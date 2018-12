Ngân hàng Nhà nước vừa đưa ra văn bản yêu cầu các ngân hàng thương mại phải đảm bảo số điện thoại đăng ký dịch vụ ngân hàng điện tử là số điện thoại chính chủ tài khoản nhằm ngăn việc bán lại cho tội phạm.

Yêu cầu này được đưa ra sau khi Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP HCM nhận được công văn của Công an Thành phố cảnh báo có hiện tượng tội phạm gọi điện thoại mạo danh là cán bộ công an, điều tra viên tòa án yêu cầu bị hại ra ngân hàng mở tài khoản đứng tên của mình; đồng thời đăng ký dịch vụ internet banking bằng số điện thoại do chính tội phạm cung cấp.

Khách hàng đăng ký dịch vụ internet banking được yêu cầu khai báo số điện thoại "chính chủ".

Sau đó, các đối tượng tội phạm sẽ đăng nhập chuyển tiền qua tài khoản khác bằng Internet Banking. Do vậy, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu trong trường hợp khách hàng đăng ký dịch vụ ngân hàng điện tử thì nhân viên nhà băng phải trao đổi với khách, hỏi rõ số điện thoại đăng ký dịch vụ có phải của khách hàng đang sử dụng hay không để kịp thời cảnh báo.

Trong trường hợp nghi vấn mở thẻ để giao lại cho đối tượng khác thì nhân viên ngân hàng phải đề nghị khách hàng không thực hiện giao dịch để tránh bị các đối tượng xấu lừa đảo.

Trước đó, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP HCM đã gửi văn bản đến các ngân hàng trên địa bàn yêu cầu các nhà băng phổ biến, tuyên truyền các phương thức, thủ đoạn của đối tượng tội phạm đến từng cán bộ, nhân viên, giao dịch viên trong hệ thống. Đồng thời thông tin đến khách hàng để cảnh giác, không rơi vào bẫy tội phạm.

Các Ngân hàng thương mại cũng được yêu cầu đề xuất giải pháp xử lý kịp thời khi phát hiện các vụ việc lừa đảo, tránh để xảy ra tổn thất, mất an toàn hoạt động.

Trong trường hợp xảy ra các vụ việc lừa đảo, chiếm đoạt tiền của khách hàng và ngân hàng thì phải kịp thời báo cáo cơ quan chức năng và triển khai các biện pháp xử lý kịp thời.

Thanh Lê