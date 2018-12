Đánh giá về thị trường ăn vặt, ông Nguyễn Ngọc An, Tổng giám đốc Công ty Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản (Vissan) cho rằng khá tiềm năng. Nhận thấy tại Việt Nam, nhiều nơi chế biến còn chưa hợp vệ sinh nên sau thời gian nghiên cứu và nắm bắt xu hướng, công ty quyết định chế biến các sản phẩm ăn vặt từ thịt gà, da heo, thịt heo...

"Da heo chiên giòn, gà sấy rong biển và phá lấu đang là món mà giới trẻ thích. Để đảm bảo độ an toàn, nguyên liệu do công ty sản xuất được nhập từ châu Âu, chế biến với nhiều vị khác nhau. Nhóm ăn vặt sẽ đem lại doanh thu tốt cho công ty thời gian tới", ông An nói.

Da heo chiên giòn, một trong những món được giới trẻ yêu thích.

Cũng chen chân vào thị trường này, Công ty cổ phần Sài Gòn Food đã cho ra hơn 10 món ăn vặt. Trong đó, các món như bánh tráng trộn, bắp xào tôm, hột vịt lộn xào me... bán khá chạy.

Bà Lê Thị Thanh Lâm, Phó tổng giám đốc Sài Gòn Food cho biết, các sản phẩm ăn vặt của công ty được bán tại hệ thống cửa hàng tiện lợi 7-Eleven ở TP HCM dù giá cao hơn các điểm bán vỉa hè khoảng 5.000 đồng một suất. Hạn sử dụng trong vòng 48 tiếng nên công ty luôn phải lựa chọn thực phẩm tươi mới, có kiểm định khắt khe và phải có sự hợp tác chặt chẽ với kênh phân phối. Ngay cả món bánh tráng trộn, có 15 nguyên liệu trong sản phẩm nhưng so với bên ngoài, bà Lâm thừa nhận vẫn thiếu vài nguyên liệu như khô bò đen làm từ phổi heo, bò... do những nguyên liệu này không kiểm soát được an toàn thực phẩm.

"Sắp tới, chúng tôi sẽ nghiên cứu thêm các dòng sản phẩm mới phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng để mở rộng nhóm ăn vặt", bà Lâm nói.

Là doanh nghiệp dẫn đầu lĩnh vực trứng gia cầm, Công ty cổ phần Ba Huân cũng không nằm ngoài cuộc đua khi cho ra đời nhóm sản phẩm ăn vặt như chân gà chua cay, xiên que, xúc xích, bánh flan omega3. Ông Phạm Thanh Hùng, Phó tổng giám đốc công ty cho biết, những món ăn vặt này mới có mặt trên thị trường không lâu nhưng doanh số bán khá tốt. Hầu hết sản phẩm được bán trong hệ thống các siêu thị và cửa hàng tiện lợi. Đặc biệt, món chân gà chua cay được lựa chọn nhiều nhất.

Ra mắt các sản phẩm ăn vặt sớm hơn các doanh nghiệp trên, Công ty cổ phần Thực phẩm Vĩnh Thành Đạt cho biết, thời gian đầu các loại trứng chế biến ăn liền như: trứng cút phá lấu, trứng gà tiềm, trứng vịt kho... tiêu thụ chậm. Nhưng sang 2017, sức tăng trưởng của nhóm này bứt phá buộc công ty phải đầu tư mở rộng nhà máy để sản xuất. Thời gian tới, công ty sẽ phát triển thêm sản phẩm trứng luộc lòng đào và thêm phân khúc bán sỉ các loại trứng kho cho quán ăn.

Kết quả khảo sát mới nhất của Hãng nghiên cứu thị trường Decision La cho thấy, bình quân giới trẻ Việt Nam bỏ ra 13.000 tỷ đồng chi cho ăn vặt mỗi tháng. Còn theo thống kê của Euromonitor, đến cuối 2016, Việt Nam có khoảng 149.000 điểm bán dạng ki-ốt trên đường phố, tính cả ki-ốt trên xe lưu động và ki-ốt cố định tại mặt tiền nhà với doanh thu 46.900 tỷ đồng mỗi năm.

Thi Hà