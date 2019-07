"Ngày hội đầu tư bất động sản du lịch biển miền Trung 2019" sẽ đem đến nhiều thông tin hữu ích về thị trường và cơ hội đầu tư.

Ngày hội đầu tư với chủ đề " Legend of the river" sẽ diễn ra tại khách sạn Pullman, 40 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội ngày 7/7. Sự kiện do công ty CP Đất Xanh Nam Miền Trung tổ chức, với mong muốn mang đến cho khách hàng thông tin về tiềm năng, cơ hội đầu tư tại thị trường bất động sản cao cấp tại khu vực miền Trung 2019.

Tại đây, khách tham dự sẽ có cơ hội nhận được bộ trang sức ngọc trai cao cấp trị giá 69 triệu đồng cùng nhiều phần quà có giá trị lên đến hơn một tỷ đồng.

One River Villas với số lượng 36 căn hạn hữu trải dài theo 2,1 km mặt sông Cổ Cò là dự án tiêu biểu cho dòng biệt thự hạng sang tại Đà Nẵng.

Bất động sản Đà Nẵng được nhận định có nhiều tiềm năng phát triển trong thời gian tới. Theo nhiều chuyên gia, một trong những căn cứ cho điều này dựa trên đà tăng trưởng kinh tế cao của Việt Nam những năm gần đây. Cụ thể, năm 2018, tăng trưởng GDP đạt kỷ lục 7,08%. Sự phát triển kinh tế được dự đoán sẽ kéo theo thu nhập của người dân tăng, từ đó tạo ra nhu cầu lớn ở bất động sản.

Bên cạnh đó, sự gia tăng của giới siêu giàu tại Việt Nam cũng là một trong những thuận lợi để phát triển bất động sản, đặc biệt là phân khúc hạng sang. Theo công bố của hãng nghiên cứu Wealth-X về tốc độ tăng trưởng giới siêu giàu trên thế giới giai đoạn 2012-2017, Việt Nam giữ vị trí thứ 3 với tốc độ 12,7% mỗi năm, chỉ xếp sau Bangladesh (17,3%) và Trung Quốc (13,4%).

Sức hút của bất động sản hạng sang tại Đà Nẵng còn được lý giải bởi khả năng sinh lời từ sản phẩm. Ghi nhận của CBRE Việt Nam cho thấy, phân khúc nhà phố, biệt thự hạng sang tại Đà Nẵng có giá trị khai thác từ việc cho thuê đạt 6 - 8% mỗi năm. Nhiều dự án nhà ở và căn hộ hạng sang tại khu vực trung tâm Đà Nẵng tung ra đều đã hết hàng.

Tại One River Villas, sắc màu tự nhiên và kiến trúc độc đáo tạo thành một quần thể khép kín với không gian sống trong lành.

Ông Nguyễn Hiền Ninh - Tổng giám đốc Công ty CP Đất Xanh Nam Miền Trung - thành viên của Tổng công ty CP Đất Xanh Miền Trung, là đơn vị chuyên phân phối các dự án bất động sản cao cấp chia sẻ: "Tiêu chuẩn sang trọng phải được hình thành ngay từ bước đầu quy hoạch tổng thể. Một dự án đẳng cấp luôn chú trọng đến những giá trị độc đáo, khác biệt và đồng bộ hạ tầng, tiện ích cho cư dân". Đây cũng là những tiêu chí mà chủ đầu tư Đất Xanh Miền Trung cho biết luôn hướng tới, tiêu biểu là dự án One River Villas tại phía Nam Đà Nẵng.

Khách hàng quan tâm tới sự kiện đăng ký tại link hoặc liên hệ: Công ty CP Đất Xanh Nam Miền Trung Hotline: 0932434388. Website: datxanhnammientrung.vn

Phong Vân