Dân Trung Quốc đổ xô mua không khí đóng túi giá rẻ

Theo Tencent, mật độ hạt bụi trong không khí ngày đó tại Tây An là 65 microgram một m3, cao gần gấp 3 tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Nhưng giới chức Trung Quốc vẫn đánh giá độ ô nhiễm môi trường ở đây là “trung bình”. Tây An là một trong rất nhiều thành phố lớn của Trung Quốc đang bị khói bụi bao phủ thường xuyên, đặc biệt trong mùa đông.