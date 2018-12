Big C Việt Nam về tay người Thái / Ông chủ mới của Big C đang có những gì tại Việt Nam

CEO Central Group - Tos Chirathivat cho biết: "Châu Âu là thị trường đã bão hòa. Chúng tôi hiện tập trung vào Việt Nam, với rất nhiều cơ hội bán lẻ tiềm năng". Ông cũng đánh giá việc thương vụ không chỉ mang đến cho họ chuỗi siêu thị Big C với 33 chi nhánh tại Việt Nam, mà còn có 10 cửa hàng tiện lợi và 30 trung tâm mua sắm do các công ty con của Big C Việt Nam sở hữu.

Central cũng đang lên kế hoạch đổi tên Big C tại Việt Nam năm tới, dù hãng có quyền sử dụng tên này trong 10 năm nữa. Tập đoàn này cũng muốn bổ sung thêm nhiều cửa hàng của chuỗi trung tâm thương mại Robins và Nguyễn Kim vào Big C, nhằm tận dụng không gian tại đây.

Central Group hiện có 8 mảng kinh doanh tại Việt Nam với 14.000 nhân viên. Mảng bán lẻ của hãng năm ngoái tại đây đạt doanh thu 40 tỷ baht, tương đương châu Âu.

"20 năm trước, kinh tế Việt Nam chỉ bằng 10% Thái Lan. Giờ tỷ lệ này là 50% rồi và có thể tương đương trong thập kỷ tới", ông Tos cho biết.

Tháng trước, Central Group đã bán 25% cổ phần của họ trong Big C Supercenter tại Thái Lan để lấy 50 tỷ baht, tập trung cho thương vụ tại Việt Nam. Dù vậy, Tos cho biết việc này không ảnh hưởng đến hoạt động bán lẻ của họ tại Thái Lan. "Chúng tôi bán Big C tại Thái Lan vì không còn tham gia hoạt động quản lý hằng ngày nữa", ông giải thích.

Hà Thu (theo Bangkok Post)