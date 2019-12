City Auto dự kiến chi 165 tỷ đồng vốn tăng thêm để mua lại các công ty cùng ngành nghề hoặc showroom đang hoạt động.

Theo tờ trình đại hội cổ đông bất thường vào cuối tháng này, Công ty cổ phần City Auto (mã chứng khoán: CTF) dự kiến phát hành 22,7 triệu cổ phiếu tăng vốn điều lệ vào nửa đầu năm sau. Cổ đông sở hữu mỗi 2 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách sẽ được mua 1 cổ phiếu mới phát hành. Giá chào bán là 10.000 đồng mỗi cổ phiếu, không bị hạn chế chuyển nhượng.

Nếu chào bán thành công, vốn điều lệ của doanh nghiệp dẫn đầu thị phần phân phối ôtô Ford tại Việt Nam tăng lên 680 tỷ đồng. Công ty dự kiến dành phần lớn tiền thu được để mở rộng mạng lưới hoạt động thông qua việc thành lập hoặc mua lại showroom, công ty cùng ngành nghề tại các tỉnh. 62 tỷ đồng còn lại được dùng để bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh.

Trong trường hợp không huy động đủ vốn, ban lãnh đạo công ty cho biết sẽ đàm phán với ngân hàng để tài trợ cho nhu cầu đầu tư bị thiếu hụt.

City Auro đặt mục tiêu năm nay bán 6.900 xe, thu 5.100 tỷ đồng và lãi sau thuế 80 tỷ đồng. Báo cáo hợp nhất 9 tháng đầu năm ghi nhận hai chỉ tiêu này lần lượt là 4.570 tỷ đồng và 40 tỷ đồng, đều tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm trước. Tổng nguồn vốn tính đến ngày 30/9 xấp xỉ 1.600 tỷ đồng, biến động mạnh so với đầu năm do tăng vốn góp của chủ sở hữu.

Phương Đông