phẩm chính tại Nhơn Hội New City là nhà ở liền kề, nhà phố thương mại.

"Trong bối cảnh du lịch Quy Nhơn đang 'cất cánh', hạ tầng giao thông đồng bộ, việc phát triển các sản phẩm trên hứa hẹn mang lại lợi ích cho các nhà đầu tư", đại diện Danh Khôi cho biết.

Theo chủ đầu tư, cư dân tương lai của Nhơn Hội New City có thể biến "ngôi nhà thứ hai" của mình thành homestay hay phát triển kinh doanh để đáp ứng nhu cầu của khách du lịch.

Sức hút của đô thị xanh ven biển

Các chuyên gia về quy hoạch đô thị tại Việt Nam nhận định, kiến trúc xanh là một trong những xu hướng phát triển của nền kiến trúc Việt Nam. Với Nhơn Hội New City, chủ đầu tư định hướng xây dựng khu đô thị có không gian xanh, hiện đại và thân thiện với cư dân cũng như du khách.

Mật độ xây dựng thấp, trong lòng dự án có sự đan xen giữa các công trình, tiện ích công cộng cùng cảnh quan thiên nhiên. Theo đồ án quy hoạch Nhơn Hội New City, nhà phát triển giữ nguyên dải cây xanh với diện tích khoảng 5ha, đảm bảo kiến trúc xanh cho dự án.

Quỹ đất dự án cũng dành khoảng không gian lớn xây dựng công viên để các cư dân tương lai có thể đi dạo, chạy bộ, thư giãn sau những giờ làm việc căng thẳng. Chủ đầu tư cho biết, hệ thống đường giao thông nội khu được chú trọng phát triển, chiếm hơn 29% tổng diện tích dự án. Đường đi bộ với trục hướng biển và kết nối quảng trường biển dự kiến thu hút đông người dân và khách du lịch.

Nhơn Hội New City được quy hoạch theo phong cách kiến trúc xanh.

Nhơn Hội New City sở hữu vị trí "tam cận", nằm trong khu đô thị sinh thái Nhơn Hội với một mặt liền kề quảng trường biển, gần các tuyến đường quan trọng nối liền giao thông khu vực: phía Đông của khu đô thị Nhơn Hội New City giáp đường vành đai 2, phía Tây giáp Quốc lộ 19B.

Bên cạnh đó, việc lựa chọn đối tác cùng phát triển và hoàn tất các thủ tục pháp lý dự án cũng được DKR đặc biệt chú trọng. Tại Nhơn Hội New City, DKR hợp tác cùng Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt - tên tuổi gắn liền với loạt dự án như The Everrich Infinity, The Millennium và một số dự án bất động sản nghỉ dưỡng tại Phú Quốc.

Với không gian sống xanh và hiện đại, các sản phẩm nhà ở có tiềm năng sinh lời cao, Nhơn Hội New City được chủ đầu tư kỳ vọng là sản phẩm vừa an cư vừa đầu tư phù hợp tại thành phố biển Quy Nhơn thời gian tới.

Hoài Phong