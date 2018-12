Tập đoàn Quốc tế Năm Sao, chủ đầu tư dự án Five Star Eco City vừa ký hợp đồng hợp tác phân phối với Công ty TNHH bất động sản Danh Khôi. Hơn 700 căn biệt thự, liền kề còn lại thuộc phân khu Lucky Land - Five Star Eco City sẽ do Danh Khôi phân phối ra thị trường.

"Sự kết hợp giữa chủ đầu tư dự án sinh thái đẳng cấp với đơn vị phân phối giàu kinh nghiệm và uy tín sẽ đưa Five Star Eco City trở thành dự án nổi bật của thị trường bất động sản vào những tháng cuối năm", ông Trần Văn Mười - Chủ tịch Tập đoàn Quốc tế Năm Sao cho biết.

Danh Khôi phân phối độc quyền khu Lucky Land dự án Five Star Eco City.

Với tổng diện tích 450ha, Five Star Eco City được thiết kế quy hoạch bởi các kiến trúc sư hàng đầu thế giới. Tại đây, những căn biệt thự, liền kề, nhà phố thương mại đẳng cấp châu Âu sẽ hiện hữu trong không gian xanh mát của cây cỏ, dòng sông hay hồ sen - đặc trưng của làng quê Việt Nam.

"Dự án là sự hoà trộn giữa hiện đại, đẳng cấp Tây Âu và bình yên, tinh khiết của Á Đông. Một không gian sống đẳng cấp kết hợp giữa kinh doanh sinh lời không giới hạn tại các căn nhà phố thương mại với sinh sống nghỉ dưỡng được hiện thực hoá ngay tại cửa ngõ phía Nam thành phố", lãnh đạo Tập đoàn Năm Sao cho hay.

Five Star Eco City nằm tại vị trí đắc địa trên trục đường Đinh Đức Thiện, cách khu đô thị Phú Mỹ Hưng, bệnh viện Việt - Pháp, trung tâm thương mại Lotte (Quận 7) chỉ 10 phút chạy xe. Dự án có kết nối giao thông thuận lợi đến trung tâm thành phố và các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long thông qua các tuyến đường giao thông trọng điểm: cao tốc Bến Lức - Long Thành; đại lộ Võ Văn Kiệt và đại lộ Nguyễn Văn Linh.

Dự án nằm tại Cần Giuộc Long An - nơi được quy hoạch là một trong 7 tỉnh vệ tinh cùng với TP HCM trở thành vùng kinh tế trọng điểm phía Nam với tầm nhìn từ nay tới năm 2020 và đến 2050 sẽ trở thành trung tâm kinh tế của khu vực và châu Á.

Lucky Land là vùng đất may mắn và sầm uất trong Five Star Eco City. Nằm ngay cổng chính của dự án, Lucky Land sở hữu những điều kiện thuận lợi về vị trí, giao thông, tiện ích và cảnh quan thiên nhiên.

Dự án gồm các dãy nhà phố thương mại sầm uất có diện tích 100-120m2; biệt thự song lập 150-250m2 và biệt thự đơn lập 300-500m2. Cư dân sinh sống tại đây được tận hưởng trọn vẹn các tiện ích nội khu theo tiêu chuẩn quốc tế như trung tâm thương mại, nhà trẻ, mẫu giáo, bệnh viện, câu lạc bộ chăm sóc khách hàng và khu cảnh quan, vui chơi ngoài trời, Hồ Cánh Sen... Ngoài ra, mọi người còn hưởng trọn 35 tiện ích cao cấp của thành phố với cuộc sống bình yên.

Trong đợt mở bán đầu tiên, chủ đầu tư dành nhiều ưu đãi cho những khách hàng đầu tiên đăng ký đặt mua với số lượng lô giới hạn. Giá khởi điểm dự kiến từ 9,9 triệu đồng một m2 (đã bao gồm VAT). Khách hàng có cơ hội sở hữu những căn có vị trí đẹp tại dự án sinh thái ngay tại cửa ngõ phía Nam Sài Gòn.

Thu Ngân