Dự án Young Town Tây Bắc Sài Gòn nằm vùng ven TP HCM, giao thông kết nối thuận tiện, giá cả hợp lý và tiện ích đầy đủ.

Tọa lạc tại trung tâm huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, Young Town Tây Bắc Sài Gòn là dự án dân cư do Thắng Lợi Group phát triển. Dự án có quy mô toàn khu lên tới 20 ha, trong đó giai đoạn một là 9,5 ha với 102 nền nhà phố vườn và 459 đất nền. Chủ đầu tư cam kết dự án có pháp lý đầy đủ, đã có phê duyệt quy hoạch 1/500.

Dự án có mức giá công bố từ 686 triệu đồng mỗi nền đất, tương đương 8,8 triệu đồng mỗi m2 và khoảng 1,7 tỷ đồng cho một nền nhà phố. Nhà phát triển đang có chính sách tặng một ki-ốt chợ trị giá 400 triệu đồng trong khu Young Town Market cho khách hàng mua một nền nhà phố hoặc nền đất trị giá 1,5 tỷ đồng. Thời gian sở hữu ki-ốt trong 5 năm và miễn phí quản lý trong 2 năm. Người mua có thể chọn hình thức thanh toán nhanh, với chiết khấu 12-16% phần vượt tiến độ áp dụng với đất nền và 6-8% với nhà phố.

Các công nhân đang đẩy nhanh tiến độ để hoàn thiện và bàn giao nhà cho khách hàng.

Khách hàng mua sản phẩm tại dự án sẽ được HDBank hỗ trợ gói vay vốn với mức lãi suất từ 8%. Lãi suất áp dụng cho các khoản vay trung và dài hạn, hỗ trợ vay vốn lên đến 50% giá trị sản phẩm. Chương trình áp dụng với người mua 20-60 tuổi, thời hạn cho vay từ 12 tháng đến 20 năm. Kể từ năm thứ 4, khách hàng được miễn hoàn toàn phí trước hạn.

Thắng Lợi Group còn chú trọng phát triển mảng xanh và các dịch vụ tiện ích đi kèm, đặc biệt có công viên trung tâm Osaka theo phong cách Nhật Bản với diện tích 3.420 m2. Công viên này tái hiện di tích thắng cảnh nổi tiếng của xứ sở hoa anh đào như đền Itsushima, đường hầm Zenbon Torri, cổng Torri nổi trên mặt hồ, núi Phú Sĩ, cầu Đỏ...

"Dự án Young Town Tây Bắc Sài Gòn hội tụ đầy đủ các cơ hội gia tăng giá trị trong tương lai với vị trí đẹp, giá mua ưu đãi và không gian sống xanh", đại diện doanh nghiệp khẳng định.

Nhà phố Young King hoàn thành cất nóc ngày 14/8.

Trong bối cảnh nguồn cung bất động sản TP HCM đang sụt giảm, các tỉnh lân cận, trong đó có Long An đang thu hút sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư, nhờ mức giá phải chăng, hợp túi tiền kèm theo nhiều ưu đãi.

Hiệp hội bất động sản TP HCM (Horea) trong một văn bản mới đây gửi UBND TP HCM tiếp tục nhấn mạnh thị trường bất động sản 7 tháng đầu năm sụt giảm mạnh, tác động đến nhiều lĩnh vực của nền kinh tế. Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm, toàn thành phố chỉ có 3 dự án nhà ở thương mại mới được sở Xây dựng đề xuất công nhận chủ đầu tư, với 924 căn hộ. Số dự án này giảm 84% cùng kỳ năm trước. Ngoài ra, chỉ 24 dự án đủ điều kiện bán nhà hình thành trong tương lai, giảm hơn 2.300 căn so với cùng kỳ.

"Hiệp hội rất lo ngại trước tình hình sụt giảm quy mô thị trường bất động sản thành phố, sụt giảm nguồn cung dự án và nguồn cung sản phẩm nhà ở, nhất là loại căn hộ nhà ở thương mại có giá vừa túi tiền, căn hộ nhà ở xã hội", báo cáo của Horea viết.

Thị trường đất nền, nhà phố cũng không có nhiều dấu hiệu tăng đột biến, theo báo cáo quý II của DKRA Việt Nam. Thị trường có sự tăng nhẹ cả cung và cầu, tuy nhiên còn khá thấp so với cùng kỳ năm trước. Ông Phạm Lâm, Tổng giám đốc DKRA Việt Nam nhận định, đầu tư đất nền các khu vực vùng ven giáp trung tâm TP HCM đang rất hấp dẫn.

Với các chủ đầu tư, vùng ven TP HCM cũng là địa chỉ được nhiều doanh nghiệp lựa chọn. Theo quy hoạch năm 2016, phạm vi vùng TP HCM bao gồm toàn bộ ranh giới hành chính TP HCM và 7 tỉnh lân cận là Long An, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Đồng Nai và Tiền Giang. Các tỉnh và TP HCM tạo thành không gian kinh tế vùng với nhiều điều kiện ưu đãi đầu tư. Từ đó, nhiều dự án lớn vùng ven như Long An, Đồng Nai, Bình Dương... đã hình thành, đón đầu các yếu tố giá trị về hạ tầng, giao thông. Thị trường bất động sản các khu vực này cũng khá sôi động với những đợt tăng, sốt giá.

Phối cảnh nhà phố bên trong dự án Young Town Tây Bắc Sài Gòn.

Trong đó Long An, tỉnh đã cùng với TP HCM nâng cấp, mở rộng, xây mới nhiều tuyến đường kết nối. Bên cạnh cao tốc TP HCM - Trung Lương hiện hữu, Long An còn có tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành đang thi công xây dựng. Dự án này sẽ kết nối địa bàn các huyện Bến Lức, Cần Giuộc của tỉnh Long An; huyện Bình Chánh, Cần Giờ của TP HCM và huyện Nhơn Trạch, Long Thành của Đồng Nai. Tất cả mở ra cho Long An cơ hội trong thu hút đầu tư, phát triển các khu đô thị vệ tinh giúp TP HCM giãn dân về phía Tây và Tây Nam.

Một số tuyến đường khác cũng đã được lên kế hoạch và thực hiện như nâng cấp và mở rộng quốc lộ 22, nâng cấp và mở rộng tỉnh lộ 824, tỉnh lộ 9... đi qua các huyện Đức Hòa, Cần Giuộc. Tuyến đường vành đai 4 đoạn Bến Lức - Hiệp Phước đang chuẩn bị khởi công xây dựng, đi qua các huyện Bến Lức, Cần Đước, Cần Giuộc (Long An) và Nhà Bè (TP HCM).

Lộc An