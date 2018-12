Doanh nghiệp địa ốc đổ xô buôn đất nền, nhà phố / 3 kênh bất động sản có thể bứt phá mạnh cuối năm 2016

Khảo sát của VnExpress, tại khu Đông TP HCM, thị trường đất nền và nhà liền thổ vẫn liên tục nóng trong nhiều quý liên tiếp. Nhà liền thổ hơn 100 m2, mặt tiền đường số 3, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức, (đường nhựa), vào năm 2015 giao dịch ở mức 27-28 triệu đồng mỗi m2 nhưng đến tháng 8/2016 giao dịch ghi nhận khu này là 33-38 triệu đồng mỗi m2. Nhà nằm trong hẻm đường số 3, cũng thuộc địa bàn phường Trường Thọ, sau 4 quý, đã nhích từ 18-20 triệu đồng lên 20-24 triệu đồng mỗi m2.

Trong khi đó, nhà phố mặt tiền đường số 2 giao với Xa lộ Hà Nội và cách đại lộ Phạm Văn Đồng 4 km thuộc phường Bình Thọ, quận Thủ Đức năm ngoái có giá 25-28 triệu đồng mỗi m2 (tùy mặt tiền rộng hay hẹp), nay đã thiết lập mặt bằng giá mới, từ 30 triệu đồng mỗi m2 trở lên.

Tại quận 9, đất nền dự án và đất nền lẻ sổ đỏ cũng đang biến động về giá rất lớn. Đất nền dự án An Thiên Lý (đã có sổ đỏ) tháng 9/2015 có giá 13,5 triệu đồng nay được chào giá 18,5 triệu đồng mỗi m2. Đất nền dự án gần trục đường Nguyễn Duy Trinh năm ngoái có giá trung bình 11-12 triệu đồng mỗi m2 thì nay đã tăng giá nhẹ trên 15%. Riêng đất nền sổ đỏ (không bắt buộc thời hạn xây nhà) trên tuyến đường số 8 có thị giá 15,5 triệu đồng mỗi m2. Đất gần vòng xoay Phú Hữu năm 2015 còn giao dịch 19-20 triệu đồng mỗi m2 thì nay đang được chào bán 25-26 triệu đồng mỗi m2.

Bất động sản gắn liền với đất đang tăng giá nhiều quý liền. Ảnh: Hao Bui

Quận Bình Tân, phường Tân Tạo, Nguyễn Cửu Phú, khu dân cư Tên lửa Residence, năm 2014 giá đất tại đây chỉ ở mức 13,6 triệu đồng mỗi m2, năm 2015 đã vọt lên 18,5 triệu đồng mỗi m2. Đến tháng 8/2016 đã có giá 25 triệu đồng mỗi m2. Theo môi giới, yếu tố tác động đến giá đất tại đây tăng lên là Tỉnh lộ 10 B hoàn thiện cuối 2015, đầu năm 2016.

Cũng trên địa bàn quận Bình Tân, phường Tân Tạo A, quốc lộ 1A đi vào đường Trần Đại Nghĩa 500m, hẻm sâu 200m, giá đất giao dịch năm 2015 ở mức 20-22triệu đồng mỗi m2 thì hiện nay đang được chào bán 25-27 triệu đồng mỗi m2. Giới buôn nhà đất địa bàn này cho hay, ở phía Tây TP HCM, quận Bình Tân thuộc địa bàn có lượng dân nhập cư đông đúc, nhu cầu nhà liền thổ rất lớn là nguyên nhân kích giá đất khu vực này tăng khá nhanh.

Đất nông nghiệp ở huyện Nhà Bè cũng đang tăng khá mạnh tuy nhiên chủ đất chỉ bán lô lớn một vài nghìn m2 trở lên. Trên tuyến đường Nguyễn Văn Tạo giáp ranh với Long An, đất nông nghiệp năm 2015 khoảng một triệu đồng mỗi m2 đến tháng 8/2016 đã tăng gấp đôi, vọt lên 2 triệu đồng mỗi m2.

Giá đất tại huyện Nhà Bè, TP HCM cũng tăng mạnh nhờ mở đường, trải nhựa, thông cầu. Ảnh: Vũ Lê

Hiện đất xây dựng nhà ở, công trình trên tuyến đường Nguyễn Văn Tạo đã tăng từ 3-4 triệu đồng mỗi m2 lên 5-6 triệu đồng mỗi m2. Riêng đất thổ cư nằm ở hẻm lớn trên tuyến đường này được giao dịch 7-9 triệu đồng mỗi m2, tăng trung bình 2 triệu đồng mỗi m2. Nguyên nhân đất khu vực này tăng mạnh, được môi giới địa phương tiết lộ vì cầu mới xây xong, đường được mở rộng và trải nhựa đã thu hút nhiều nhà đầu tư về đây gom đất, tạo cơn sốt trong nhiều quý liền.

Trao đổi với VnExpress, Tổng giám đốc Công ty Techcomreal - Nguyễn Xuân Lộc xác nhận, chu kỳ tăng giá cục bộ của bất động sản liền thổ tại TP HCM vẫn âm ỉ kéo dài suốt nhiều quý liền. Từ đất nền dự án, đất nền sổ đỏ phân lô, nhà phố mặt tiền, nhà hẻm... ở các khu rìa nội đô như Thủ Đức, quận 9, Bình Tân, Nhà Bè đều xuất hiện xu hướng tăng giá liên tục.

Theo đánh giá của ông Lộc, nếu như năm 2015 bất động sản gắn liền với đất từng sốt cục bộ ở những khu vực có tiến độ hạ tầng nhanh thì 7 tháng đầu năm 2016, sức tăng của dòng sản phẩm này vẫn chưa dừng lại. Đối tượng tiêu thụ dòng sản phẩm này là những người trường vốn, muốn tìm kênh trú ẩn an toàn, đồng thời tích lũy tài sản.

Chuyên gia này lý giải nguyên nhân khiến bất động sản liền thổ có thể duy trì đà tăng trưởng kéo dài so với các sản phẩm khác là do tâm lý chuộng tích cóp đất đai vẫn còn khá nặng. Thêm vào đó, tiến độ hạ tầng liên tục đẩy nhanh ở những địa bàn này đã tạo nên động lực tăng giá ấn tượng. Ngoài ra, do mặt bằng chung của giá đất các khu vực rìa nội đô vẫn thấp hơn so với khu vực trung tâm nên biên độ tăng giá còn nhiều.

Trong báo cáo về thị trường nhà liền thổ vừa công bố, Savills Việt Nam đánh giá nhiều dự án hạ tầng tại TP HCM bao gồm hệ thống đường sắt đô thị và đường vành đai đang hứa hẹn cải thiện nhanh khả năng tiếp cận đến những khu vực vùng ven. Thời gian di chuyển ngắn lại và thuận tiện hơn giúp nguồn cung bất động sản gắn liền với đất trong tương lai trở nên phù hợp hơn với khả năng chi trả của bộ phận người mua nhà.

Đơn vị này cho biết thêm, riêng phân khúc nhà phố đã vượt qua các loại hình bất động sản nhà ở khác về mặt lợi suất trong giai đoạn 2013-2016 nhờ một phần là giá đất tăng lên.

Vũ Lê