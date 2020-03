Đất Xanh công bố tuyển 5.000 môi giới để phân phối 20.000 sản phẩm mới trong bối cảnh thị trường bất động sản gặp nhiều thách thức.

Trong bối cảnh thị trường ngưng trệ, các hoạt động xúc tiến dự án dời không xác định thời hạn và nhiều doanh nghiệp bất động sản tạm dừng hoạt động, Tập đoàn Đất Xanh lên kế hoạch cho đợt tuyển dụng lớn nhất từ trước đến nay.

Nhiều thách thức chờ đón

Thị trường bất động sản năm 2019 khép lại một năm nhiều khó khăn, với điểm nghẽn là những vướng mắc về pháp lý thành lập dự án mới. Đây cũng là nguyên nhân khiến cho hàng trăm dự án không thể triển khai, kéo theo hệ lụy là nguồn cung khan hiếm.

Sự kiện Cocobay tại Đà Nẵng cuối năm ngoái như "gáo nước lạnh" đối với thị trường bất động sản nghỉ dưỡng, đặc biệt phân khúc căn hộ khách sạn (condotel). Nhiều nhà đầu tư mất dần niềm tin vào condotel - sản phẩm đang dẫn đầu về số lượng tại các thị trường nghỉ dưỡng nổi tiếng như Nha Trang, Đà Nẵng, Phú Quốc...

Bên cạnh đó, lộ trình siết vốn tín dụng vào bất động sản cũng đã tác động không nhỏ đến thị trường. Cụ thể, tỷ lệ tối đa của nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung và dài hạn (nguồn vốn chủ yếu cho vay bất động sản hiện tại) giảm từ 40% xuống còn 30%. Ngân hàng Nhà nước còn tăng hệ số rủi ro khi kinh doanh bất động sản từ 150% lên 200%.

Thị trường bất động sản TP HCM. Ảnh: Quỳnh Trần.

Trong thời điểm thị trường bất động sản đang rất khó khăn thì đầu năm 2020, dịch Covid-19 bất ngờ xuất hiện, gây thêm áp lực cho nền kinh tế trong nước và làm suy yếu những triển vọng cho thị trường bất động sản. Dịch Covid-19 có tác động đáng kể tới các phân khúc như bán lẻ, văn phòng và bất động sản công nghiệp. Trong đó, bất động sản nghỉ dưỡng "ngấm đòn" nặng nhất so với những phân khúc bất động sản khác.

Thị trường bất động sản năm 2020 còn đối mặt thêm tâm lý e dè từ phía khách hàng. Bởi thời gian qua, nhiều công ty làm ăn thiếu uy tín với những dự án "bánh vẽ" hoành hành, gây mất niềm tin cho khách hàng.

Các chuyên gia bất động sản nhận định, đây là những thách thức lớn mà thị trường bất động sản nói chung và ở TP HCM nói riêng phải đối mặt trong năm nay. Trong khi nguồn cung dự án vẫn chưa khai thông thì khách hàng đã quay lưng vì dịch bệnh.

Đặc thù của nghề môi giới là gặp mặt trực tiếp, tổ chức bán hàng tập trung đông người, nhưng trong tình thế hiện nay thì các hoạt động cũng bị hạn chế. Chính vì vậy, không ít sàn giao dịch và công ty môi giới trên cả nước phải tạm dừng hoạt động hoặc hoạt động cầm chừng.

Nghề môi giới gặp nhiều thách thức trong bối cảnh khó khăn chung của thị trường bất động sản.

Theo số liệu mới công bố của Cục Đăng ký Quản lý Kinh doanh (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), tính đến hết năm 2019, lĩnh vực bất động sản có số lượng doanh nghiệp tạm dừng hoạt động, giải thể cao nhất. Cụ thể, có 598 doanh nghiệp đăng ký tạm dừng hoạt động và 686 doanh nghiệp giải thể, chủ yếu là những công ty cung cấp dịch vụ môi giới.

Không chỉ các sàn môi giới nhỏ lẻ, dịch bệnh Covid-19 cũng đang phá vỡ nhiều dự định của các chủ đầu tư bất động sản lớn. Nhiều doanh nghiệp có kế hoạch tung sản phẩm trong năm nay cũng đang "án binh bất động". Một số công ty lớn hoạt động cầm chừng bằng các hoạt động chào bán giai đoạn tiếp theo của dự án cũ hoặc mua đi bán lại.

Chiến lược khác biệt của Đất Xanh

Với tình hình khó khăn như hiện tại, nhiều chuyên gia dự báo, sự thanh lọc thị trường sẽ diễn ra rất mạnh trong năm 2020. Những doanh nghiệp nào vững về tài chính, uy tín sẽ tồn tại, những doanh nghiệp nào yếu sẽ tự khắc bị đào thải. Doanh nghiệp bất động sản muốn tồn tại phải thay đổi cách thức hoạt động, chú trọng đào tạo nâng cao kỹ năng bán hàng cho môi giới.

Trong bối cảnh này, Tập đoàn Đất Xanh (mã DXG) công bố sẽ tung ra thị trường khoảng 20.000 sản phẩm trên cả nước trong năm 2020, trong đó có một số dự án như đại đô thị tại Long Thành 92 ha, Opal Skyline, St.Moritz...

Hệ thống các công ty con từ Bắc vào Nam của doanh nghiệp này cũng triển khai phân phối hàng loạt dự án có quy mô lớn. Cụ thể, Đất Xanh Miền Bắc tập trung cho các dự án: Shophouse Florencia, Happy Land, FLC Tropical City Ha Long, TSG Lotus Long Biên, Green Pearl Bắc Ninh, Phương Đông Green Park, Uông Bí New City, Goldmark City, Kiến Hưng Luxury, The Matrix One, BID Residence, Hateco Laroma, Mipec Rubik 360...

Đất Xanh Miền Trung tung ra thị trường các dự án như: La Maison Premium, Lakeside Infinity, One World Regency, Tropical Palm, One River, Danang Pearl, Dragon Smart City...

Đất Xanh Miền Nam với các dự án Eco Green Sài Gòn, Viva Park, The Pearl Riverside. Đất Xanh Miền Tây với dự án Stella Mega City...

Ngoài ra, Đất Xanh còn hợp tác phân phối nhiều dự án từ các chủ đầu tư lớn nhỏ khác như: chuỗi dự án Sunshine, The River Thủ Thiêm, New City, Paris Hoàng Kim, Minh Quốc Plaza, Picity High Park, Alva Plaza, Eco Xuân...

Chiến lược phát triển mảng dịch vụ môi giới của Đất Xanh chú trọng vào các hoạt động đào tạo.

Trước nhu cầu phân phối hàng loạt dự án lớn, từ quý I/2020, tập đoàn đã có kế hoạch tuyển 5.000 nhân viên kinh doanh trên toàn quốc. Đại diện công ty cho biết, đây là đợt tuyển dụng lớn nhất từ trước đến nay của tập đoàn.

"Luôn nhìn thấy cơ hội trong các thách thức, nguồn lực nhân viên kinh doanh được tuyển dụng bổ sung với quy mô lớn sẽ góp phần thúc đẩy việc hoàn thành các kế hoạch chiến lược của Đất Xanh trong năm 2020 và những năm sắp tới", đại diện tập đoàn này chia sẻ.

Lộc An